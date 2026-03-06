ΣτΕ: Απορρίφθηκαν οι προσφυγές για τις οικονομικές προϋποθέσεις ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων

Πίνακας περιεχομένων

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές των μη κρατικών πανεπιστημίων. Νόμιμες οι εγγυητικές επιστολές δύο εκατομμυρίων ευρώ και το παράβολο εξακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί κατά των οικονομικών προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, κρίνοντας ότι το ισχύον πλαίσιο είναι σύννομο. Η απόφαση αφορά τις εγγυητικές επιστολές και το παράβολο που απαιτούνται από ιδρύματα του εξωτερικού τα οποία επιδιώκουν να δημιουργήσουν παραρτήματα στη χώρα.

Με την κρίση του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου διατηρούνται σε ισχύ οι οικονομικές προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί για την αδειοδότηση των νέων ιδρυμάτων. Οι αιτήσεις ακύρωσης είχαν κατατεθεί από ξένα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς, οι οποίοι υποστήριζαν ότι τα ποσά που προβλέπονται αποτελούν υπερβολικό εμπόδιο για την εγκατάστασή τους στην ελληνική αγορά εκπαίδευσης.

Οι οικονομικές προϋποθέσεις για την ίδρυση παραρτημάτων

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, κάθε πανεπιστήμιο του εξωτερικού που επιθυμεί να λειτουργήσει παράρτημα στην Ελλάδα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ. Η εγγύηση αυτή θεωρείται βασική προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης αδειοδότησης από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα προβλέπεται η καταβολή παραβόλου εξακοσίων χιλιάδων ευρώ για τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας. Τα ποσά αυτά είχαν αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης από τη στιγμή που θεσπίστηκε το νέο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι οι συγκεκριμένες οικονομικές απαιτήσεις δεν παραβιάζουν τις αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου και μπορούν να θεωρηθούν θεμιτές προϋποθέσεις που θέτει το κράτος για τη λειτουργία ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

Προσαυξήσεις για περισσότερες σχολές

Το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει και πρόσθετες οικονομικές υποχρεώσεις όταν ένα ίδρυμα σχεδιάζει να δημιουργήσει περισσότερες σχολές. Σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται τόσο η εγγυητική επιστολή όσο και το παράβολο που πρέπει να καταβληθεί.

Ειδικότερα, για κάθε σχολή πέρα από τις τρεις πρώτες προβλέπεται αύξηση της εγγυητικής κατά πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. Παράλληλα το παράβολο ενισχύεται κατά διακόσιες χιλιάδες ευρώ για κάθε επιπλέον σχολή που θα λειτουργήσει το πανεπιστημιακό παράρτημα.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις, σύμφωνα με την επιχειρηματολογία της διοίκησης, έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι τα ιδρύματα διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους και υποδομές για την ανάπτυξη περισσότερων ακαδημαϊκών μονάδων.

Μείωση των ποσών εκτός μεγάλων αστικών κέντρων

Στο θεσμικό πλαίσιο έχει προβλεφθεί και κίνητρο για την ίδρυση πανεπιστημιακών παραρτημάτων εκτός των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας. Εφόσον ένα ίδρυμα επιλέξει να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα απαιτούμενα ποσά μειώνονται σημαντικά.

Συγκεκριμένα προβλέπεται μείωση κατά πενήντα τοις εκατό τόσο στο ύψος της εγγυητικής επιστολής όσο και στο παράβολο που καταβάλλεται για την άδεια λειτουργίας. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην προσέλκυση εκπαιδευτικών επενδύσεων και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Οι προσφυγές των πανεπιστημίων του εξωτερικού

Τα ιδρύματα που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστήριξαν ότι οι οικονομικές απαιτήσεις είναι υπερβολικές και δημιουργούν δυσανάλογα εμπόδια για την ίδρυση παραρτημάτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την είσοδο νέων πανεπιστημίων στη χώρα.

Οι προσφεύγοντες ζήτησαν να ακυρωθούν οι σχετικές αποφάσεις που καθορίζουν τις εγγυήσεις και τα παράβολα, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζουν την ελευθερία εγκατάστασης που προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ωστόσο το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο δεν υιοθέτησε αυτή την επιχειρηματολογία και έκρινε ότι το κράτος μπορεί να επιβάλλει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για λόγους διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ

Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας παραμένει σε ισχύ το πλαίσιο που έχει θεσπιστεί για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα. Οι οικονομικές εγγυήσεις και τα παράβολα εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στοιχείο της διαδικασίας αδειοδότησης.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για την εφαρμογή του νέου μοντέλου λειτουργίας πανεπιστημιακών παραρτημάτων από ιδρύματα του εξωτερικού στην Ελλάδα. Παράλληλα ξεκαθαρίζει το νομικό τοπίο γύρω από τις προϋποθέσεις ίδρυσης των νέων δομών ανώτατης εκπαίδευσης.

Η συζήτηση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια παραμένει στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την απόφαση του ΣτΕ να αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που έχει ήδη ψηφιστεί.