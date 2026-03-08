Συνταξιοδοτηση: Τι αλλάζει για ασφαλισμένους κάτω και άνω των 45 ετών

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που εισηγείται το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών και Οικονομικών Μελετών φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο μοντέλο για το ασφαλιστικό, με βασική κατεύθυνση τη συρρίκνωση του ρόλου του Δημοσίου και την ενίσχυση των Επαγγελματικών Ταμείων και της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η πρόταση προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι άνω των 45 ετών θα παραμείνουν στο σημερινό πλαίσιο, ενώ για τους νεότερους ανοίγει ο δρόμος προς τους άλλους δύο πυλώνες ασφάλισης, με επιστροφή των εισφορών που έχουν ήδη καταβάλει.

Στον πυρήνα της εισήγησης βρίσκεται η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα κατανέμεται η ασφαλιστική κάλυψη τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η πρόταση συνδέεται με αυτόματη εγγραφή νεότερων ασφαλισμένων σε επαγγελματικά σχήματα, με δυνατότητα μεταφοράς αποθεματικών μετά από δύο χρόνια, ενώ συνοδεύεται από εκτιμήσεις για μεγάλη μείωση της δαπάνης του Δημοσίου έως το 2050, αλλά και για υψηλό κόστος μετάβασης.

Δύο ταχύτητες για τους ασφαλισμένους

Η πρόταση διαμορφώνει ουσιαστικά δύο διαφορετικές κατηγορίες ασφαλισμένων. Από τη μία πλευρά, όσοι είναι σήμερα άνω των 45 ετών θα συνεχίσουν να ασφαλίζονται μέσω του Δημόσιου Τομέα, χωρίς αλλαγή στον βασικό πυλώνα κάλυψής τους.

Από την άλλη, για όσους βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο, προτείνεται πλήρης αλλαγή πορείας. Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα λάβουν πίσω, έντοκα, τις εισφορές που έχουν καταβάλει για κύρια και επικουρική σύνταξη και στη συνέχεια θα αναζητήσουν ασφαλιστική κάλυψη μέσω του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, δηλαδή της Επαγγελματικής Ασφάλισης και της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Αυτόματη ένταξη για νεότερους και νεοεισερχόμενους

Στην ίδια λογική, η εισήγηση προβλέπει ότι όσοι είναι κάτω των 45 ετών, αλλά και όσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, είτε ως μισθωτοί είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, θα εγγράφονται αυτόματα σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και σε Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα του δεύτερου πυλώνα.

Η πρόταση συνδέει αυτή την πρόβλεψη με σχετική σύσταση της ΕΕ. Παράλληλα, δίνεται στους ασφαλισμένους η δυνατότητα, μετά την πάροδο δύο ετών, να μεταφέρουν και να διαχειρίζονται τα ασφαλιστικά τους αποθεματικά στον φορέα της επιλογής τους, δημόσιο ή ιδιωτικό, εντός του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα, με όρους διαχειριστικής ασφάλειας και διαφάνειας.

Τι προβλέπεται για το Δημόσιο έως το 2050

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, μια άμεση εφαρμογή του σχεδίου θα μπορούσε να οδηγήσει έως το 2050 σε μηδενισμό των εισφορών προς το κρατικό διανεμητικό σύστημα. Πρόκειται για πρόβλεψη που αποτυπώνει το εύρος της αλλαγής που προτείνεται για το ασφαλιστικό μοντέλο.

Στο οικονομικό πεδίο, εκτιμάται ότι η επιβάρυνση του Δημοσίου για την καταβολή συντάξεων θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι το σχετικό κόστος θα υποχωρούσε από το 14% του ΑΕΠ, που είναι σήμερα, περίπου στο 8% του ΑΕΠ.

Το κόστος μετάβασης και οι βασικές προϋποθέσεις

Παρά τη δημοσιονομική αποφόρτιση που περιγράφεται σε βάθος χρόνου, η μετάβαση από το σημερινό σύστημα στο νέο μοντέλο συνοδεύεται από υψηλό τίμημα. Οι εκτιμήσεις του ΙΔΟΜ ανεβάζουν το κόστος μετάβασης έως τα 36 δισ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία μιας τόσο εκτεταμένης αναδιάρθρωσης.

Για να προχωρήσει η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση, τίθεται και ένας σαφής όρος: το όριο ηλικίας να παραμείνει στα 67 έτη, χωρίς περαιτέρω αύξηση. Παράλληλα, ως πηγή χρηματοδότησης για το μεταβατικό κόστος προτείνεται η αξιοποίηση των ποσών που έχουν συγκεντρωθεί στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών, τα οποία ανέρχονται σε 21,9 δισ. ευρώ

