Σχολεία σε αναστολή λειτουργίας: Τι προβλέπεται για τις οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών

Η αναστολή λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας αποτελεί μια διοικητική διαδικασία που εφαρμόζεται όταν προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον αριθμό μαθητών ή τις κτηριακές συνθήκες. Η απόφαση σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Βασίλη Γραβάνη, λαμβάνεται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύει για ένα σχολικό έτος, ενώ στο τέλος της περιόδου εξετάζεται εκ νέου αν το σχολείο μπορεί να επαναλειτουργήσει με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα.

Παρά το γεγονός ότι ένα σχολείο τίθεται σε αναστολή, οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών δεν καταργούνται και συνεχίζουν να υπολογίζονται κανονικά στην οργανικότητα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι θέσεις αυτές μπορεί να παραμένουν για χρόνια, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικών αναστολών λειτουργίας, ενώ οι εκπαιδευτικοί που τις κατέχουν υπηρετούν σε λειτουργικά κενά άλλων σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης και λαμβάνουν την αντίστοιχη μοριοδότηση της οργανικής τους μονάδας. Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει ο εκπαιδευτικός Βασίλης Γραβάνης.

Μερικές επισημάνσεις σχετικά με τα σχολεία που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας και το τι ισχύει για τις οργανικές θέσεις:

• Αναστολή λειτουργίας σχολείου γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και ισχύει για ένα σχολικό έτος.

• Το επόμενο σχολικό έτος επανεξετάζεται η λειτουργία του σχολείου με βάση τα μαθητικά και κτηριακά δεδομένα.

• Κατά την αναστολή οι οργανικές θέσεις ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

• Οι οργανικές θέσεις μπορούν να παραμένουν για χρόνια, ακόμη και με διαδοχικές αναστολές λειτουργίας.

• Οι θέσεις αυτές υπολογίζονται στην οργανικότητα της Διεύθυνσης Π.Ε.

• Οι εκπαιδευτικοί που λαμβάνουν οργανική σε τέτοια σχολεία υπηρετούν σε λειτουργικά κενά άλλων σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης.

• Οι οργανικές αυτές θέσεις διεκδικούνται και καταλαμβάνονται κανονικά έπειτα από τις υπηρεσιακές μεταβολές που πραγματοποιούνται. Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τη μοριοδότηση της αντίστοιχης σχολικής μονάδας της οργανικής τους. Ο λόγος είναι πως απομακρύνονται από την οργανική τους θέση χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

