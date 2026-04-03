Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ – Τι πρέπει να ξέρετε

Πίνακας περιεχομένων

Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις για απόσπαση

Αποσπάσεις– Η διαδικασία αφορά εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιδιώκουν αλλαγή υπηρεσιακής τοποθέτησης ενόψει του επόμενου σχολικού έτους, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων υπηρεσιακών μεταβολών.

Βάσει της σχετικής εγκυκλίου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η οποία εκτείνεται από τις 3 Απριλίου 2026 έως και τις 20 Απριλίου 2026 στις 15:00, μέσω του ΟΠΣΥΔ, ακολουθώντας τις οδηγίες και πληρώντας τις προϋποθέσεις που ορίζονται για τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η πρώτη εγκύκλιος αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το διδακτικό έτος 2026-2027:

από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

σε δομές Ε.Α.Ε.

σε Μουσικά Σχολεία και

σε Καλλιτεχνικά Σχολεία

Η δεύτερη εγκύκλιος αφορά εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να αποσπαστούν:

στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες

σε εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου

Αναλυτικά οι εγκύκλιοι:

