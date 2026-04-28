ΕΔΕ για την καθηγήτρια που πρόβαλε θρίλερ εν ώρα διδασκαλίας

Προκαταρκτική εξέταση διατάχθηκε για καθηγήτρια σε σχολείο του Βόλου μετά από προβολή θρίλερ στην τάξη που προκάλεσε έντονη αναστάτωση σε μαθήτρια.

Η προκαταρκτική εξέταση για καθηγήτρια που πρόβαλε θρίλερ εν ώρα διδασκαλίας σε σχολείο του Βόλου βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά από καταγγελία που προκάλεσε κινητοποίηση των εκπαιδευτικών αρχών. Το περιστατικό απασχολεί ήδη τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη.

Η υπόθεση προέκυψε ύστερα από αντίδραση μαθήτριας, η οποία φέρεται να ένιωσε έντονη δυσφορία κατά την προβολή της ταινίας μέσα στην τάξη. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ενεργοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Το περιστατικό μέσα στην τάξη

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τη διακοπή των μαθημάτων για το Πάσχα, όταν καθηγήτρια ξένων γλωσσών επέλεξε να προβάλει ταινία θρίλερ κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Η επιλογή αυτή φαίνεται πως προκάλεσε έντονη αντίδραση σε τουλάχιστον μία μαθήτρια.

Η συγκεκριμένη μαθήτρια, που φοβόταν το περιεχόμενο τέτοιου είδους ταινιών, ένιωσε ιδιαίτερα άβολα, γεγονός που οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Η αντίδραση της οικογένειας και του σχολείου

Μετά το περιστατικό, η μαθήτρια απευθύνθηκε στη διεύθυνση του σχολείου μαζί με τη μητέρα της, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια και την αναστάτωση που προκλήθηκε. Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για να εξεταστεί επίσημα το ζήτημα.

Από το σχολικό επίπεδο, το θέμα προωθήθηκε προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις.

Παρέμβαση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ενημερώθηκε για το περιστατικό και προχώρησε σε άμεσες ενέργειες. Ο διευθυντής Σωκράτης Σαβελίδης έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, στο σχολείο στάλθηκαν δύο σχολικοί σύμβουλοι, ένας με αρμοδιότητα στην επιστημονική καθοδήγηση και ένας που αφορά τη σχολική ζωή, ώστε να αξιολογηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα πραγματικά περιστατικά και να καθορίσει εάν υπήρξε παράβαση των κανόνων που διέπουν τη σχολική λειτουργία. Τα ευρήματα θα αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες αποφάσεις.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, με στόχο να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων και η ομαλή λειτουργία του σχολικού περιβάλλοντος.