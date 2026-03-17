Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: Τι αλλάζει για φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ

Αλλαγές στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με νέες ρυθμίσεις για τα ΑΕΙ, μεταβατικές προβλέψεις και ενιαίο πλαίσιο για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια επανέρχεται στο προσκήνιο με το άρθρο 88 του νέου σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο τροποποιεί κρίσιμες διατάξεις του ν. 4957/2022 και επηρεάζει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αποκτάται το βασικό αυτό προσόν για την άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Με τις νέες ρυθμίσεις, επιχειρείται η προσαρμογή του πλαισίου στις ανάγκες των πανεπιστημίων, αλλά και η κάλυψη μεταβατικών κενών έως την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος πιστοποίησης.

Οι βασικές αλλαγές στην παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια

Το άρθρο 88 εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις σε τρία βασικά επίπεδα: την παράταση υφιστάμενων ρυθμίσεων, τη λειτουργία προγραμμάτων σπουδών και τη θεσμική οργάνωση της επάρκειας.

Καταρχάς, προβλέπεται δυνατότητα ετήσιας παράτασης της ισχύος της ισχύουσας διάταξης για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί το νέο σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης. Η παράταση αυτή μπορεί να δοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πάντως όχι πέραν των πέντε ετών.

Η ρύθμιση αυτή θεωρείται κρίσιμη, καθώς αποτρέπει τη δημιουργία θεσμικού κενού για χιλιάδες φοιτητές και αποφοίτους που επιδιώκουν να αποκτήσουν την επάρκεια.

Τι προβλέπεται για προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ, καθώς το άρθρο 88 ενσωματώνει την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα η επάρκεια να παρέχεται μέσω οργανωμένων προγραμμάτων σπουδών, είτε εντός του βασικού κύκλου είτε μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να ενισχυθεί η θεσμική κατοχύρωση και η ενιαία αντιμετώπιση της επάρκειας σε όλο το φάσμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλα, αναμένεται να καθοριστούν ειδικά πρότυπα αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων, τα οποία θα διασφαλίζουν την ποιότητα και την ομοιογένεια των σπουδών.

Η τροποποίηση του άρθρου 456 και τι σημαίνει

Το άρθρο 88 περιλαμβάνει επίσης τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 456 του ν. 4957/2022, η οποία αφορά τον τρόπο απόκτησης της παιδαγωγικής επάρκειας.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια αναδιοργάνωσης του πλαισίου και συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή των νέων προτύπων πιστοποίησης. Στην πράξη, επιδιώκεται να υπάρξει πιο σαφής και ενιαίος τρόπος απόκτησης του προσόντος, ώστε να αποφεύγονται ασάφειες και διαφορετικές ερμηνείες μεταξύ ιδρυμάτων.

Εξουσιοδοτικές διατάξεις και νέες αποφάσεις

Σημαντικό στοιχείο του άρθρου είναι και οι εξουσιοδοτικές διατάξεις, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον Υπουργό Παιδείας να ρυθμίσει με υπουργικές αποφάσεις κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για την εφαρμογή της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, καθώς και η εξειδίκευση των προγραμμάτων σπουδών που θα την παρέχουν.

Η πρόβλεψη αυτή θεωρείται απαραίτητη για την ευελιξία του συστήματος, αλλά και για την ταχεία προσαρμογή του σε νέες ανάγκες της εκπαίδευσης.

Μεταβατικές διατάξεις για φοιτητές και αποφοίτους

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεταβατικές διατάξεις, οι οποίες αφορούν όσους βρίσκονται ήδη σε στάδιο σπουδών ή έχουν αποφοιτήσει χωρίς να έχουν αποκτήσει ακόμη την παιδαγωγική επάρκεια.

Με τις διατάξεις αυτές διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί ή αποκλεισμοί, καθώς προβλέπεται συνέχιση της ισχύος των υφιστάμενων ρυθμίσεων έως την πλήρη ενεργοποίηση του νέου πλαισίου.

Στόχος είναι να διατηρηθεί η συνέχεια και η ισονομία για όλους τους ενδιαφερόμενους, αποτρέποντας προβλήματα στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στην πράξη

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 88 αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο αποκτάται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, αλλά και τη λειτουργία των πανεπιστημιακών προγραμμάτων.

Από τη μία πλευρά, ενισχύεται ο ρόλος των ΑΕΙ στην παροχή της επάρκειας, ενώ από την άλλη δημιουργείται ένα πιο οργανωμένο και πιστοποιημένο πλαίσιο. Ταυτόχρονα, οι μεταβατικές προβλέψεις λειτουργούν ως «γέφυρα» για τη μετάβαση στο νέο σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο 88 αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική προοπτική των μελλοντικών εκπαιδευτικών και τη συνολική ποιότητα της διδακτικής κατάρτισης στη χώρα.

