Τράπεζες: Τι αλλάζει στις συναλλαγές και μέχρι πότε

Πίνακας περιεχομένων

Περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές τη Δευτέρα 6 Απριλίου λόγω μη λειτουργίας του TARGET, με εκτέλεση πληρωμών την επόμενη εργάσιμη.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με περιορισμούς τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, καθώς το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών δεν θα βρίσκεται σε λειτουργία λόγω του Καθολικού Πάσχα. Παρότι τα τραπεζικά καταστήματα θα εξυπηρετούν κανονικά το κοινό, συγκεκριμένες διαδικασίες μεταφοράς χρημάτων δεν θα μπορούν να ολοκληρωθούν.

Η ιδιαιτερότητα αυτή επηρεάζει κυρίως τις διατραπεζικές συναλλαγές, δημιουργώντας διαφοροποιήσεις στον χρόνο εκτέλεσης πληρωμών. Οι πολίτες καλούνται να λάβουν υπόψη τις αλλαγές, ειδικά όσοι έχουν προγραμματισμένες οικονομικές υποχρεώσεις.

Γιατί δεν εκτελούνται όλες οι συναλλαγές

Η αιτία των περιορισμών εντοπίζεται στη μη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών TARGET, το οποίο παραμένει κλειστό τη συγκεκριμένη ημέρα. Η διακοπή σχετίζεται με τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα για Καθολικούς και Προτεστάντες.

Τι αλλάζει στις πληρωμές στους φούρνους

Παρά τη λειτουργία των τραπεζικών καταστημάτων, η απουσία του συστήματος σημαίνει ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν συγκεκριμένες διατραπεζικές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, επηρεάζοντας τη ροή των συναλλαγών.

Πότε θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές

Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου δεν θα εκτελεστούν άμεσα, αλλά θα καταχωρηθούν με ημερομηνία εκτέλεσης την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Fuel Pass: Οι ημερομηνίες αιτήσεων και οι εξαιρέσεις στις πληρωμές

Αυτό σημαίνει ότι οι μεταφορές χρημάτων και οι σχετικές εντολές θα ολοκληρωθούν με καθυστέρηση μίας ημέρας, χωρίς να θεωρούνται εκπρόθεσμες λόγω της ειδικής συνθήκης.

Τι ισχύει για προθεσμίες και υποχρεώσεις

Οι οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν στις 3 και 6 Απριλίου αντιμετωπίζονται με ευελιξία, καθώς θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον εξοφληθούν έως και τις 7 Απριλίου.

Από την ίδια ημερομηνία θα ξεκινήσει και ο υπολογισμός τυχόν καθυστερήσεων. Έτσι, οι πολίτες έχουν ένα επιπλέον χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους χωρίς επιβαρύνσεις.