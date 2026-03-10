Παραστατίδης: Νέα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων σε μία ήδη αποτυχημένη μεταρρύθμιση

Την έντονη κριτική του για τη διαδικασία αδειοδότησης νέων παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα εκφράζει ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κάνοντας λόγο για μια μεταρρύθμιση που προχώρησε χωρίς εθνικό σχεδιασμό και χωρίς σαφή στρατηγική για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνει, η αύξηση των αιτήσεων για ίδρυση παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ αναδεικνύει, κατά την άποψή του, τα κενά του ισχύοντος πλαισίου, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν για τα δημόσια πανεπιστήμια της περιφέρειας και τη συνολική ισορροπία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Aναλυτικά η ανακοίνωση του Στέφανου Παραστατίδη, Βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής

Η εξέλιξη της διαδικασίας αδειοδότησης των Ν.Π.Π.Ε. καταδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο το γεγονός ότι κυβέρνηση προχώρησε σε μια βαθιά αλλαγή στο τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς εθνικό σχεδιασμό, χωρίς στρατηγική για τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και χωρίς ουσιαστική μέριμνα για τη βιωσιμότητα των δημόσιων πανεπιστημίων της περιφέρειας.

Η διαρκής αύξηση των αιτήσεων για ίδρυση παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ –που ήδη ενδέχεται να ξεπεράσουν τα δέκα μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος– αποκαλύπτει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΝΠΠΕ λειτουργεί χωρίς σαφείς κατευθύνσεις και χωρίς συνολικό σχεδιασμό για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι απλό:

σε ποιους επιστημονικούς κλάδους χρειάζεται η χώρα περισσότερους αποφοίτους και ποιος είναι ο ρόλος κάθε ιδρύματος μέσα σε αυτό το σύστημα;

Αντί για απαντήσεις, η κυβέρνηση αφήνει να λειτουργήσει ένας άναρχος μηχανισμός αγοράς, όπου η ίδρυση νέων ιδρυμάτων καθορίζεται αποκλειστικά από τη ζήτηση και όχι από μια εθνική στρατηγική για τη γνώση, την έρευνα και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής θα φανούν πρώτα και κυρίως στα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια όπου ήδη το υψηλό κόστος φοίτησης έχει οδηγήσει σε απομείωση των φοιτητών. Αν σε αυτό προστεθεί η συγκέντρωση των νέων μη κρατικών πανεπιστημίων κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο κίνδυνος είναι προφανής: η σταδιακή υποβάθμιση ή ακόμη και το κλείσιμο τμημάτων που αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για ολόκληρες περιοχές της χώρας.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια άναρχη αγορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Απαιτείται σοβαρός σχεδιασμός, ακαδημαϊκά κριτήρια και ισορροπία στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια σαφή και υπεύθυνη πρόταση για την ανώτατη εκπαίδευση. Υποστηρίζουμε ένα σύγχρονο σύστημα όπου δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια λειτουργούν με ενιαία, αυστηρά και διαφανή ακαδημαϊκά κριτήρια, με ισχυρή αξιολόγηση και με σαφή εθνικό σχεδιασμό για τα γνωστικά πεδία που χρειάζεται η χώρα. Υποστηρίζουμε τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων με σαφή μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτως ώστε να μην μετατραπεί η παιδεία σε εμπόρευμα και προνομιακό χώρο επιχειρηματιών με σκοπό το κέρδος.

Παράλληλα, ισχυρή προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων της περιφέρειας, ώστε να αποκτήσουν ισχυρή ακαδημαϊκή ταυτότητα, ερευνητική δυναμική και ουσιαστική σύνδεση με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα συνεκτικό σχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση του 21ου αιώνα.

Όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις που δημιουργούν ανισορροπίες και θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Αντί η κυβέρνηση να επιμείνει σε μία «μεταρρύθμιση» που έχει ήδη αποτύχει, οφείλει να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα προστατεύσουν και θα αναβαθμίσουν το κύρος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε να διαβρωθεί η παιδεία από μία κυβέρνηση που λειτουργεί με ασυδοσία και υπό το πλαίσιο ενός καπιταλισμού-καζίνο.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται ένα ποιοτικό, δίκαιο και στρατηγικά σχεδιασμένο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, που υπηρετεί την κοινωνία, την περιφερειακή ανάπτυξη και το μέλλον των νέων της χώρας.