Ενστάσεις από εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό νέου σχολείου

Σφοδρή αντίδραση προκαλεί η απόφαση για την ίδρυση ΕΝΕΕΓΥΛ στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας να καταγγέλλει «υποκρισία» και σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό του εγχειρήματος.

Το σωματείο των εκπαιδευτικών αμφισβητεί ανοιχτά τόσο τις προθέσεις όσο και την ετοιμότητα των αρμόδιων αρχών, θέτοντας κρίσιμα ζητήματα για τις υποδομές, τη λειτουργία και τη συστέγαση του νέου σχολείου.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ίδρυση ενός τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού θεσμού δεν μπορεί να γίνεται πρόχειρα, χωρίς μελέτες και χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τονίζοντας ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν πρέπει να γίνουν αποδέκτες «λύσεων ανάγκης».

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΕΛΜΕ Κερκύρας:

Περίσσεψε η υποκρισία στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, το οποίο συνεδρίασε με θέμα την ίδρυση ΕΝΕΕΓΥΛ στη Βόρεια Κέρκυρα. Με πολύ μεγάλο “θαυμασμό” ακούσαμε το πόσο ενδιαφέρονται για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, για την συμπερίληψη και τα ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες στη μάθηση, τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Διευθυντές Εκπαίδευσης στην Κέρκυρα, όσο και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Και οι μόνοι «που αντιμάχονται τα συμφέροντα των μαθητών και των γονιών τους είναι το Σωματείο των Εκπαιδευτικών, αλλά και κάποιοι γονείς», όσοι δηλαδή διαφωνούν με όσα λέγονται και γίνονται.

Έτσι ακούσαμε:

Ø Τον ΠΔΕ Ιονίων Νήσων και τη ΔΔΕ Κέρκυρας:

à τους τοπικούς εντολοδόχους του Υπουργείου Παιδείας, που έχει κάνει κουρελόχαρτο το Άρθρο 16 με τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Ωνάσεια, να… επικαλούνται το Άρθρο 16 για να στηρίξουν την εισήγησή τους για τη δημιουργία του ΕΝΕΕΓΥΛ.

à Να επικαλούνται την ποιότητα της εκπαίδευσης και τα μικρά τμήματα, την ίδια στιγμή που κλείνουν σχολεία και τα μετατρέπουν σε πειραματικά και την ίδια στιγμή που συγχωνεύουν δεκάδες τμήματα κάθε χρόνο, στιβάζοντας σε αίθουσες κλουβιά με 26, 27 και 28 μαθητές.

à Να είναι με τη συμπερίληψη, να επικαλούνται τον ΟΗΕ και την UNESCO και να μέμφονται «όσους εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για την ίδρυση του ΕΝΕΕΓΥΛ», αυτοί που δεν έχουν στελεχώσει σχεδόν κανένα τμήμα ένταξης στην Κέρκυρα -και στις 2 βαθμίδες- και που δεν έχουν προσλάβει δεκάδες εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, οι οποίοι λείπουν από τα σχολεία.

à Να μας καθησυχάζουν για την άριστη λειτουργία του ΕΝΕΕΓΥΛ, όταν με ευθύνη δικιά τους και του Υπουργείου τους, 1 μήνα πριν τελειώσουν τα σχολεία, έχουμε ακόμα 40 κενά στην Β’ Βαθμια Εκπαίδευση στην Κέρκυρα και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ότι θα καλυφθούν τα κενά αυτά.

à Να μας καθησυχάζουν για την άριστη λειτουργία του ΕΝΕΕΓΥΛ, όταν δεν ξέρουν -όπως φάνηκε από τη συζήτηση- πώς λειτουργεί το ΕΝΕΕΓΥΛ, όταν δεν έχουν δει καν το κτίριο, όταν ο ένας λέει ότι έγινε μελέτη και ο άλλος λέει ότι δεν έγινε, αλλά μετά είπε ότι έγινε. Κάτι σαν τον Πρόεδρο του Εδεσσαϊκού δηλαδή, για θέματα εκπαίδευσης, το οποίο είναι ανεπίτρεπτο για Διευθυντές Εκπαίδευσης.

à Να μη μας εξηγούν, πώς θα λειτουργήσει παιδαγωγικά -μια και είναι εκπαιδευτικοί- το να βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, στο ίδιο κυλικείο, στις ίδιες τουαλέτες, στην ίδια αυλή, μαθητές 20 χρονών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με μαθητές της Α’ Γυμνασίου.

Ø Από την άλλη τη Δημοτική Αρχή:

à Να μας διαβεβαιώνει ότι το κτίριο είναι επαρκές παρόλο που αυτό έχει 6 αίθουσες, από τις οποίες τις 3 θα τις έχει το Γυμνάσιο Καρουσάδων, ενώ για το ΕΝΕΕΓΥΛ, υπάρχει η πρόβλεψη ότι θα έχει μαθητές σε 6 τάξεις, η κάθε μία από τις οποίες χρειάζεται μια αίθουσα.

à Να μην απαντάει στο που θα γίνουν τα εργαστήρια, τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα επαγγελματικό Λύκειο, όπως είναι το ΕΝΕΕΓΥΛ. Ούτε καν στην εισήγηση του Δήμου υπήρχε αυτό το κομμάτι.

à Να μας διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ώστε να είναι το σχολείο λειτουργικό, όπως ακριβώς τις έκανε στα σχολεία του Βορρά, με τις ρωγμές, τον αμίαντο, τα κοντέινερ, τις ελλιπείς αίθουσες και υποδομές.

à Να μας διαβεβαιώνει ότι το σχολείο είναι προσβάσιμο για μαθητές με αναπηρία, όταν η μόνη ράμπα που υπάρχει, είναι για να οδηγεί αποκλειστικά στη Βιβλιοθήκη, όταν δεν υπάρχουν ανελκυστήρες για τους ορόφους, όταν δεν υπάρχουν τουαλέτες για ΑμΕΑ, όταν ακόμα και το δρομάκι που οδηγεί στην είσοδο του σχολείου, είναι επικίνδυνο για ανθρώπους χωρίς αναπηρία. Ειδικά για ένα ειδικό σχολείο, όπου οι συνάδελφοι, πολλές φορές, κατεβάζουν με τα χέρια τους μαθητές από τα λεωφορεία, λόγω έλλειψης συνοδών.

Βρίθει παραλογισμών όλο το σχέδιο αυτό και απορούμε ειλικρινά, πώς οι Διευθυντές Εκπαίδευσης, δέχονται την εισήγηση, χωρίς να κάνουν ΚΑΜΙΑ παρατήρηση! Να τονίσουμε για μια ακόμα φορά πως δεν πρόκειται για συστέγαση σχολείων, σε διαφορετικους χώρους με κοινό προαύλιο, αλλά για τη συνύπαρξη δύο διαφορετικών σχολείων, στις ίδιες αίθουσες, στους ίδιους κοινούς χώρους, στις ίδιες τουαλέτες, στην ίδια αυλή. Ενώ κατά τη συζήτηση επικαλέστηκαν εισήγηση από το ΚΕΔΑΣΥ και τεχνική μελέτη για το κτίριο, καμία από τις δύο δεν παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση και σε επικοινωνία με την Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ, η οποία έκανε και την εισήγηση, ξεκαθαρίστηκε, ότι η ίδια έκανε θετική εισήγηση μόνο ότι με βάση τις διαγνώσεις του ΚΕΔΑΣΥ, χρειάζεται ένα ΕΝΕΕΓΥΛ στο Βορρά, χωρίς να ανφερθεί σε κτίριο και συστέγαση με άλλο σχολείο.

ΟΧΙ. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ότι θα τηρήσουν όλα αυτά, που τόσο εύκολα ανέφεραν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν τα τηρούσαν, θα το έκαναν και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, που υπάρχουν σήμερα και θα μπορούσαν ΤΩΡΑ να κάνουν κάτι. Αλλά δεν το κάνουν. Γιατί η Δημόσια Εκπαίδευση δεν είναι στις προτεραιότητες, ούτε των τοπικών αρχών, ούτε της Κυβέρνησης. Αλλιώς δε θα είχαμε κενά, θα είχαμε μόνιμους εκπαιδευτικούς κι όχι αναπληρωτές, δε θα είχαμε συγχωνεύσεις τμημάτων, κλείσιμο σχολείων, κτίρια – ερείπια χωρίς υποδομές. Θα έβγαιναν οι Υπουργοι και θα πανηγύριζαν όταν κτιζόταν ένα σχολείο, κι όχι όταν καταρρίπταμε πυραύλους, σε έναν πόλεμο που δεν είναι δικός μας.

Δεν καταλαβαίνουμε τη στάση τους, να θέλουν με τόσο θέρμη να ιδρυθεί ένα σχολείο. Φανταζόμαστε ότι δεν ενδιαφέρονται να λειτουργήσει όπως πρέπει, απλά να ανακοινωθεί η λειτουργία του, ώστε να προσθέσουν στο βιογραφικό τους, ότι συνέβαλαν στην ίδρυση. Το πώς θα λειτουργεί αυτό μετά, είναι άλλη υπόθεση. Άλλωστε ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση, αναφέρει το πώς, κόντρα σε όλους έφτιαξε το Γυμνάσιο Θιναλίου.

ΝΑΙ. Να γίνει ΕΝΕΕΓΥΛ. Ακόμα και με έναν μαθητή. Αλλά να γίνει με τρόπο που να προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Σε αξιοπρεπείς και λειτουργικούς χώρους, με όλες τις υποδομές, τις αίθουσες και τα εργαστήρια, που χρειάζονται οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Χωρίς περιορισμούς και συμβιβασμούς στα δικαιώματά τους.

Η συστέγαση με το Γυμνάσιο Καρουσάδων, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ότι θα λύσει και αυτοί που θα τρέχουν να τα λύσουν και να τα διεκδικήσουν, θα είναι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και τα σωματεία τους, ο Σύλλογος Γονέων, η Ένωση Γονέων Βόρειας Κέρκυρας και η ΕΛΜΕ. Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα είναι άφαντοι, όπως είναι με το ΕΝΕΕΓΥΛ της Κεντρικής Κέρκυρας, που κάνουν μάθημα στην κουζίνα και η Δημοτική Αρχή θα μας προπηλακίζει, όταν θα ζητάμε τα αυτονόητα, όπως έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε παραβρεθεί και ζητούσαμε τα αυτονόητα. Άλλωστε και οι Γονείς με τους Συλλόγους τους εξέφρασαν αντίστοιχους προβληματισμούς, με αυτούς που εκφράζει η ΕΛΜΕ.

Αν η Δημοτική Αρχή κατέβαζε εισήγηση για την ίδρυση ΕΝΕΕΓΥΛ και σχέδιο ανέγερσης νέου κτιρίου ή μετατροπής ενός δημοτικού ακινήτου σε σχολείο με όλες τις προδιαγραφές, όχι μόνο δε θα διαφωνούσαμε, αλλά θα στηρίζαμε με όλες μας τις δυνάμεις το εγχείρημα αυτό.

Αλλά έτσι πρόχειρα και αποσπασματικά που γίνεται η ίδρυση του ΕΝΕΕΓΥΛ, μέσα στο Γυμνάσιο Καρουσάδων, θεωρούμε ότι οι μόνοι χαμένοι θα είναι οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και των δύο σχολείων.

Για τους λόγους αυτούς, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ απαιτεί:

· Να υπάρξει μελέτη για τη δημιουργία ΕΝΕΕΓΥΛ και να ιδρυθεί σε κατάλληλο, αυτόνομο και πλήρως προσβάσιμο σχολικό κτίριο, είτε με ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου, είτε με την εγκατάστασή του σε ήδη υπάρχον, το οποίο να πληροί όλες τις προδιαγραφές.

· Να μην προχωρήσει η ίδρυση και συστέγαση του ΕΝΕΕΓΥΛ, στο Γυμνάσιο Καρουσάδων.

· Να διασφαλιστεί η πλήρης και μόνιμη στελέχωση με εκπαιδευτικό, ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό

· Να μην υπάρξει καμία κατάργηση ή υποβάθμιση του Γυμνασίου Καρουσάδων

· Να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές