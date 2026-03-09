ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ κι όμως ελληνικό! Χωρίς θέρμανση σχολεία για έξι εβδομάδες μέσα στον χειμώνα

Σοβαρές καταγγελίες για παρατεταμένη έλλειψη θέρμανσης σε σχολικές μονάδες της Αθήνας διατυπώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ρόζα Ιμβριώτη», επισημαίνοντας ότι μαθητές και εκπαιδευτικοί παραμένουν επί εβδομάδες σε αίθουσες με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εν μέσω χειμώνα.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, το πρόβλημα αφορά το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, καθώς και κοινόχρηστους χώρους που χρησιμοποιούνται από το 2ο Ειδικό Δημοτικό και το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ, όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στην ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν τον Δήμο Αθηναίων για καθυστέρηση στην αποκατάσταση της βλάβης στο σύστημα θέρμανσης, ενώ αποδίδουν ευθύνες και στο Υπουργείο Παιδείας και στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατάσταση που, όπως αναφέρουν, διαμορφώνεται στα σχολεία. Παράλληλα, ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα και μέτρα ώστε να διασφαλιστούν στοιχειώδεις συνθήκες λειτουργίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ΔΕΙΤΕ Σχολεία: Πώς και γιατί «ανοίγουν» 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΞΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ! ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Γονείς των Μαθητών μας,

Κυρίες και Κύριοι του Δήμου Αθηναίων και του ΥΠΑΙΘΑ,

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Δήμος Αθηναίων αφήνει τους μαθητές μας και τους συναδέλφους μας χωρίς θέρμανση, γιατί χάλασε το καλοριφέρ, να ξεπαγιάζουν ενάμιση μήνα κι ακόμα το πρόβλημα δεν έχει λυθεί! Το 4ο Δημοτικό Αθηνών εδώ και 6 βδομάδες δεν έχει καθόλου θέρμανση (!), το ίδιο και οι κοινόχρηστοι χώροι που μοιράζεται με το 2ο Ειδικό Δημοτικό και το 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο ΕΛΕΠΑΠ, όπου φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες(!). Στην ίδια κατάσταση θα ήταν και ολόκληρα τα ειδικά αυτά σχολεία, αν δεν είχαν μπει aircontion στις τάξεις τους – που όλα δεν τα έβαλε ο Δήμος – που φυσικά σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν την κεντρική θέρμανση.

ΔΕΙΤΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ στα σχολεία: Τοξικό φυτό στις σχολικές αυλές-Η επείγουσα εγκύκλιος του ΕΟΔΥ

Μιλάμε για σχολεία χωρίς θέρμανση τέλος Γενάρη και όλον τον Φλεβάρη, χειμώνα καιρό! Ειδικά στο 4ο Δημοτικό Αθηνών που δεν έχει καθόλου θέρμανση όλο αυτό το διάστημα η θερμοκρασία στις τάξεις είναι πολύ χαμηλή, δηλαδή παιδιά και εκπαιδευτικοί μένουν ώρες στην παγωνιά! Πολλοί συνάδελφοι έχουν αρρωστήσει και ασφαλώς πολλά παιδιά θα αρρώστησαν λόγω έλλειψης θέρμανσης. Ντροπή και αίσχος πραγματικά!

Τα τραγελαφικό είναι ότι ήρθαν από τον Δήμο Αθηναίων και υποτίθεται ότι το έφτιαξαν στις 5 εβδομάδες (!) αλλά τελικά και πάλι δε λειτούργησε το καλοριφέρ!

Καταγγέλλουμε τη δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων για αυτήν την αναλγησία, που αφήνει μικρούς μαθητές δημοτικού, αλλά και τους εκπαιδευτικούς χωρίς τα στοιχειώδη, όπως η θέρμανση, τον 21ο αιώνα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα!

Αλλά, βέβαια, τα στοιχειώδη για αυτούς είναι να φτιάχνουν γήπεδα με υπέρογκα δημόσια χρηματικά ποσά για τα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού.

Απαιτούμε να τελειώσει άμεσα αυτή η τραγική κατάσταση! Να φτιαχτεί επιτέλους το καλοριφέρ γιατί κι ο Μάρτης γίνεται γδάρτης πολλές φορές!

ΔΕΙΤΕ Σχολεία: Εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση χρηματοδότηση και υλικά για τη λειτουργία των σχολείων

Φυσικά τεράστιες ευθύνες έχει και η ΔΙΠΕ Α΄ Αθήνας και το ΥΠΑΙΘΑ για τους όρους λειτουργίας των σχολείων, τόσο γιατί η χρηματοδότηση για τα λειτουργικά έξοδα είναι στον πάτο όσο και γιατί εκείνο που τελικά τους νοιάζει είναι να λειτουργούν όπως όπως τα σχολεία και όχι να λειτουργούν με όρους ανθρώπινους. Ζητάνε από τα σχολεία καθημερινά άπειρα γραφειοκρατικά και άλλα πράγματα αλλά δε νοιάζονται για τους όρους διαβίωσης μαθητών και εκπαιδευτικών και ιδού τα αποτελέσματα να έχουμε σχολεία χωρίς θέρμανση για εβδομάδες μέσα στον χειμώνα.

Προειδοποιούμε τους συναδέλφους, τους γονείς και όλον τον λαό για τη χειροτέρευση που θα σημειωθεί με την προωθούμενη κατάργηση των σχολικών επιτροπών και στους μεγάλους δήμους, μέσα στους οποίους είναι και ο Δήμος Αθηναίων! Το έργο το ζήσαμε στους μικρότερους δήμους που ήδη έχουν καταργηθεί αλλά το είχαμε ζήσει για ένα μικρό διάστημα που ο Δήμος Αθηναίων είχει ενοποιήσει τις 7 σχολικές επιτροπές σε 1 και είχε γίνει το έλα να δεις! Πόσο μάλλον τώρα που πάνε να τις καταργήσουν εντελώς και να περνάνε τα χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα στους δήμους απευθείας και αυτοί να τα διαχειρίζονται χωρίς την παρουσία και τον έλεγχο των εμπλεκόμενων με την εκπαίδευση φορέων που συμμετείχαν στις Σχολικές Επιτροπές που καταργούν (Συλλόγων Εκπαιδευτικών, Ενώσεων Γονέων, εκπροσώπων εργαζομένων κλπ)!

Οι μαθητές μας και οι εκπαιδευτικοί τους δεν είναι ούτε αριθμοί ούτε πειραματόζωα! Τα παιδιά όλου του κόσμου έχουν το δικαίωμα να φοιτούν και οι εκπαιδευτικοί τους να εργάζονται σε σύγχρονα σχολικά κτήρια που να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες ανάγκες τους κι αυτό το δικαίωμα δε θα τους το στερήσει κανείς. Θα φροντίσουμε εμείς γι αυτό!

Απαιτούμε από τον Δήμο Αθηναίων να λειτουργήσει τώρα η θέρμανση στα σχολεία μας αυτά και να λάβει μέτρα ώστε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο! Απαιτούμε επίσης, να μας ενημερώσει εγγράφως για το ζήτημα (γιατί έγινε, τι μέτρα πήρε, αν μας διαβεβαιώνει ότι δε θα επαναληφθεί).