Μη κρατικά πανεπιστήμια: Πόσες αιτήσεις έγιναν για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

Με τέσσερις νέες αιτήσεις από ξένα πανεπιστήμια και μία δεύτερη ευκαιρία από πέντε πανεπιστήμια που δεν κατάφεραν να λάβουν έγκριση για άδεια λειτουργίας πέρσι, διαμορφώνεται ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης στη χώρα για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Με τέσσερις νέες αιτήσεις από ξένα πανεπιστήμια και μία δεύτερη ευκαιρία από πέντε πανεπιστήμια που δεν κατάφεραν να λάβουν έγκριση για άδεια λειτουργίας πέρσι, διαμορφώνεται ο νέος ακαδημαϊκός χάρτης στη χώρα για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώθηκε, με το ενδιαφέρον ξένων πανεπιστημίων να παραμένει και τον δεύτερο χρόνο ισχυρό, καθώς εννέα παίκτες της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διεκδικούν μία άδεια λειτουργίας μη κρατικού πανεπιστημίου.

Η διαδικασία προϋποθέτει την εξέταση των φακέλων των πανεπιστημίων από την ΕΘΑΑΕ, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, την Ανεξάρτητη Αρχή για την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και αναμένεται έως το τέλος Ιουνίου να έχουν ανακοινωθεί τα νέα πανεπιστήμια που θα λάβουν το πράσινο φως και θα προστεθούν στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη από το επόμενο έτος.

Στα νέα πανεπιστήμια που αιτήθηκαν αδειοδότηση λειτουργίας περιλαμβάνονται αμερικανικά και κυπριακά πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, το Roger Williams University σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος (ACG) προσδοκεί την ίδρυση του Deree, The American University of Greece. Το ξένο Ιδρυμα με έδρα το Bristol έχει καταθέσει πρόταση για ίδρυση τριών σχολών (Διοίκησης και Οικονομικών, Τεχνών, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Τεχνολογίας) με 24 προπτυχιακά προγράμματα και ένα μεταπτυχιακό.

Ενα ακόμα πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, το Iowa State University of Science and Technology, έχει καταθέσει αίτηση σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για την ίδρυση τριών σχολών στον αγροδιατροφικό τομέα.

Με τέσσερις νέες σχολές (Ιατρική, Επιστημών Ζωής και Υγείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ψηφιακών Τεχνολογιών, Νομική) και με στρατηγικές συνεργασίες με φορείς, όπως μεταξύ άλλων ο Ιατρικός Ομιλος Αθηνών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταθέσει αίτηση για άδεια λειτουργίας από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Τέλος, μία σημαντική συμμετοχή είναι αυτή του Georgetown University, ενός πανεπιστημίου του οποίου τρεις σχολές του κατατάσσονται στις πρώτες 20 θέσεις διεθνών κατατάξεων σχολών. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Georgetown, με την υποστήριξη του Ομίλου ΔΕΗ, υπέβαλε αίτηση για την ίδρυση του «Georgetown University Greece – University Legal Entity» (Πανεπιστήμιο Georgetown στην Ελλάδα), με στόχο την έναρξη λειτουργίας του το φθινόπωρο του 2026, και σχεδιάζει να προσφέρει δύο από τα πιο επιτυχημένα μεταπτυχιακά του προγράμματα στην Ελλάδα: το Executive Master’s in Leadership μέσω της φημισμένης Σχολής Επιχειρήσεων McDonough, ακολουθούμενο από το M.S. in Environment and Sustainability Management, μία συνεργασία μεταξύ της Σχολής McDonough και του Earth Commons – Ινστιτούτου Περιβάλλοντος & Βιωσιμότητας του Georgetown. Τα δύο προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε Ελληνες ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και στελέχη του Ομίλου ΔΕΗ.

Επίσης, πέντε πανεπιστήμια διεκδικούν μία δεύτερη ευκαιρία για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου, καθώς δεν έλαβαν το πράσινο φως πέρσι.

Σημειώνεται ότι ένα ακόμα πανεπιστήμιο, το University of Sunderland, σε συνεργασία με το κολέγιο DEI, έχει καταθέσει αίτηση για ίδρυση μη κρατικού πανεπιστημίου, με έναρξη λειτουργίας όμως το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Ψήφος εμπιστοσύνης από κορυφαία Ιδρύματα

«Οι τέσσερις νέες αιτήσεις για ίδρυση παραρτημάτων από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους αποτυπώνουν αφενός το αυξημένο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας, αλλά και την εμπιστοσύνη τους στο νέο νομικό πλαίσιο και το θεσμικό περιβάλλον, διευρύνοντας έτσι τις αξιόπιστες επιλογές φοίτησης για τους νέους ανθρώπους. Η παρουσία κορυφαίων ιδρυμάτων, όπως το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Georgetown, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο έναν προορισμό σπουδών, αλλά εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.