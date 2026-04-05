Αποσπάσεις εκπαιδευτικών 2026-2027: Προθεσμίες, δικαιούχοι και οδηγίες
Πίνακας περιεχομένων
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027, με το Υπουργείο να ενεργοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κατάθεση των σχετικών αιτημάτων. Η εξέλιξη αυτή αφορά χιλιάδες εκπαιδευτικούς σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που επιδιώκουν μετακίνηση σε άλλες περιοχές ή δομές.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν έγκαιρα, καθώς η προθεσμία είναι αυστηρή και η διαδικασία απαιτεί προσοχή τόσο στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων όσο και στην οριστικοποίηση της αίτησης, προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη. Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει ο Κατσωνόπουλος Θοδωρής Αιρετό μέλος ΚΥΣΔΕ
Προθεσμία αιτήσεων
Από 3 Απριλίου έως 20 Απριλίου 2026
Ώρα λήξης: 15:00 (αυστηρά)
Ποιους αφορά
Αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν απόσπαση:
Από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ
Σε δομές Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ)
Σε ΚΕΔΑΣΥ
Σε Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία
Σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘΑ
(με διάρκεια 1, 3 ή 5 έτη, ανά περίπτωση)
Υποβολή αίτησης
Η αίτηση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ
Σημαντικά:
Απαραίτητη η εγγραφή στο σύστημα πριν την υποβολή
Οι αιτήσεις πρέπει να οριστικοποιηθούν – πρόχειρες αιτήσεις ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη
Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές
Χρήσιμες επισημάνσεις
Ο χρόνος απόσπασης δεν προσμετράται για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης
Οδηγίες και εγχειρίδιο χρήσης υπάρχουν στο ΟΠΣΥΔ, (δείτε εδώ) όμως, όπως κάθε χρόνο, θα σας κοινοποιήσουμε Οδηγό Αποσπάσεων.
