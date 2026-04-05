Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026-2027: Προθεσμίες, δικαιούχοι και οδηγίες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026-2027 – Όλες οι προθεσμίες και τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, με το Υπουργείο να ενεργοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των σχετικών αιτημάτων. Η εξέλιξη αυτή αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που επιδιώκουν μετακίνηση σε άλλες περιοχές ή δομές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν έγκαιρα, καθώς η προθεσμία είναι αυστηρή και η διαδικασία απαιτεί προσοχή τόσο στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων όσο και στην οριστικοποίηση της αίτησης, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη. Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει ο Κατσωνόπουλος Θοδωρής Αιρετό μέλος ΚΥΣΔΕ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών 2026-2027

Προθεσμία αιτήσεων

Από 3 Απριλίου έως 20 Απριλίου 2026

Ώρα λήξης: 15:00 (αυστηρά)

Ποιους αφορά

Αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν απόσπαση:

Από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

Σε δομές Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)

Σε ΚΕΔΑΣΥ

Σε Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία

Σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘΑ

(με διάρκεια 1, 3 ή 5 έτη, ανά περίπτωση)

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ

Σημαντικά:

Απαραίτητη η εγγραφή στο σύστημα πριν την υποβολή

Οι αιτήσεις πρέπει να οριστικοποιηθούν – πρόχειρες αιτήσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές

Χρήσιμες επισημάνσεις

Ο χρόνος απόσπασης δεν προσμετράται για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης

Οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης υπάρχουν στο ΟΠΣΥΔ, (δείτε εδώ) όμως, όπως κάθε χρόνο, θα σας κοινοποιήσουμε Οδηγό Αποσπάσεων.

