Νέα Αριστερά: Κινδυνεύουν 2000 βρέφη και νήπια στους επισφαλείς βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ – Δείτε γιατί

Η ασφάλεια περίπου 2.000 βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ τίθεται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης, με καταγγελία και κατάθεση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ασφάλεια περίπου 2.000 βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ τίθεται στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής παρέμβασης, με καταγγελία και κατάθεση ερώτησης προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη βουλεύτρια Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας Θεανώ Φωτίου, ενώ συνυπογράφεται από βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι ζητούν άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση σοβαρών ελλείψεων σε θέματα ασφάλειας και πυροπροστασίας.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται στην ερώτηση, οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ φέρεται να λειτουργούν χωρίς να έχουν προσαρμοστεί στις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας και πυροπροστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Οι βουλευτές ζητούν να εξεταστεί άμεσα η διακοπή λειτουργίας των επισφαλών δομών και να δοθεί ειδικό επίδομα από πόρους της ΔΥΠΑ στους γονείς, ώστε να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε ασφαλείς δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις.

Αναλυτικά η καταγελία:

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Βουλεύτρια Β3 Νότιου Τομέα Αθήνας Αθήνα 06/03/2026

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ

Κινδυνεύουν 2000 βρέφη και νήπια στους επισφαλείς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) χωρίς κατάλληλη πυροπροστασία και προδιαγραφές φιλοξενίας. Να δοθεί άμεσα ειδικό επίδομα από της ΔΥΠΑ για τη μεταφορά τους σε ασφαλείς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Καταγγελία και συγχρόνως συγκεκριμένο αίτημα-πρόταση έκαναν στη Βουλή με ερώτησή τους στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης οι βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς: ΘεανώμΦωτίου, Σία Αναγνωστοπούλου, Έφη Αχτσιόγλου, Θοδωρής Δρίτσας, Νάσος Ηλιόπουλος, Πέττη Πέρκα, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Μερόπη Τζούφη, με πρωτοβουλία της πρώτης.

Οι διοικήσεις της ΔΥΠΑ (πρ, ΟΑΕΔ), εννιά χρόνια τώρα, δεν έκαναν τίποτε για να προσαρμόσουν τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του φορέα, που φιλοξενούν 2000 παιδιά, στην ΥΑ της 13ης/03/2017 (ΦΕΚ 1157/Β) που επιβάλλει σύγχρονους όρους και προδιαγραφές λειτουργίας βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών (για συντομία ΒΝΣ). Μεταξύ των υποχρεώσεων ήταν και η τήρηση του εκάστοτε υφιστάμενου Κανονισμού Πυροπροστασίας. Δηλαδή, στη περίπτωση αυτή, του Π.Δ. 41/2018 που περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα για κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπου φιλοξενούνται ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ασθενείς, βρέφη, παιδιά, ανάπηροι, ηλικιωμένοι κ.λπ.).

Η αδιαφορία των διοικήσεων αποδείχθηκε όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο πανελλήνιος σύλλογος εργαζομένων ΟΑΕΔ τ. ΟΕΚ-ΟΕΕ (ΠΑΝΣΥΠΟ), προκήρυξαν διεθνή ανοικτό διαγωνισμό στις 19/2/2025, για την εκπόνηση μελετών για εναρμόνιση των ΒΝΣ της ΔΥΠΑ με την Απόφαση του 2017. Στο αντικείμενο αναφέρεται ότι «οι συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης, το περιβάλλον εργασίας και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών αποκλίνει από το επιθυμητό». Και ότι απαιτούνται μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό για χρήσεις υγείας- κοιν. πρόνοιας.

Παρόλο που είχε καθυστερήσει 8 χρόνια, η Διοίκηση της ΔΥΠΑ δεν επέλεξε, σε αυτή την περίπτωση -και ενώ έχει κάνει καταχρηστική χρήση του νόμου σε πλείστες άλλες αναθέσεις έργων- μία πιο ευέλικτη και σύντομη διαγωνιστική διαδικασία, π.χ. προκήρυξη του έργου ανά ΒΝΣ. Και μάλιστα, την 1η/07/2025 το Δ.Σ. αποφασίζει τη ματαίωση του διαγωνισμού για να πάει σε «μελετοκατασκευή» ως δήθεν πιο συμφέρουσα επιλογή. Απόφαση που ανατρέπει αναγκαστικά 4 μήνες αργότερα (21/10), αφού η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, (ΕΑΔΗΣΥ), απέρριψε τους λόγους ματαίωσης του διαγωνισμού.

Οι μελέτες κατακυρώνονται σε δύο αναδόχους μόλις στις 20/01/2026, με προθεσμία παράδοσης 165 ημέρες από τις υπογραφές των συμβάσεων. Δηλαδή, ακόμη κι αν συμβάσεις έχουν ήδη υπογραφεί, οι μελέτες θα παραδοθούν το φθινόπωρο του 2026. Οπότε, τα έργα δεν θα ολοκληρωθούν πριν από δύο τουλάχιστον χρόνια, πολύ αργότερα από τις 31/12/2026 που είναι η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση όλων των εργασιών προσαρμογής, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις που έδωσαν από το 2019 οι κυβερνήσεις της ΝΔ.

Οι ερωτώντες βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς ζητούν από την Υπουργό να παρέμβει για την άμεση διακοπή της λειτουργίας των ΒΝΣ της ΔΥΠΑ που είναι επισφαλείς για την υγεία, τη σωματική ακεραιότητα και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 2.000 βρεφών και νηπίων που φιλοξενούν. Και για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προσχολική αγωγή τους, να δοθεί από πόρους της ΔΥΠΑ έκτακτο επίδομα σε όλους τους γονείς για να μεταφέρουν τα παιδιά σε ασφαλείς ΒΝΣ, δημόσιους και ιδιωτικούς, κι αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακαίνισης και προσαρμογής των ΒΝΣ στη σύγχρονη νομοθεσία.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Κινδυνεύουν 2000 βρέφη και νήπια στους επισφαλείς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ χωρίς πυροπροστασία. Να δοθεί άμεσα ειδικό επίδομα για τη μεταφορά τους σε ασφαλείς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί ιδιοκτησίας της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τα όσα φανερώνονται από τις σχετικές αποφάσεις της Διοίκησης, λειτουργούν χωρίς να έχουν εφαρμόσει την ΥΑ Δ22/οικ.11828/293/13.3.2017 (ΦΕΚ 1157/Β) που όριζε τους νέους, σύγχρονους όρους και προδιαγραφές λειτουργίες Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής, δηλαδή βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών (για συντομία στο εξής ΒΝΣ). Οι προδιαγραφές αφορούσαν, τόσο τις κτιριακές υποδομές, όσο και την αναλογία ειδικοτήτων και αριθμού προσωπικού ως προς τα φιλοξενούμενα παιδιά. Στο άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης οριζόταν σαφώς ότι «Οι Μονάδες Φ.Π.Α.Δ. υπάγονται στις διατάξεις … του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την κατηγορία χρήσης κτιρίων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.»

Ο νέος δε Κανονισμός Πυροπροστασίας που εγκρίθηκε με το ΠΔ 41/2018 (ΦΕΚ 80Α/7.5.2018), και ισχύει σήμερα, ορίζει για τα κτίρια χρήσης «Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» (χρήση Ε) ακόμη πιο αυστηρά μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας, για την ασφάλεια των ευάλωτων ενοίκων (ασθενείς, βρέφη, παιδιά, ανάπηροι, ηλικιωμένοι κ.λπ.).

Προκηρύσσοντας διεθνή ανοικτό διαγωνισμό μόλις στις 19/2/2025, για την «Ανάθεση εκπόνησης μελετών για εναρμόνιση των Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ με την Απόφαση Δ22/οικ.11828/293/ 13.3.2017 (ΦΕΚ 1157/Β΄) και την κάλυψη των επισκευαστικών, λειτουργικών και ενεργειακών τους αναγκών αναβάθμισης», προϋπολογισμού 3.246.417,96 € (με ΦΠΑ), η διοίκηση της ΔΥΠΑ παραδέχεται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα οι ΒΝΣ αυτοί (που φιλοξενούν περί τα 2000 βρέφη και νήπια όπως αναφέρεται στην προκήρυξη) δεν εφαρμόζουν τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιγράφεται ότι οι ΒΝΣ έχουν κατασκευαστεί στην περίοδο 1985-1995 με τις τότε ισχύουσες προδιαγραφές και έκτοτε δεν έχουν ανακαινιστεί και προσαρμοστεί στην υφιστάμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα «οι συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης, το περιβάλλον εργασίας και το επίπεδο παροχής υπηρεσιών να αποκλίνει από το επιθυμητό». Και στο ίδιο τεύχος αναφέρεται ότι απαιτείται οι μελετητές να επεξεργαστούν συστήματα ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό για χρήσεις υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.

Και ενώ, εν γνώσει της διοίκησης οι ΒΝΣ της λειτουργούν σε κατώτερο επίπεδο από τις ανάγκες ασφάλειας και προστασίας των παιδιών, και ενώ ο διαγωνισμός προχωρεί με τις νόμιμες διαδικασίες των διεθνών διαγωνισμών και έχει φθάσει, στις 27/05/2025, στην έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης, την 1η/07/2025 το Δ.Σ. αποφασίζει τη ματαίωση του διαγωνισμού προκειμένου να πάει σε «μελετοκατασκευή» ως δήθεν πιο συμφέρουσα επιλογή.

Μόνο που στις 21/10/25 το ίδιο ΔΣ αναγκαστικά ανατρέπει αυτή του την απόφαση, διότι η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, (ΕΑΔΗΣΥ), ανεξάρτητη διοικητική αρχή που ελέγχει πώς γίνονται οι διαγωνισμοί και οι συμβάσεις του Δημοσίου, έχει αποφασίσει ότι οι λόγοι ματαίωσης του πρώτου διαγωνισμού δεν είναι ισχυροί και ο διαγωνισμός δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Έτσι, ενώ έχει περάσει ένας ακόμη χρόνος, στις 20/01/2026 η ΔΥΠΑ κατακυρώνει τις μελέτες σε δύο αναδόχους με προθεσμία παράδοσης 165 ημέρες από τις υπογραφές των συμβάσεων. Δηλαδή, ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι οι συμβάσεις έχουν ήδη υπογραφεί, (που δεν είναι ακόμη βέβαιο), οι μελέτες θα παραδοθούν προς το τέλος του 2026. Και μετά θα ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί για την υλοποίηση των ανακαινίσεων και προσαρμογών. Δηλαδή η προσαρμογή των κτιριακών εγκαταστάσεων και η σύγχρονη πυροπροστασία στους ΒΝΣ της ΔΥΠΑ θα ολοκληρωθεί μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια.

Είναι γεγονός ότι, ενώ η αρχική προθεσμία προσαρμογής της ΥΑ του 2017 ήταν δύο χρόνια, μετά τον Ιούλιο του 2019 οι κυβερνήσεις της ΝΔ έδιναν διαδοχικές παρατάσεις, με την τελευταία να εκπνέει στο τέλος του 2026. Όμως αυτό αφορά την ολοκλήρωση των προσαρμογών και όχι την απλή μελέτη.

Από την άλλη, ο ισχύων Κανονισμός Λειτουργίας των ΒΝΣ της ΔΥΠΑ του 2023, εντάσσει πλήρως τους ΒΝΣ στο πεδίο των δομών της ΥΑ του 2017 και αναθέτει την ευθύνη τήρησης των προδιαγραφών υγιεινής και ασφάλειας στο προσωπικό των ΒΝΣ και της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ. Άρα η ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί μέχρι την πλήρη προσαρμογή των σταθμών στις σύγχρονές προδιαγραφές και πυροπροστασίας βαρύνει τους απλούς υπαλλήλους της ΔΥΠΑ, πράγμα ανεπίτρεπτο και καταχρηστικό.

Είναι απορίας άξιο γιατί, ενώ γνώριζε την τεράστια καθυστέρηση που είχε στην εφαρμογή της υπουργικής απόφασης του 2017, η Διοίκηση της ΔΥΠΑ δεν επέλεξε, σε αυτή την περίπτωση -και ενώ έχει κάνει καταχρηστική χρήση του νόμου σε πλείστες άλλες περιπτώσεις έργων- μία πιο ευέλικτη και σύντομη διαγωνιστική διαδικασία πχ την προκήρυξη του έργου για κάθε σταθμό χωριστά. Γεγονός είναι ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε συνθήκες επισφάλειας και ότι η πλήρης προσαρμογή αυτών τον ΒΝΣ δεν θα γίνει πριν περάσουν το ενωρίτερο δύο χρόνια. Συνεπώς η μόνη λύση είναι άμεσα να σταματήσουν να λειτουργούν οι ΒΝΣ και να δοθεί στους γονείς ειδικό επίδομα από τη ΔΥΠΑ ώστε να μεταφερθούν τα παιδιά σε άλλους σταθμούς της περιοχής, δημοτικούς και ιδιωτικούς. Και αυτό να συνεχιστεί μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της προσαρμογής των παλιών ΒΝΣ στη σύγχρονη νομοθεσία

Επειδή είναι απαράδεκτο, 8 χρόνια μετά την εκπόνηση των νέων προδιαγραφών ίδρυσης και λειτουργίας ΒΝΣ, οι δομές της ΔΥΠΑ να μην έχουν προσαρμοστεί, θέτοντας σε τεράστιο κίνδυνο την ασφάλεια των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων,

Επειδή οι επιλογές σε αργών διαγωνιστικών διαδικασιών και οι παράτυπες αποφάσεις της διοίκησης της ΔΥΠΑ προκάλεσαν τεράστια καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό των ΒΝΣ και τη λειτουργία του σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία,

Επειδή η φιλοξενία παιδιών στους ΒΝΣ της ΔΥΠΑ σε συνθήκες έλλειψης ασφάλειας και κατάλληλης προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πυροπροστασίας, αλλά και με μη επαρκές προσωπικό αντιβαίνει στο νόμο και καθιστά τη διοίκηση υπόλογη απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη,

Ερωτάται η Υπουργός

Θα διακόψει άμεσα τη λειτουργία των επισφαλών ΒΝΣ και θα δώσει στους γονείς ειδικό επίδομα από πόρους της ΔΥΠΑ ώστε να μεταφέρουν τα παιδιά τους σε ασφαλείς ιδιωτικούς και δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της περιοχής τους;

Θα συνεχίσει να χορηγεί το ειδικό αυτό επίδομα μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα ανακαίνισης και προσαρμογής των ΒΝΣ στη σύγχρονη νομοθεσία;

Ο ερωτώντες βουλευτές

Φωτίου Θεανώ

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέττη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη