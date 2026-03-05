Στο «τραπέζι» έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιές κοινωνικές ομάδες θα αφορά, ποιό το ποσό

Στο «τραπέζι» των συζητήσεων φαίνεται πως βρίσκεται και φέτος μια έκτακτη παροχή επιδόματος πριν το Πάσχα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με φόντο τα «καλά νούμερα» του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Στο «τραπέζι» των συζητήσεων φαίνεται πως βρίσκεται και φέτος μια έκτακτη παροχή επιδόματος πριν το Πάσχα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, με φόντο τα «καλά νούμερα» του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ήδη από την αρχή της χρονιάς, πηγές ανέφεραν το ενδεχόμενο μια έκτακτης ενίσχυσης πριν το Πάσχα, αν και επισήμαιναν πως όλα θα κριθούν από τα δημοσιονομικά στοιχεία.

Η πολιτική ηγεσία έχει κάνει λόγο για επιστροφή του «κοινωνικού μερίσματος» στους πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και βιώνουν την πίεση του πληθωρισμού.

Μέχρι στιγμής βέβαια όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν αφού συνεκτιμηθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια και μετά την πιστοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τη Eurostat.

Ενίσχυση έως και 250 ευρώ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι συζητήσεις αφορούν ένα κλιμακούμενο εφάπαξ επίδομα που θα κυμαίνεται από 100 έως 250 ευρώ, ανάλογα με τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται πως το έκτακτο επίδομα Πάσχα το 2022 δόθηκε στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους Επιδόματος Παιδιού.

Ενώ το έκτακτο επίδομα Πάσχα του 2025 έλαβαν οι άνεργοι ναυτικοί που πληρούσαν τα κριτήρια.