Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας: Oι θέσεις που ανοίγουν για τη στελέχωση

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ανακοινώνει τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)».

Η πρόσκληση εντάσσεται στον έγκαιρο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για τη λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, τα οποία παρέχουν σε ενήλικες τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενίσχυσης της κοινωνικής και επαγγελματικής τους πορείας.

Φέτος, η διαδικασία στελέχωσης ξεκινά σημαντικά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, επιτρέποντας την άρτια οργάνωση των σχολικών μονάδων και την απρόσκοπτη έναρξη του νέου εκπαιδευτικού κύκλου σε όλη τη χώρα.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ανέφερε: «Η έγκαιρη έναρξη της πλήρωσης θέσεων προσωπικού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποτυπώνει τη σταθερή προτεραιότητά μας στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην παροχή ίσων ευκαιριών.

Σε αγαστή συνεργασία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., την Πρόεδρό του, κα Άννα Ροκοφύλλου και τις αρμόδιες υπηρεσίες, προχωρούμε με συντονισμένες ενέργειες για την ομαλή λειτουργία των δομών και την ταχύτατη έναρξη του εκπαιδευτικού έργου.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν σημαντική ευκαιρία επανένταξης και προσωπικής εξέλιξης για χιλιάδες συμπολίτες μας, μέσα από την πρόσβαση στη γνώση και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Η Πολιτεία στηρίζει σταθερά τον θεσμό, με έμφαση στη συνεχή αναβάθμιση και ενίσχυση του έργου του».

Η σχετική πρόσκληση και τα επισυναπτόμενα έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος