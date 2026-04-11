Εκπαιδευτικοί: Ιστορική δικαστική δικαίωση για μονιμοποίηση χωρίς αξιολόγηση

Δικαστική απόφαση-ορόσημο ανοίγει τον δρόμο για τη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών χωρίς ατομική αξιολόγηση, ενισχύοντας τις διεκδικήσεις για καθολική εφαρμογή.

Η μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών των ετών 2020-2021 επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, μετά από καθοριστική δικαστική απόφαση που αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης. Όπως επισημαίνεται από τον Θ.Τσούχλο Πρόεδρο ΟΛΜΕ , η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Χανίων δικαίωσε εκπαιδευτικούς που μονιμοποιήθηκαν χωρίς την προϋπόθεση ατομικής αξιολόγησης, δημιουργώντας ένα σημαντικό νομικό προηγούμενο.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ενισχύει τον αγώνα των εκπαιδευτικών και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της αξιολόγησης και των εργασιακών δικαιωμάτων. Παράλληλα, αναδεικνύει τις πιέσεις προς την πολιτική ηγεσία για άμεσες παρεμβάσεις και συνολική ρύθμιση του θέματος, με στόχο τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των νεοδιόριστων.

Μονιμοποίηση δόκιμων εκπαιδευτικών 2020-2021

Μία δικαστική απόφαση σταθμός του Διοικητικού Εφετείου Χανίων δικαίωσε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς των ετών 2020-21, καθώς μονιμοποιήθηκαν χωρίς καμία ατομική αξιολόγηση. Δημιουργήθηκε ένα σαφές νομικό προηγούμενο, καθώς η μη συμμετοχή στην αντιεκπαιδευτική, αντιεπιστημονική, γραφειοκρατική και τιμωρητική αξιολόγηση δεν αποτέλεσε κώλυμα στη μονιμοποίηση τους. Η απόφαση του ΠΥΣΔΕ Ηρακλείου και η ανάρτηση της στη Διαύγεια έδωσαν τέλος σε ένα πολυετή και δίκαιο αγώνα.

Αποτελεί λοιπόν μία ιστορική επιτυχία της ΟΛΜΕ που σε συνεργασία με το σύνολο των ΕΛΜΕ, συντόνισε και συντονίζει το δικαστικό αγώνα. Η Ομοσπονδία από τον Ιούλιο του 2024 απαίτησε την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση του συνόλου των νεοδιόριστων και καθόρισε τη στρατηγική της για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εναντιώθηκε στη βαθιά προβληματική επιλογή που μετατρέπει ένα ύψιστο εργασιακό δικαίωμα σε μηχανισμό απειλής, πίεσης και ομηρίας. Παράλληλα μετά την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης από τις 18 Μαρτίου κάλεσε τη ΔΔΕ Ηρακλείου να συμμορφωθεί άμεσα με τη δικαστική απόφαση.

Η υπουργός Παιδείας καλείται [να]

1. Επεκτείνει άμεσα την μονιμοποίηση στο σύνολο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

2. Αποκαταστήσει αναδρομικά κάθε υπηρεσιακό δικαίωμα που επλήγη.

3. Αναγνωρίσει ως υποστατή και νόμιμη την απεργία-αποχή που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 15\7\24.

4. Παύσει κάθε νέα πειθαρχική δίωξη όσων ασκούν το συνταγματικό δικαίωμα της απεργίας.

5. Καταργήσει την ατομική αξιολόγηση.

6. Προχωρήσει σε ετήσια επιμόρφωση, μέσω των Δημοσίων Πανεπιστημίων, των καθηγητριών και των καθηγητών.

7. Καλέσει την ΟΛΜΕ άμεσα σε ένα ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο.

