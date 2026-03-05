Προειδοποίηση για παράνομα «πανεπιστήμια» και τίτλους σπουδών χωρίς άδεια: Έκκληση προς τις αρχές για έλεγχο

Η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων εκφράζει έντονη ανησυχία για τα συνεχή περιστατικά παρανομίας που καταγράφονται στον χώρο της επαγγελματικής και της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα.

Τα τελευταία δημοσιεύματα και καταγγελίες πολιτών αναδεικνύουν την ύπαρξη εκπαιδευτικών σχημάτων που λειτουργούν εκτός του θεσμικού πλαισίου, δημιουργώντας σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν και για την προστασία των σπουδαστών.

Όπως επισημαίνει η Ένωση σε ανακοίνωση της στο iPaidia, τα αναγνωρισμένα και αδειοδοτημένα κολλέγια που αποτελούν μέλη της λειτουργούν υπό αυστηρό καθεστώς ελέγχου και προδιαγραφών από το Υπουργείο Παιδείας, προσαρμοζόμενα διαχρονικά στις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας. Παράλληλα, οι νομικές υπηρεσίες της ΠΕΑΚ εξετάζουν το τελευταίο διάστημα σειρά καταγγελιών που αφορούν πρακτικές φορέων οι οποίοι, όπως υποστηρίζεται, παραπλανούν τους πολίτες και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των νόμιμα λειτουργούντων ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΕΑΚ τονίζει ότι η παράνομη λειτουργία εκπαιδευτικών δομών και η προώθηση τίτλων σπουδών χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση δεν μπορεί πλέον να γίνεται ανεκτή. Η Ένωση καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση φαινομένων που, όπως υποστηρίζει, υπονομεύουν τη νομιμότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και εκθέτουν σε κίνδυνο τους σπουδαστές που αναζητούν αξιόπιστες σπουδές.

Aναλυτικά η ανακοίνωση που έστειλε στο iPaidia.gr η ΠΕΑΚ:

Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΚΤΗ

Με οργή και αγανάκτηση παρακολουθούμε τα διαρκή ρεπορτάζ και δημοσιεύματα για την διευρυμένη παρανομία στον χώρο της επαγγελματικής και της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Η Πανελλήνια Ένωση Αναγνωρισμένων Κολλεγίων διαχρονικά και σταθερά έχει υπάρξει θεματοφύλακας της νομιμότητας και της φερεγγυότητας. Οι νομικές μας υπηρεσίες αξιολογούν διαρκώς τους τελευταίους μήνες καταγγελίες που λαμβάνουμε από πολίτες.

Δεδομένου ότι τα αδειοδοτημένα και αναγνωρισμένα Κολλέγια μέλη μας και τα συνδεδεμένα με αυτά Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, έχουν κληθεί επί σειρά ετών και τηρούν αυστηρότατες προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας, προσαρμοζόμενα κάθε φορά στις απαιτήσεις του Ελληνικού Κράτους, διευκρινίζουμε ότι η παράνομη λειτουργία εκπαιδευτικών μορφωμάτων, που από τη μια, εξαπατούν τους Έλληνες πολίτες, ενώ από την άλλη πλήττουν αθέμιτα τα νομίμως λειτουργούντα μέλη μας, δεν γίνεται πλέον ανεκτή!

Παράνομη και απαράδεκτη είναι η λειτουργία αλλοδαπών ανύπαρκτων «Πανεπιστημίων» / Diploma Mills μέσω εκπαιδευτικών εταιρειών στην Ελλάδα και στην προώθηση από αυτές πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών, γεγονός που παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί αδειοδότησης και λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών, αλλά και σωρεία άρθρων του Ποινικού Κώδικα.

Παράνομη και απαράδεκτη είναι η λειτουργία εκείνων των αλλοδαπών online Πανεπιστημίων, π.χ. περίπτωση Ιταλικού ιδρύματος, που ενώ δεν έχουν λάβει ουδεμία σχετική άδεια από την αρμόδια Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας τους, παρέχουν μέσω τοπικής εταιρείας στην Ελλάδα, τόσο δια ζώσης εκπαίδευση στο Ελληνικό έδαφος, όσο και στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς την σχετική αδειοδότηση Κολλεγίου όπως προβλέπεται στη χώρα μας.

Παράνομη και απαράδεκτη είναι η λειτουργία εταιρειών εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι οποίες είτε διέθεταν άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 και ανακλήθηκε βάσει του ν.4763/20 ή παρανόμως ουδέποτε διέθεταν άδεια και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να λειτουργούν, παρέχοντας εκπαιδεύσεις και χορηγώντας παραπλανητικά και παράνομα «Διπλώματα» και «Μεταπτυχιακά» στους σπουδαστές τους. Άκρως παραπλανητική είναι η θέση κάποιων εξ αυτών των εταιρειών, ότι δήθεν δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, αλλά σε κάποιο «άλλο», αόριστο, μη υπαρκτό στην Ελληνική νομοθεσία πλαίσιο και σε άλλο Υπουργείο από αυτό του Παιδείας.

Επειδή, η νομοθεσία για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι απολύτως σαφής και προβλέπει ρητά, ειδικά από το 2008, ότι όλα τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οφείλουν να φέρουν αντίστοιχη άδεια (ΚΔΒΜ, Κολλεγίου, ΑΕΙ κλπ) από το Υπουργείο Παιδείας,

Επειδή, οι ως άνω περιπτώσεις παραβιάζουν το πλέγμα της σχετικής νομοθεσίας, την πάγια νομολογία του ΣτΕ, καθώς και σχετικές αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τις οποίες έχει κάνει ήδη αποδεκτές το Υπουργείο Παιδείας,

Επειδή, στις ως άνω περιπτώσεις, παραβιάζονται η φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και το δίκαιο του ανταγωνισμού,

Επειδή, αρμόδιο για την αδειοδότηση αυτών των εκπαιδευτικών δομών στην Ελλάδα είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το Υπουργείο Παιδείας και κανένα άλλο,

Καλούμε, όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές και διωκτικές αρχές της χώρας, σε άμεση εμπλοκή για την εξάλειψη κάθε είδους παράνομης λειτουργίας εταιρειών, που παρέχουν επαγγελματική και ανώτατη εκπαίδευση χωρίς άδεια του Υπουργείου Παιδείας,

Καλούμε, την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, να διερευνήσει κάθε μορφής παράβαση και να συντονίσει τον άμεσο έλεγχο των ως άνω περιπτώσεων και την απαρέγκλιτη εφαρμογή των νόμων,

Καλούμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε άμεση εμπλοκή, διερεύνηση και παρέμβαση για τις παράνομες Εναρμονισμένες Πρακτικές που διαφαίνονται να τελούνται,

Καλούμε τον ΔΟΑΤΑΠ και το ΑΤΕΕΝ να αναστείλουν άμεσα όλες τις σχετικές αναγνωρίσεις πτυχίων και μεταπτυχιακών έως ότου εξετάσουν τα στοιχεία που θα τους καταθέσει η ΠΕΑΚ εντός της εβδομάδας και τα οποία προέρχονται από την σχετική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ιταλίας, και

Ενημερώνουμε το κοινό, ότι στην Ελληνική Δημοκρατία, η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προγραμμάτων υλοποιείται αποκλειστικά από αδειοδοτημένα από το Υπουργείο Παιδείας ιδρύματα και οργανισμούς, όπως για παράδειγμα ΑΕΙ, Κολλέγια, ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) και Κέντρα Δια Βίου Μάθησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ