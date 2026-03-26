Δηλώσεις οργανικών θέσεων: Οδηγός για κενά, τοποθετήσεις και επιλογές σχολείων

Πίνακας περιεχομένων

Οι δηλώσεις προτίμησης για οργανικές θέσεις απαιτούν προσεκτική επιλογή έως 20 σχολείων, καθώς καθορίζουν τις τελικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων προτίμησης για οργανικές θέσεις, με τους εκπαιδευτικούς να καλούνται να επιλέξουν έως και 20 σχολικές μονάδες, τόσο από τα καταγεγραμμένα οργανικά κενά όσο και από σχολεία που ενδέχεται να εμφανίσουν κενά στη συνέχεια. Η διαδικασία αυτή όπως αναφέρει ο Κυριάκος Τσόδουλος Τακτικός Αιρετός του ΠΥΣΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και ο Κάτσης Ηλίας Αναπληρωτής Αιρετός του ΠΥΣΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι επιλογές που θα δηλωθούν επηρεάζουν άμεσα τις τοποθετήσεις και τις βελτιώσεις θέσεων που θα ακολουθήσουν.

Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, θα ακολουθήσει περίοδος επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ έως τις 20 Απριλίου, προκειμένου να προχωρήσουν οι οριστικές τοποθετήσεις. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κινηθούν με στρατηγική, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα υπάρχοντα όσο και τα πιθανά κενά. Δείτε αναλυτικά.

Στην δήλωσή σας συνάδελφοι μπορείτε να δηλώσετε έως και 20 επιλογές τόσο από τον πίνακα των οργανικών κενών, όσο και από τις σχολικές μονάδες που δεν εμφανίζουν κενό. Δηλαδή σχολεία από τα οποία έχουν κάνει συνάδελφοι αίτηση να φύγουν και ενδεχομένως κενωθούν κατά την διαδικασία εξέτασης των μεταθέσεων(δλδ έχουν ενεργοποίηση την αίτηση βελτίωσης).

Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα χρειαστεί κάποιο διάστημα από την διοικητική υπηρεσία ώστε να γίνει η επεξεργασία τους κι έπειτα θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ (το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου), προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις.

Μετά τις τοποθετήσεις, όσοι συνάδελφοι δεν τοποθετήθηκαν σε οργανική θέση, θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση στα εναπομείναντα κενά. Σε περίπτωση που κάποιοι πάλι δεν τοποθετηθούν κατατάσσονται με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης και τοποθετούνται από το ΠΥΣΠΕ.

Όσοι συνάδελφοι πάρουν οργανική θέση σε σχολείο που βρίσκεται σε αναστολή, θα βγουν αργότερα λειτουργικά υπεράριθμοι και θα τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα.

Επίσης οι συνάδελφοι που ανήκουν σε ειδική κατηγορία οφείλουν να υπηρετήσουν την οργανική τους στο νέο ΠΥΣΠΕ όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για την θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ ή βελτίωση οργανικής εντός ΠΥΣΠΕ.

Επισήμανση: Οι συνάδελφοι που έχουν κάνει αίτηση μετάθεσης εντός ΠΥΣΠΕ, αν δεν επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την αίτησή τους, δεν δηλώνουν σχολικές μονάδες.

Αντιθέτως, οι συνάδελφοι που ήρθαν από άλλα ΠΥΣΠΕ ή βρίσκονται στη διάθεση και νεοδιόριστοι 2025 καλών είναι να συμπληρώσουν δήλωση προτιμήσεων σχολικών μονάδων διότι στην τρίτη φάση της διαδικασίας θα τοποθετηθούν χωρίς δήλωσή τους αν υπάρχουν ακόμη ακάλυπτα οργανικά ΚΕΝΑ (προϋποθέσει των νεοδιόριστων και αυτών που επιθυμούν βελτίωση ή βρίσκονται στη διάθεση να έχουν κάνει αίτηση τον Οκτώβριο).

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Όπως κάθε χρόνο, θα τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι χρειάζεται προσοχή στη δήλωση προτίμησης σχολείων για οργανική θέση. Συμπληρώστε τη δήλωση σας με βάση τα σχολεία που θέλετε είτε από τα οργανικά κενά είτε από τα πιθανά κενά!

Οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Επίσης θετική γνώμη διαμόρφωσε το συμβούλιο και στα παραπάνω θέματα: 2. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.

3. Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου χωρίς αμοιβή σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων.