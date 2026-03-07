Μεταθέσεις εκπαιδευτικών: Οι αποφάσεις του ΚΥΣΔΕ για αιτήσεις και οργανικά κενά

Πίνακας περιεχομένων

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και οι κρίσιμες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 11, 12 και 13 Μαρτίου φέρνουν στο προσκήνιο τις αιτήσεις, τα οργανικά κενά και τις αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τη Δευτεροβάθμια.

Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών και οι κρίσιμες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 11, 12 και 13 Μαρτίου βρίσκονται στο επίκεντρο του νέου ενημερωτικού σημειώματος του αιρετού μέλους Θοδωρή Κατσωνόπουλου. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται σημαντικά υπηρεσιακά ζητήματα, με βασικότερο την εξέταση αιτήσεων μετάθεσης σε ειδικές κατηγορίες σχολείων, στην ΕΑΕ και σε άλλες δομές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η αποτύπωση των οργανικών κενών και πλεονασμάτων, καθώς από αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα ικανοποίησης των αιτημάτων των εκπαιδευτικών. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τον υπηρεσιακό σχεδιασμό, αλλά και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Σχετικά με τις επικείμενες συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 11, 12 & 13 Μαρτίου – Επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα για τις μεταθέσεις

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΥΣΔΕ πρόκειται να συνεδριάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες, 11, 12 και 13 Μαρτίου, με βασικό αντικείμενο τις διαδικασίες των μεταθέσεων. Στις συνεδριάσεις αυτές, μεταξύ άλλων, θα εξεταστούν αιτήσεις μετάθεσης σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία, αιτήσεις ένταξης σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, καθώς και η πλήρωση προϋποθέσεων για μετάθεση στην ΕΑΕ.

Ακολουθούν αναλυτικά τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

• Αιτήσεις εκπαιδευτικών για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης

• Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ και αιτήσεις για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης στην ΕΑΕ

• Αιτήσεις εκπαιδευτικών Μουσικής Παιδείας για μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία

• Αιτήσεις εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας για μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία

• Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

• Αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

• Παραίτηση από την υπηρεσία εκπαιδευτικών για εξαιρετικούς λόγους

• Ανάκληση παραίτησης από την υπηρεσία

• Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου σε στελέχη εκπαίδευσης

• Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε μόνιμη εκπαιδευτικό ΣΑΕΚ

• Γενικά θέματα αποσπάσεων εκπαιδευτικών

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες προσδιορισμού οργανικών κενών και πλεονασμάτων, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει:

• Καταχώριση των τελικών οργανικών κενών/πλεονασμάτων από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. στο e-DataCenter έως 12 Μαρτίου.

• Καταχώριση πρότασης από τους Περιφερειακούς Διευθυντές έως 13 Μαρτίου.

Κατά συνέπεια, τα ΠΥΣΔΕ θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις συνεδριάσεις τους για τα οργανικά κενά – πλεονάσματα το αργότερο έως 11-12 Μαρτίου (πίνακες Β΄ και Γ΄). Προηγείται η αποστολή των πινάκων Α΄ από τις σχολικές μονάδες, οι οποίοι υπογράφονται από τους/τις Διευθυντές/ντριες και θεωρούμε ότι πρέπει, τουλάχιστον, να ενημερωθούν, αν όχι να συνεδριάσουν και να εκφράσουν γνώμη οι Σύλλογοι Διδασκόντων.

Στις 13 Μαρτίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το κύριο προπαρασκευαστικό έργο του ΚΥΣΔΕ. Υπενθυμίζουμε ότι έως τις 11 Μαρτίου δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης αίτησης παραίτησης για όσους/ες είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα έως 11 Φεβρουαρίου.

Εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις, εκτιμάται ότι το σύστημα των μεταθέσεων μπορεί να «τρέξει» για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντός της εβδομάδας 16-20 Μαρτίου.

Το ΚΥΣΔΕ θα κληθεί να λάβει αποφάσεις σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές και ασφυκτικό τοπίο για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών. Οι οργανικές θέσεις συρρικνώνονται ή χάνονται, στο πλαίσιο του λεγόμενου «εξορθολογισμού», αλλά και λόγω της γενικευμένης μετατροπής σχολικών μονάδων σε Ωνάσεια, Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών όσο και για τη συνοχή, τη συνέχεια και τη λειτουργική σταθερότητα των σχολικών μονάδων.

Οι διαδικασίες αποτύπωσης και επικύρωσης των οργανικών κενών – πλεονασμάτων, καθώς και η οριστικοποίηση των δεδομένων με βάση τα οποία θα «τρέξει» το σύστημα για την ολοκλήρωση των φετινών μεταθέσεων, δεν αποτελούν ουδέτερες ή απλώς τεχνικές ενέργειες. Πρόκειται για επιλογές, που καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις ισχύουσες εφαρμοζόμενες πολιτικές και έχουν άμεσες συνέπειες στις ζωές των εκπαιδευτικών, στον επαγγελματικό τους σχεδιασμό, στον οικογενειακό προγραμματισμό και στα εργασιακά τους δικαιώματα.

Οι αιρετοί στα ΠΥΣΔΕ και στο ΚΥΣΔΕ θα δώσουμε τη μάχη ώστε να αποτυπωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα πραγματικά οργανικά κενά και, κατ’ επέκταση, να επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό ικανοποίησης των αιτήσεων μετάθεσης των συναδέλφων μας.

Με σταθερό σημείο αναφοράς τις συνεδριακές θέσεις της ΟΛΜΕ και τις πάγιες, τεκμηριωμένες θέσεις που καταθέτουμε διαχρονικά στα υπηρεσιακά συμβούλια, θα παλέψουμε για μια αποτύπωση που αντανακλά την πραγματική εικόνα και τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων, και όχι τις λογιστικές περικοπές και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές του ΥΠΑΙΘΑ.

Οι πολιτικές αυτές πλήττουν ευθέως τα εργασιακά μας δικαιώματα, εντείνουν την ανασφάλεια και την ελαστικοποίηση της εργασίας και, ταυτόχρονα, υπονομεύουν τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών, μέσα από την υποχρηματοδότηση, την κατηγοριοποίηση των σχολείων και την ιδιωτικοποίηση πλευρών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς οι συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ και οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της διαδικασίας των φετινών μεταθέσεων και τις δυνατότητες κινητικότητας χιλιάδων συναδέλφων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρουσία και η παρέμβαση των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια παραμένει καθοριστική, τόσο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών όσο και για την αποτύπωση των πραγματικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Από τη θέση μας, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά και να ελέγχουμε τις διαδικασίες, να παρεμβαίνουμε όπου απαιτείται και να ενημερώνουμε έγκυρα, άμεσα και υπεύθυνα για κάθε σημαντική εξέλιξη που αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές και τα ζητήματα του κλάδου.

Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων του ΚΥΣΔΕ.