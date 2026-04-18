Συντάξεις: Στα σκαριά αυξήσεις για όσους είχαν παράλληλη ασφάλιση

Στο μικροσκόπιο του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται μια κομβική αναθεώρηση του ασφαλιστικού χάρτη, η οποία υπόσχεται σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος για χιλιάδες δικαιούχους.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην επέκταση της προσαύξησης για την παράλληλη ασφάλιση και σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016, μια κίνηση που αφορά άμεσα έως και 200.000 άτομα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην άρση μιας παγιωμένης αδικίας εις βάρος ασφαλισμένων οι οποίοι, αν και κατέβαλαν διπλές εισφορές σε διαφορετικά Ταμεία, είδαν τις αποδοχές τους να υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιπλέον οικονομική τους συνεισφορά.

Το ύψος των αυξήσεων και τα κριτήρια

Η προωθούμενη ρύθμιση προβλέπει κλιμακωτές αυξήσεις στις μηνιαίες συντάξεις, οι οποίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 350 ευρώ.

Ο προσδιορισμός του τελικού ποσού θα βασιστεί σε τρεις κεντρικούς πυλώνες:

Τη συνολική χρονική διάρκεια της παράλληλης ασφάλισης.

Το ύψος των εισφορών που αποδόθηκαν στα δύο Ταμεία.

Το διάστημα κατά το οποίο υπήρξε ταυτόχρονη δραστηριότητα και στους δύο φορείς.

Από τον νόμο Κατρούγκαλου στη νέα ρύθμιση

Μέχρι σήμερα, το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου περιόριζε το δικαίωμα προσαύξησης αποκλειστικά στους «νέους» συνταξιούχους (μετά τις 13/05/2016). Η νέα παρέμβαση φιλοδοξεί να εντάξει στο καθεστώς αυτό και τους παλαιότερους συνταξιούχους, εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα αναδρομικής ισχύος των ποσών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ασφαλισμένοι με 2 έως 15 έτη παράλληλου βίου. Για τους δικαιούχους αυτούς, η εκκίνηση της διαδικασίας επανυπολογισμού θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ.

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό

Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι ο παράλληλος χρόνος δεν διπλασιάζει τα συντάξιμα έτη. Αντιθέτως, λειτουργεί ως ένας επιπλέον συντελεστής που προσαυξάνει το τελικό ποσό της σύνταξης, αξιοποιώντας έτσι εισφορές που επί χρόνια παρέμεναν αναξιοποίητες στο σύστημα.

Τα επόμενα βήματα για τους δικαιούχους

Παρότι οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται προσεχώς, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις ακόλουθες ενέργειες:

Υποβολή αίτησης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Επίσημη δήλωση του παράλληλου χρόνου ασφάλισης που δεν έχει προσμετρηθεί μέχρι σήμερα.

Αίτημα επανυπολογισμού της σύνταξης με βάση τα νέα δεδομένα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση χαρακτηρίζεται ως ορόσημο για το κοινωνικό κράτος, καθώς επιδιώκει να αποκαταστήσει μια πολυετή στρέβλωση, παρέχοντας ουσιαστική στήριξη σε όσους ενίσχυσαν το ασφαλιστικό σύστημα με διπλές κρατήσεις σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.