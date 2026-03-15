Επίδομα θέρμανσης 2026: Η επόμενη πληρωμή εδώ

Tο επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 συνεχίζει να καταβάλλεται σε δόσεις στους δικαιούχους, με τη δεύτερη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 29 Μαΐου 2026

Tο επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 συνεχίζει να καταβάλλεται σε δόσεις στους δικαιούχους, με τη δεύτερη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 29 Μαΐου 2026. Η συγκεκριμένη καταβολή αφορά αγορές καυσίμων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο διάστημα της χειμερινής περιόδου, ενώ απαιτείται η σωστή καταχώριση των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι δικαιούχοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία δήλωσης των παραστατικών έως τις 30 Απριλίου 2026, ώστε να συμπεριληφθούν στην πληρωμή. Παράλληλα, είναι σημαντικό να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των τιμολογίων τους και να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος.

Πότε καταβάλλονται οι δόσεις του επιδόματος θέρμανσης

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πρώτη δόση είχε δοθεί ως προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025 και αφορούσε τιμολόγια που είχαν εκδοθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Η δεύτερη δόση αναμένεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2026. Για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης προβλέπεται και τρίτη πληρωμή, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ποιες αγορές καυσίμων καλύπτονται

Η ενίσχυση καλύπτει συγκεκριμένες αγορές καυσίμων που πραγματοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των νοικοκυριών. Στις επιδοτούμενες δαπάνες περιλαμβάνονται το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καυσόξυλα και η βιομάζα, όπως τα πέλετ.

Οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026. Για καυσόξυλα και πέλετ ισχύει ειδική πρόβλεψη, καθώς οι σχετικές αγορές μπορούν να έχουν γίνει από την 1η Ιουνίου 2025 έως τις 31 Μαρτίου 2026. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται από τις 15 Οκτωβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 1,14 ευρώ ανά λίτρο.

Τα ποσά που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία, η ένταση των κλιματικών συνθηκών και οι ενεργειακές ανάγκες του νοικοκυριού.

Το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 100 ευρώ και δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ. Σε ορισμένους οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την επιδότηση

Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου. Επιπλέον, οι αγορές που δηλώνονται πρέπει να έχουν συνολική αξία τουλάχιστον διπλάσια από το ποσό του επιδόματος που θα καταβληθεί.

Τα παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου 2026 και να καταχωριστούν σωστά στην πλατφόρμα έως τις 30 Απριλίου 2026. Η τήρηση αυτών των προθεσμιών είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν όλα τα σχετικά παραστατικά αγορών, καθώς αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο για την επιβεβαίωση των δαπανών που δηλώνονται.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να καταχωρίσουν εγκαίρως τα στοιχεία στην πλατφόρμα, να ελέγξουν ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και να παρακολουθούν τις ημερομηνίες των πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην καταβολή της ενίσχυσης.

Αφορολόγητη και χωρίς κρατήσεις η ενίσχυση

Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται στους δικαιούχους χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση. Το ποσό που πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι πλήρες και δεν υπόκειται σε παρακρατήσεις.

Παράλληλα, το επίδομα είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς το Δημόσιο, γεγονός που διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης.