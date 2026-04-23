Επίδομα θέρμανσης και πληρωμές: Το λάθος που μπλοκάρει τη δεύτερη δόση

Τελειώνει η προθεσμία για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026, πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η προθεσμία για τα παραστατικά στο myΘέρμανση

Την προσοχή τους στη δεύτερη δόση από το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 στρέφουν σταδιακά οι δικαιούχοι.

Η πληρωμή της δεύτερης δόσης από το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 είναι προγραμματισμένη για τις 29 Μαΐου 2026.

Η πληρωμή δεν γίνεται αυτόματα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να τηρηθεί η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων παραστατικών, ώστε να «ξεκλειδώσει» η δεύτερη δόση. Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλει στοιχεία και τιμολόγια στην πλατφόρμα myΘέρμανση μέχρι τις 30 Απριλίου 2026. Τα παραστατικά αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ρεύμα, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση από το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 καταβλήθηκε πριν από τα Χριστούγεννα και αντιστοιχούσε στο 60% του συνολικού ποσού. Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν την τρίτη και τελευταία δόση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Η συγκεκριμένη δόση αφορά κυρίως καταναλώσεις φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, οι οποίες εκκαθαρίζονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Τα ποσά από το επίδομα θέρμανσης είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε συμψηφισμό με οφειλές προς Δημόσιο και Εφορία. Ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φθάνουν τα 1.200 ευρώ (σ.σ. περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες).

Επίδομα θέρμανσης 2025-2026 και παραστατικά στο myΘέρμανση

Στην πλατφόρμα myΘέρμανση λαμβάνονται υπ’ όψιν παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως 15 Απριλίου 2026. Διευκρινίζεται ότι η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης περιλαμβάνει:

Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και ρεύμα για αγορές από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Καυσόξυλα και πέλετ για αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Ο υπολογισμός των ποσών που παίρνουν οι δικαιούχοι, γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν γεωγραφικά και κλιματικά κριτήρια.