Σούπερ μάρκετ: Τι θα γίνει με το Market Pass

Πίνακας περιεχομένων

Για το εάν εξετάζεται να εφαρμοστεί μελλοντικά το μέτρο του επιδόματος για τα τρόφιμα, Market Pass στα σούπερ μάρκετ ρωτήθηκε σήμερα ο Εκπρόσωπος του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεοπτική εκπομπή της Ertnews” Newsroom”.

«Αυτή τη στιγμή, στο τραπέζι το Market Pass δεν υπάρχει» απάντησε και πρόσθεσε: «Παρακολουθούμε τις τιμές στην αγορά. Υπάρχουν κάποιες λογικές ανατιμήσεις, απόρροια της αύξησης του ενεργειακού κόστους.

Ταυτοχρόνως υπάρχουν κάποιες σημαντικές ενισχύσεις εισοδήματος τις τελευταίες εβδομάδες: τέλος του μηνός θα πληρωθεί ο αυξημένος κατώτατος μισθός, θα δοθούν αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης έρχονται κάποιες έμμεσες ή άμεσες ενισχύσεις. Η λογική είναι βλέποντας και κάνοντας».

Και συνέχισε λέγοντας πως «εάν το πράγμα ενταθεί (εν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή), τότε μοιραία και η Ευρώπη θα κληθεί να αντιμετωπίσει συλλογικά και συντονισμένα αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτό δεν θα αφορά μοιραία μόνο στο ελληνικό νοικοκυριό. Γιατί κακά τα ψέματα η Γερμανία, η Πορτογαλία και η Ισπανία και άλλες οικονομίες στενάζουν από την ακρίβεια και αργά ή γρήγορα εάν αυτό το πράγμα ενταθεί, τότε θα υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση των πραγμάτων».