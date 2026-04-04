Τι αλλάζει στις πληρωμές στους φούρνους

Με ανακοίνωσή της η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων ενημερώνει τα αρτοποιεία-μέλη της σχετικά με τη νέα υποχρέωση ανάρτησης σήματος αποδοχής καρτών πληρωμών και υπηρεσιών άμεσων πληρωμών στους φούρνους.

Ειδικότερα, με τη νέα απόφαση Α.1058 (ΦΕΚ Β’ 1761/27.03.2026) του υπουργείου Οικονομικών, επικαιροποιείται το πλαίσιο ενημέρωσης των καταναλωτών ως προς τη δυνατότητα πληρωμής με κάρτες και μέσα άμεσης πληρωμής, επηρεάζοντας άμεσα και τον κλάδο της αρτοποιίας.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση για τους τρόπους πληρωμής στους φούρνους

Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, όλοι οι δικαιούχοι πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των αρτοποιών, υποχρεούνται να αναρτούν στο ταμείο πινακίδα σε εμφανές σημείο, με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα, που να ενημερώνει ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να πληρώνει με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, καθώς και μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό.

Η ένδειξη μπορεί να διατυπώνεται είτε με το προβλεπόμενο κείμενο στα ελληνικά και αγγλικά είτε με ισοδύναμη διατύπωση, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει σαφή και μη επιδεχόμενη παρερμηνείας πληροφόρηση προς τον καταναλωτή.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι στην είσοδο του καταστήματος, καθώς και σε τυχόν διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης, θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα μέσα πληρωμής που γίνονται αποδεκτά. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται διεθνή συστήματα καρτών όπως VISA, Mastercard, Maestro, Diners, American Express, Discover και UnionPay, καθώς και υπηρεσίες άμεσων πληρωμών όπως το IRIS Payments.

Η συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις κρίνεται απαραίτητη για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις συναλλαγές και την ορθή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού, ενώ οι αρτοποιοί καλούνται να προσαρμόσουν άμεσα τη σήμανση των καταστημάτων τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.