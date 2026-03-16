Καταγγελία για «μεθόδευση κατάργησης» οργανικών θέσεων και περιορισμό των μεταθέσεων εκπαιδευτικών

Αντιδράσεις προκαλεί στον χώρο της εκπαίδευσης η διαδικασία καθορισμού των οργανικών θέσεων ενόψει των επικείμενων μεταθέσεων εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωσή της η ΔΑΚΕ-ΠΕ καταγγέλλει ότι το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη μια πρακτική που οδηγεί ουσιαστικά σε «κατάργηση» οργανικών θέσεων μέσω οδηγιών προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οδηγίες αυτές αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν οι οργανικές θέσεις για τις μεταθέσεις. Όπως επισημαίνεται, επιδιώκεται οι οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας να μη συνυπολογιστούν στον προσδιορισμό των διαθέσιμων θέσεων για τη διαδικασία των μεταθέσεων.

Περιορισμός των διαθέσιμων θέσεων για μεταθέσεις

Η συγκεκριμένη πρακτική, όπως υποστηρίζεται, οδηγεί σε σημαντική μείωση των διαθέσιμων θέσεων για μεταθέσεις. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει άμεσα πολλούς εκπαιδευτικούς που αναμένουν εδώ και χρόνια τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη περιοχή.

Ιδιαίτερα έντονα επηρεάζονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ήδη έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον τόπο διορισμού τους. Για πολλούς από αυτούς, η δυνατότητα μετάθεσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον οικογενειακό και προσωπικό προγραμματισμό τους.

Επιπτώσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό

Η μείωση των οργανικών θέσεων για μεταθέσεις εκτιμάται ότι δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην καθημερινότητα των εκπαιδευτικών. Πολλοί επιδιώκουν, μετά από χρόνια υπηρεσίας, να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής ή στα συμφέροντά τους, κάτι που γίνεται δυσκολότερο όταν περιορίζεται ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων.

Το ζήτημα συνδέεται και με ευρύτερες κοινωνικές παραμέτρους, καθώς οι συνθήκες εργασιακής αβεβαιότητας και η παρατεταμένη παραμονή μακριά από την οικογένεια επηρεάζουν σημαντικά τον προσωπικό και οικογενειακό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών.

Ζήτημα συμβατότητας με το νομικό πλαίσιο

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο προβλέπει πως οι οργανικές θέσεις καταργούνται μόνο σε περιπτώσεις συγχώνευσης ή οριστικής κατάργησης σχολικών μονάδων. Η αναστολή λειτουργίας ενός σχολείου, αντίθετα, δεν συνεπάγεται κατάργηση της οργανικής θέσης.

Για τον λόγο αυτό εκφράζεται προβληματισμός σχετικά με τη μη συνυπολόγιση των συγκεκριμένων θέσεων στον καθορισμό των μεταθέσεων. Όπως τονίζεται, μια τέτοια πρακτική μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Οι ανάγκες στελέχωσης των σχολείων

Παράλληλα σημειώνεται ότι τα λειτουργικά κενά στα σχολεία παραμένουν κάθε χρόνο σημαντικά. Ακόμη και οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανικές θέσεις σε σχολεία τα οποία τελούν σε αναστολή λειτουργίας εξακολουθούν να προσφέρουν έργο σε άλλες σχολικές μονάδες των ίδιων διευθύνσεων ως λειτουργικά υπεράριθμοι.

Με βάση αυτή την εικόνα, υποστηρίζεται ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να έχει σημαντικές ανάγκες σε προσωπικό και ότι δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που να «περισσεύουν».

Τα αιτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Στο πλαίσιο αυτό ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να τηρηθεί η νομιμότητα και να προχωρήσει ο καθορισμός των θέσεων για τις μεταθέσεις χωρίς περιορισμούς που οδηγούν σε μείωση των κενών. Παράλληλα ζητείται οι μεταθέσεις να πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα και χωρίς κατευθύνσεις που θα μειώνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων.

Τίθενται επίσης ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, η στήριξη των μικρών σχολικών μονάδων που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και η μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών. Η ΔΑΚΕ-ΠΕ καλεί τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας να αναδείξει το θέμα και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.