Κοινωνικός τουρισμός 2026: Οι αλλαγές σε δικαιούχους, μοριοδότηση και παροχές

Πίνακας περιεχομένων

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 ξεκινά την 1η Μαΐου με 300.000 επιταγές και σημαντικές αλλαγές σε δικαιούχους, μοριοδότηση και παροχές.

Ο κοινωνικός τουρισμός 2026 ενεργοποιείται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, καθώς η έναρξή του τοποθετείται την 1η Μαΐου, εισάγοντας σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τόσο τους δικαιούχους όσο και τις παροχές. Το πρόγραμμα προβλέπει τη διάθεση 300.000 επιταγών, με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Η νέα δομή του προγράμματος συνοδεύεται από διαφοροποιήσεις στη μοριοδότηση, την ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και τη διεύρυνση των παροχών, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση σε διακοπές για περισσότερους πολίτες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, απαιτείται να έχουν συμπληρώσει 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή να έχουν λάβει 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας.

Παράλληλα, δικαιούχοι είναι και όσοι έχουν λάβει επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα συνδυασμού των παραπάνω προϋποθέσεων ώστε να συμπληρωθούν συνολικά 50 ημέρες. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Τι καλύπτουν τα vouchers και οι διανυκτερεύσεις

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για τον δικαιούχο και τα ωφελούμενα μέλη του και δίνει τη δυνατότητα διαμονής σε καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Η βασική πρόβλεψη αφορά έως έξι διανυκτερεύσεις, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές οι παροχές είναι ενισχυμένες. Σε νησιά όπως η Λέρος, η Μυτιλήνη, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος παρέχονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Ενισχυμένες παροχές σε συγκεκριμένες περιοχές

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η στήριξη σε περιοχές όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Η πρόβλεψη αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης συγκεκριμένων περιοχών μέσω του προγράμματος, δίνοντας επιπλέον κίνητρα για την επιλογή τους από τους δικαιούχους.

Αλλαγές στη μοριοδότηση και κοινωνικές ομάδες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται φέτος στις πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες εντάσσονται σε κατηγορία υψηλής προτεραιότητας μαζί με τα Άτομα με Αναπηρία. Η αυξημένη μοριοδότηση αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στο πρόγραμμα.

Ταυτόχρονα, εντάσσονται πλήρως και οι ανάδοχες μητέρες, οι οποίες πλέον αντιμετωπίζονται ισότιμα με τις φυσικές και θετές μητέρες ως προς τις παροχές προστασίας μητρότητας.

Διεύρυνση των παροχών μητρότητας

Η μεταρρύθμιση επεκτείνεται και στις παροχές μητρότητας, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα δικαιούχων. Πλέον, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται φυσικές, θετές, ανάδοχες μητέρες καθώς και μητέρες μέσω παρένθετης κύησης.

Η διεύρυνση αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις παροχές για περισσότερες κατηγορίες γυναικών.

Νωρίτερη έναρξη και μεγαλύτερη διάρκεια

Η επιλογή της έναρξης από τον Μάιο διαφοροποιεί σημαντικά τη λειτουργία του προγράμματος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς μέχρι τώρα ξεκινούσε τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της περιόδου της άνοιξης για διακοπές.

Παράλληλα, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των τουριστικών καταλυμάτων κατά τους μήνες αιχμής, όπως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, επιτρέποντας καλύτερη κατανομή της ζήτησης της χρονιάς.