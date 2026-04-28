Ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών: Έλεγχος αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα σε βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πίνακας περιεχομένων

Σοβαρές ελλείψεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της Αττικής αποκαλύπτει έλεγχος, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλεια παιδιών και την επάρκεια των ελέγχων.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Αττική βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού, μετά από στοιχεία που αναδεικνύουν σοβαρές ελλείψεις σε ζητήματα ασφάλειας. Τα ευρήματα σχετίζονται με δομές που φιλοξενούν καθημερινά βρέφη και μικρά παιδιά, γεγονός που εντείνει την ανησυχία.

Το ζήτημα αναδεικνύεται μέσα από δημοσίευμα που φέρνει στο φως δεδομένα ελέγχων, τα οποία εγείρουν ερωτήματα για το επίπεδο τήρησης των βασικών προδιαγραφών και την αποτελεσματικότητα της εποπτείας.

Σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο

Σύμφωνα με τη Δημοκρατία, έλεγχος που πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2026 από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης κατέγραψε προβλήματα σε μέρος των δομών που εξετάστηκαν. Από τους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς που ελέγχθηκαν, τουλάχιστον επτά εμφανίζουν σοβαρές ελλείψεις.

Τα ευρήματα αυτά συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια των παιδιών, καθώς αφορούν κρίσιμες υποδομές και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται σε χώρους φιλοξενίας ανηλίκων.

Οι βασικές παραλείψεις που εντοπίστηκαν

Η έκθεση του ελέγχου καταγράφει σειρά προβλημάτων, τα οποία αφορούν την απουσία βασικών μέτρων προστασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η έλλειψη εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

Παράλληλα, εντοπίστηκε απουσία εξοπλισμού όπως πυροσβεστήρες και φωτισμός ασφαλείας, καθώς και μη ύπαρξη συστημάτων ανίχνευσης διαρροών αερίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν υπήρχε φάκελος ασφαλείας ή τα απαραίτητα πιστοποιητικά λειτουργίας.

Καταγγελίες και ελλιπής ανταπόκριση

Σύμφωνα με τα στοιχεία, εργαζόμενοι είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τις συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένους σταθμούς και είχαν προχωρήσει σε σχετικές καταγγελίες. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπήρξε άμεση αντίδραση στις επισημάνσεις αυτές.

Το γεγονός αυτό εντείνει τα ερωτήματα για τη διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών και για την ταχύτητα με την οποία ενεργοποιούνται οι αρμόδιοι μηχανισμοί.

Ζητήματα ελέγχων και εποπτείας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αναφορά ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ακόμη και όταν είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα. Το ζήτημα φαίνεται να μην περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει κενά στην εποπτεία και δημιουργεί ανάγκη για ενίσχυση των ελεγκτικών διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων.

Ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις

Τα στοιχεία που έχουν προκύψει υπογραμμίζουν την ανάγκη λήψης μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η προστασία των παιδιών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη λειτουργία των συγκεκριμένων δομών.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους, διαφάνεια στα αποτελέσματα και άμεση παρέμβαση όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, προκειμένου να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.