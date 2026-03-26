Σχολεία: Έντονες αντιδράσεις για την κατάργηση τμημάτων σε λύκεια

Αντιδράσεις προκαλεί στη Ζάκυνθο η απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να προχωρήσει σε περικοπή τμημάτων για τη σχολική χρονιά 2026-27, με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς να κάνουν λόγο για υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και επιδείνωση των συνθηκών μάθησης.

Η εξέλιξη αυτή αφορά το 2ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου και το ΓΕΛ Κατασταρίου, όπου καταργούνται τμήματα της Α΄ Λυκείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τον αυξημένο αριθμό μαθητών ανά τάξη.

Την απόφαση καταγγέλλει το ΔΣ της ΕΛΜΕ Ζακύνθου, το οποίο κάνει λόγο για πολιτική που αγνοεί τις παιδαγωγικές ανάγκες και την ασφάλεια των μαθητών, ιδιαίτερα σε μια σεισμογενή περιοχή, και καλεί σε κινητοποίηση την Πέμπτη 2 Απριλίου στις 1.30 το μεσημέρι στη ΔΔΕ Ζακύνθου. Παράλληλα, έχει προκηρυχθεί διευκολυντική μονόωρη στάση εργασίας από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «Η ΔΔΕ Ζακύνθου κόβει τμήματα στο 2ο ΓΕΛ και στο ΓΕΛ Κατασταρίου για την σχολική χρονιά 2026-27 – Όλες και όλοι στην κινητοποίηση την Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρα 1.30 μμ – Κήρυξη διευκολυντικής μονόωρης στάσης εργασίας (1-2 μμ)»

Στο πλαίσιο της πολιτικής που υλοποιείται σε βάρος των μαθητών, των γονέων τους και των εκπαιδευτικών, οι κυβερνήσεις βάζουν στο κρεβάτι του Προκρούστη τις μορφωτικές ανάγκες της νέας Γενιάς. Ενώ σπαταλούν εκατομμύρια ευρώ σε πολεμικούς εξοπλισμούς για την περιφρούρηση των συμφερόντων των εφοπλιστών, σε φοροελαφρύνσεις για τους μεγαλοξενοδόχους, σε αναβαλλόμενο φόρο για τους τραπεζίτες, οι κυβερνήσεις προσπαθούν κυριολεκτικά να βγάλουν από τη «μύγα ξύγκι», παστώνοντας τους μαθητές σε τμήματα 25 μαθητών και άνω, την ώρα που η ασφάλειά τους σε ένα σεισμογενή νομό και οι ψυχοκοινωνικές και μορφωτικές τους ανάγκες επιβάλλουν τη συγκρότηση τμημάτων με βάση τις θέσεις του κλάδου (20 μαθητές ανά τμήμα Γυμνασίου ή Γ.Π. στο Λύκειο, 15 ανά Κατεύθυνση ΓΕΛ ή Ειδικότητα ΕΠΑΛ, 10 ανά εργαστήριο)

Σε αυτή την κατεύθυνση, η ΔΔΕ Ζακύνθου, συνεχίζοντας την πολιτική της να κόβει τμήματα (υπενθυμίζουμε το κόψιμο τμημάτων στο 1ο Γυμνάσιο και το 2ο Γυμνάσιο τον Οκτώβρη, γεγονός που προκάλεσε πολύ μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς), με πρόσφατη απόφασή της, περιέκοψε για το επόμενο σχολικό έτος 2 τμήματα της Α΄ Λυκείου, ένα στο 2ο ΓΕΛ και ένα στο ΓΕΛ Κατασταρίου. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να αγνοήσει τις προτάσεις των Διευθυντών των σχολείων (οι οποίες συντάχθηκαν με βάση τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘΑ), διαμαρτυρίες συλλόγων διδασκόντων για την απαράδεκτη και επικίνδυνη για την ασφάλεια των μαθητών κατάσταση που θα δημιουργηθεί, αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου (πχ προκάτ αίθουσες, αίθουσες-κλουβιά περιορισμένης χωρητικότητας, αίθουσες που επικοινωνούν μόνο μεταξύ τους και όχι αυτόνομα με το προαύλιο ή κεντρικό διάδρομο κλπ).

Το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ καταδικάζει την απόφαση της ΔΔΕ Ζακύνθου και απαιτεί:

· Καμία σκέψη για κόψιμο τμήματος

· Συγκρότηση τμημάτων με βάση τις παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών και τα αιτήματα του κλάδου (20 μαθητές ανά τμήμα Γυμνασίου ή Γ.Π. στο Λύκειο, 15 ανά Κατεύθυνση ΓΕΛ ή Ειδικότητα ΕΠΑΛ, 10 ανά εργαστήριο)

Καλούμε τους συναδέλφους, τους μαθητές και τους γονείς σε κινητοποίηση στη ΔΔΕ Ζακύνθου την Πέμπτη 2 Απριλίου και ώρα 1.30 μμ κηρύσσοντας διευκολυντική μονόωρη στάση εργασίας (1-2 μμ)

Δεν παζαρεύουμε την ασφάλεια και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας με κανένα.