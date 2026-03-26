Πότε κλείνουν τα σχολεία το καλοκαίρι 2026 – Πότε ξεκινούν οι Πανελλήνιες

Σχολεία– Ορίστηκαν τόσο οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων και το πρόγραμμα των Πανελλήνιων εξετάσεων

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζει κρίσιμες προθεσμίες και διαδικασίες που αφορούν χιλιάδες μαθητές και οικογένειες, διαμορφώνοντας ένα σαφές πλαίσιο για τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τη μετάβαση στην επόμενη.

Λήξη μαθημάτων σε γυμνάσια και λύκεια

Διαφορετικές ημερομηνίες ισχύουν για τη λήξη των μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με σχετική υπουργική απόφαση που καλύπτει τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά σχολεία.

Για τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, καθώς και για τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και τα αντίστοιχα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, η εκπαιδευτική διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Αντίθετα, τα Γυμνάσια, ημερήσια και εσπερινά, μαζί με τα Γυμνάσια Ειδικής Αγωγής και τα Γυμνάσια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, θα παραμείνουν ανοιχτά έως και την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Το πρόγραμμα των πανελλήνιων εξετάσεων 2026

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις ξεκινούν στις 29 Μαΐου 2026 για τα Γενικά Λύκεια, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, και ολοκληρώνονται στις 8 Ιουνίου 2026.

Για τα ημερήσια και εσπερινά Λύκεια, η έναρξη των εξετάσεων τοποθετείται μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου 2026, ενώ στη συνέχεια ακολουθούν οι εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων από τις 16 Ιουνίου.

Παράλληλα, για τους υποψηφίους που στοχεύουν στην εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η περίοδος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.