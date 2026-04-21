Market Pass: Νέα επιδότηση έως 1.200 ευρώ – Δείτε αν θα το λάβετε

Πίνακας περιεχομένων

Το νέο πρόγραμμα τύπου Market Pass επανέρχεται με επιδότηση από 40 ευρώ, αναδρομικά από το 2024 και στοχευμένη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, μέσω ψηφιακού voucher για βασικές ανάγκες διαβίωσης

Το νέο σχήμα επιδότησης, που θυμίζει το Market Pass αλλά επεκτείνεται σε διάρκεια και στόχευση, επανέρχεται με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και αυξημένη ευελιξία.

Η ενίσχυση σχεδιάζεται ως μια σταθερή μηνιαία «ανάσα», που ξεκινά από τα 40 ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού. Στόχος είναι να καλυφθεί μέρος των βασικών δαπανών διατροφής, σε ένα περιβάλλον όπου οι τιμές παραμένουν επίμονα υψηλές και η αγοραστική δύναμη πιέζεται.

Δομή επιδότησης και αναδρομικά ποσά

Ο βασικός κορμός του προγράμματος περιλαμβάνει ένα ελάχιστο ποσό 40 ευρώ μηνιαίως, με προσαυξήσεις που προκύπτουν από τη σύνθεση κάθε νοικοκυριού. Η τελική ενίσχυση διαφοροποιείται ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη, δημιουργώντας ένα πιο προσαρμοσμένο μοντέλο στήριξης.

Παράλληλα, προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών, τα οποία συνδέονται με τη διάρκεια συμμετοχής στο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, για έξι μήνες η ενίσχυση φτάνει τα 240 ευρώ, για δώδεκα μήνες τα 480 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 1.200 ευρώ για 30 μήνες συμμετοχής.

Market Pass: Ποιοί είναι οι δικαιούχοι για το voucher τροφίμων

Η πρόβλεψη για αναδρομικότητα ενισχύει σημαντικά το συνολικό όφελος, μετατρέποντας την επιδότηση σε πιο ουσιαστική παρέμβαση για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, η έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης αναμένεται το επόμενο διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την ενεργοποίηση του προγράμματος.

Οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, πιθανότατα εντός του καλοκαιριού, αντί για το φθινόπωρο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι καταβολές θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Μαρτίου 2024, ενισχύοντας το συνολικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι.

Ποιοι εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το νέο πλαίσιο απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά που ήδη βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικής ευαλωτότητας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά και άτομα που συμμετείχαν στο προηγούμενο σχήμα έως την 1η Μαρτίου 2024.

Επιπλέον, προβλέπεται ένταξη πολιτών που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η στόχευση αυτή επιχειρεί να διασφαλίσει ότι οι πόροι κατευθύνονται σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη, περιορίζοντας τις διαρροές και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Πώς λειτουργεί το ψηφιακό κουπόνι

Η παροχή της ενίσχυσης γίνεται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Η εξαργύρωση πραγματοποιείται σε συνεργαζόμενα καταστήματα, όπως σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία, εξασφαλίζοντας ότι το ποσό διοχετεύεται στην κάλυψη ουσιωδών αναγκών.

Η διάρκεια ισχύος του κουπονιού υπολογίζεται περίπου στους έξι μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια.

Η διαδικασία συμμετοχής πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία τους και επιλέγουν τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης — είτε μέσω ψηφιακής κάρτας είτε με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Η ενημέρωση για την πορεία της αίτησης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κινητού τηλεφώνου, ενώ για περιπτώσεις ιδιαίτερης οικονομικής δυσχέρειας απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, όπως κοινωνική έκθεση.

Το voucher δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά και προορίζεται αποκλειστικά για συγκεκριμένες αγορές. Δεν επιτρέπεται η χρήση του για προϊόντα όπως αλκοόλ, καπνικά είδη ή τυχερά παιχνίδια, ούτε για μη επιτρεπόμενα ή μεταχειρισμένα αγαθά.

Οι περιορισμοί αυτοί στοχεύουν στη διασφάλιση ότι η επιδότηση εξυπηρετεί τον αρχικό της σκοπό, δηλαδή την κάλυψη βασικών αναγκών διαβίωσης.

Σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και η ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις εντείνεται, το νέο πρόγραμμα επιχειρεί να λειτουργήσει ως σταθερός μηχανισμός στήριξης, με μεγαλύτερη διάρκεια και σαφέστερη κατεύθυνση.