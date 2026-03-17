Σχολεία – 25η Μαρτίου 2026: Τι ισχύει με τις απουσίες και την παρέλαση

Η 25η Μαρτίου φέρνει υποχρεωτικές σχολικές εκδηλώσεις, ειδικό καθεστώς απουσιών και προαιρετική αλλά δεσμευτική συμμετοχή στις παρελάσεις για τους μαθητές.

Η 25η Μαρτίου πλησιάζει και στα σχολεία έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τις εκδηλώσεις που συνοδεύουν την εθνική επέτειο, με συγκεκριμένες οδηγίες για τη συμμετοχή των μαθητών. Το Υπουργείο Παιδείας δίνει έμφαση στην υποχρεωτική παρουσία στις σχολικές γιορτές, οι οποίες αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η φετινή εθνική εορτή, που συμπίπτει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, πέφτει Τετάρτη, ωστόσο ο σχολικός εορτασμός πραγματοποιείται παραδοσιακά την προηγούμενη ημέρα. Έτσι, οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της Τρίτης 24 Μαρτίου, οι οποίες έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και χαρακτήρα.

Υποχρεωτική παρουσία στις σχολικές εκδηλώσεις

Οι σχολικές γιορτές για την 25η Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά την Τρίτη 24 Μαρτίου, με διάρκεια τουλάχιστον δύο διδακτικών ωρών. Παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για επίσημη αργία, η ημέρα είναι αφιερωμένη στις εορταστικές δραστηριότητες των σχολείων.

Η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική, καθώς οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι απουσίες που σημειώνονται εκείνη την ημέρα θεωρούνται αδικαιολόγητες, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η 24η Μαρτίου δεν αποτελεί ημέρα χαλάρωσης ή προέκταση της αργίας, αλλά διδακτική διαδικασία με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Το περιεχόμενο των εορτασμών στα σχολεία

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οργανώνουν εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ποιήματα, τραγούδια και θεατρικές παρουσιάσεις. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αποδίδονται τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Στόχος των εκδηλώσεων είναι να αναδειχθεί ο ρόλος των αγωνιστών και να μεταφερθούν στους μαθητές τα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης και η διατήρηση της συλλογικής μνήμης.

Ο διπλός χαρακτήρας της 25ης Μαρτίου

Η 25η Μαρτίου αποτελεί διπλή γιορτή για την Ελλάδα, καθώς συνδέεται τόσο με την έναρξη της Επανάστασης του 1821 όσο και με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο εορτασμός της ημέρας έχει εθνική και θρησκευτική σημασία.

Μετά την ολοκλήρωση των σχολικών εκδηλώσεων στις 24 Μαρτίου, οι μαθητές αποχωρούν από τα σχολεία. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν λειτουργεί το Ολοήμερο πρόγραμμα εκείνη την ημέρα, ενώ τα κυλικεία παραμένουν σε λειτουργία μέχρι την αποχώρηση των μαθητών.

Πρόβες και συμμετοχή στις παρελάσεις

Οι προετοιμασίες για τις μαθητικές παρελάσεις ξεκινούν περίπου στα μέσα Μαρτίου, με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής να αναλαμβάνουν τον συντονισμό. Οι πρόβες επικεντρώνονται στον βηματισμό και τη σωστή κίνηση των χεριών.

Κάθε σχολείο καθορίζει τα τμήματα που θα συμμετάσχουν στην παρέλαση, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθητών και των σχολικών μονάδων της περιοχής. Οι μαθητές που συμμετέχουν στις πρόβες απουσιάζουν από τα μαθήματά τους, ωστόσο οι απουσίες αυτές δεν υπολογίζονται, καθώς θεωρούνται δικαιολογημένες.

Τι ισχύει για τη συμμετοχή και τις απουσίες στην παρέλαση

Η συμμετοχή των μαθητών στις παρελάσεις και στις σχετικές πρόβες δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν καταρτιστεί η λίστα συμμετεχόντων, η παρουσία γίνεται υποχρεωτική για όσους έχουν επιλεγεί, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή προετοιμασία.

Σε περίπτωση που μαθητής που έχει επιλεγεί δεν παρουσιαστεί την ημέρα της παρέλασης χωρίς σοβαρό λόγο, όπως για παράδειγμα θέμα υγείας, ενδέχεται να αντιμετωπίσει κυρώσεις. Αυτό συμβαίνει καθώς η παρέλαση θεωρείται δημόσια εκπροσώπηση του σχολείου και απαιτεί συνέπεια από τους συμμετέχοντες.