Σχολική στέγη: Έργα βιτρίνας και καθημερινότητα εγκατάλειψης

Η εικόνα των νέων έργων στα σχολεία δεν μπορεί να κρύψει τις σοβαρές ελλείψεις και τις δύσκολες συνθήκες που εξακολουθούν να κυριαρχούν στη δημόσια εκπαίδευση.

Η εικόνα των εγκαινίων και των κορδελών σε λίγα σχολικά εργοτάξια επιχειρεί να αναδείξει μια «νέα εποχή» για τη σχολική στέγη, όμως η καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών αποτυπώνει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Την ώρα που η πολιτική ηγεσία προβάλλει έργα ως επενδύσεις στην εκπαίδευση, σχολικές αίθουσες σε όλη τη χώρα σύμφωνα με ανακοίνωση από το Αυτόνομο ΔΙΚΤΥΟ Εκπαιδευτικών Ζ΄Σ.Ε.Π.Ε. Θεσσαλονίκης και τον Αναστασιάδη Χρήστος, μέλος Δ.Σ. Ζ΄ Σ.Ε.Π.Ε. «Φίλιππος» Θεσσαλονίκης, παραμένουν υποβαθμισμένες, ασυντήρητες και συχνά ακατάλληλες, με την υποχρηματοδότηση να επιβαρύνει διαρκώς τις συνθήκες μάθησης και να εντείνει τις ανισότητες. Δείτε αναλυτικά.

Κορδέλες στα εργοτάξια, εγκατάλειψη στις τάξεις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε σε σχολεία-εργοτάξια στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε στα ΜΜΕ ως «επένδυση στη σχολική στέγη» τα νέα έργα. Επισκέφθηκε το 32ο ΓΕΛ και το 5ο Δημοτικό Αμπελοκήπων, μιλώντας για «νέα εποχή» και προβάλλοντας τις ΣΔΙΤ ως λύση. Όμως η πραγματικότητα της υποβαθμισμένης εκπαίδευσης δεν καλύπτεται πίσω από φωτογραφίες και κορδέλες σε εργοτάξια ελαχίστων σχολείων!

Την ίδια στιγμή, στον Εύοσμο μαθητές κάνουν μάθημα σε υπόγεια. Σε όλη τη χώρα σχολεία παραμένουν ασυντήρητα: σοβάδες πέφτουν, αίθουσες πλημμυρίζουν, παιδιά και εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε συνθήκες που δεν εγγυώνται ούτε την ασφάλεια ούτε την αξιοπρέπεια σε αίθουσες ασφυκτικά γεμάτες με 25 μαθητές. Νηπιαγωγεία στεγάζονται επί δεκαετίες σε εντελώς ακατάλληλους χώρους. Αυτή είναι η καθημερινότητα που δεν εγκαινιάζεται.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα χρηματοδότησης της εκπαίδευσης στην Ευρώπη, κάτω από τον μέσο όρο της European Union. Αυτό δεν είναι στατιστική λεπτομέρεια· είναι η αιτία πίσω από τις ελλείψεις, τα μεγάλα τμήματα, την υποβάθμιση της σχολικής στέγης.

Την ίδια ώρα, τα έργα που προβάλλονται είναι αποσπασματικά και συχνά μέσω ΣΔΙΤ, μεταφέροντας κόστος στο μέλλον. Παράλληλα, δημόσια σχολικά κτίρια αλλάζουν χαρακτήρα και βαφτίζονται «Ωνάσεια», ως υποκατάστατο της κρατικής ευθύνης.

Και μέσα σε αυτό το τοπίο, εκπαιδευτικοί που αντιδρούν στην υποβάθμιση και στην ιδιωτικοποίηση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης βρίσκονται αντιμέτωποι με πειθαρχικές διώξεις, επειδή δεν «συμμορφώνονται προς τας υποδείξεις». Ένα σύστημα που πιέζει τους κακοπληρωμένους δασκάλους του, υπονομεύει το ίδιο τους το εκπαιδευτικό έργο με κατάληξη να εμφανίζονται διαλυτικά φαινόμενα.

Όταν η υποχρηματοδότηση γίνεται κανόνας και η εικόνα βαφτίζεται πολιτική, τότε η δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση δεν ενισχύεται αντιθέτως υποβιβάζεται συστηματικά. Όταν το δημόσιο σχολείο πιέζεται και μετασχηματίζεται αντί να στηρίζεται, τότε η ισότητα γίνεται σύνθημα χωρίς περιεχόμενο.

Το ερώτημα παραμένει:

Θέλουμε ένα ισχυρό δημόσιο δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά ή μια εκπαίδευση πολλών ταχυτήτων;