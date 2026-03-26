Εκπαιδευτικοί: Έντονες αντιδράσεις για τις αλλαγές σε αποσπάσεις και μετατάξεις

Οι αποσπάσεις και οι μετατάξεις εκπαιδευτικών βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης κριτικής από την ΕΛΜΕ Κέρκυρας, η οποία κάνει λόγο για «φωτογραφικές διατάξεις» που ευνοούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα άρθρα που εντάχθηκαν σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας επιβάλλουν πρόσθετες προϋποθέσεις και μεταφέρουν την τελική απόφαση στην πολιτική ηγεσία, γεγονός που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι θεσπίζεται ένα περιορισμένο πλαίσιο μετατάξεων, το οποίο αφορά μόνο όσους ήδη υπηρετούν με απόσπαση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αποκλείοντας τη μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας ζητά την απόσυρση των επίμαχων διατάξεων και την καθιέρωση ενιαίων, αντικειμενικών κριτηρίων, με πλήρη διαφάνεια σε όλα τα στάδια των υπηρεσιακών μεταβολών

Για τις αποσπάσεις – μετατάξεις εκπαιδευτικών Νέες φωτογραφικές διατάξεις!

Την επόμενη φορά μη μπείτε καν στον κόπο, γράψτε τα ονοματεπώνυμα…

Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση επιλέγει να φέρει ρυθμίσεις που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα που η ίδια έχει δημιουργήσει, αλλά αντίθετα εισάγουν εξόφθαλμα ευνοϊκές διατάξεις για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων.

Συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο για την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών» παρεμβάλλει δύο άρθρα, το 82 και το 83, που αφορούν τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ στην Κεντρική Υπηρεσία, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και σε εποπτευόμενους φορείς. Τα άρθρα αυτά είναι τόσο εξώφθαλμα φωτογραφικά, που πραγματικά προκαλεί εντύπωση το πόσο απροκάλυπτα επιχειρείται να περάσει μια ρύθμιση κομμένη και ραμμένη για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Στο άρθρο 82, που αφορά τις αποσπάσεις, προβλέπεται ότι πέρα από τις ήδη υπάρχουσες προϋποθέσεις, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του ΥΠΑΙΘΑ ή την πρόταση των αρμόδιων οργάνων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, απαιτείται επιπλέον ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας για να εγκριθεί η απόσπαση.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «…Ειδικώς, στην περίπτωση αποσπάσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π σε εποπτευόμενους […] φορείς […] απαιτείται, εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων, ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού […] αναφορικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας».

Με άλλα λόγια, η τελική απόφαση μεταφέρεται αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία, γιατί, όπως λέει και η παροιμία, «αν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη, όλα γίνονται».

Στο άρθρο 83 η μεθόδευση γίνεται πλέον κραυγαλέα.

Δικαίωμα μετάταξης αποκτούν μόνο όσοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, υπηρετούν ήδη με απόσπαση επί πέντε (5) συνεχόμενα χρόνια στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε εποπτευόμενους φορείς του ΥΠΑΙΘΑ και μάλιστα με μια απλή αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών.

Δεν μιλάμε για μια γενική, ανοιχτή διαδικασία για όλους τους εκπαιδευτικούς. Μιλάμε για μια ρύθμιση κομμένη και ραμμένη για συγκεκριμένο και περιορισμένο αριθμό προσώπων. Για όσους είχαν ήδη τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις στα χρόνια της θητείας αυτής της κυβέρνησης.

Η ίδια κυβέρνηση που τα προηγούμενα χρόνια είχε ουσιαστικά μπλοκάρει τις μετατάξεις εκπαιδευτικών προς άλλους φορείς, έρχεται τώρα να θεσπίσει ειδικό «παράθυρο» μόνιμης μετάταξης για τους εκλεκτούς της.

Για τους πολλούς, απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για τους λίγους, fast track τακτοποίηση. Αν αυτό δεν είναι φωτογραφική ρύθμιση, τότε τι είναι;

Την ίδια στιγμή προκαλεί εύλογη εντύπωση η εκκωφαντική σιωπή των κατά τ’ άλλα λαλίστατων «αιρετών του κλάδου» μπροστά σε μια τόσο εξόφθαλμη παρέμβαση στο πλαίσιο των υπηρεσιακών μεταβολών. Όσοι εκλέχθηκαν με τα ψηφοδέλτια της ΔΑΚΕ, της ΔΗΣΥΠ/ΠΕΚ και των ΣΥΝΕΚ/ΔΙΚΤΥΟΥ, με τη δέσμευση ότι δεν θα παραδώσουν τα υπηρεσιακά συμβούλια στην κυβέρνηση και ότι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων, δεν έχουν αρθρώσει λέξη για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η σιωπή, όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αποκαλυπτική του ρόλου που παίζουν.

Η ρύθμιση των αποσπάσεων και των μετατάξεων δεν μπορεί να γίνεται με όρους κράτους–φέουδου. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφάνεια και καθολικούς κανόνες για όλους τους εκπαιδευτικούς και όχι με φωτογραφικές διατάξεις συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα.

Απαιτούμε:

• Να αποσυρθούν τα 2 συγκεκριμένα άρθρα.

• Να καλυφθούν όλα τα κενά και οι ελλείψεις σε σχολεία και φορείς με μόνιμο προσωπικό.

• Ανοιχτή διαδικασία αποσπάσεων και μετατάξεων για όλους, χωρίς χρονικούς «κόφτες» και κλειστές λίστες με αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια, ενιαία για το σύνολο των εκπαιδευτικών.

• Πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.