Επίδομα 846 ευρώ: Πώς να μη χάσετε τα χρήματα από τον ΕΦΚΑ

Πίνακας περιεχομένων

Όταν ένα άτομο δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί και χρειάζεται διαρκή φροντίδα, η επιβάρυνση είναι πολυεπίπεδη, τόσο πρακτικά όσο και οικονομικά, καθώς περιλαμβάνει συνεχή υποστήριξη, ιατρική παρακολούθηση και αυξημένες ανάγκες διαβίωσης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται το Επίδομα Απόλυτης Αναπηρίας, το οποίο χορηγείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις από τον Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Η παροχή αυτή δεν ενεργοποιείται αυτόματα με τη γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, αλλά απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένα ασφαλιστικά κριτήρια.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Η ύπαρξη πιστοποίησης από τα ΚΕΠΑ που αναφέρει ανάγκη συμπαράστασης είναι απαραίτητη, όχι όμως και επαρκής συνθήκη. Το δικαίωμα στην προσαύξηση της σύνταξης συνδέεται με την ασφαλιστική ιδιότητα και το είδος της σύνταξης.

Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον στη γνωμάτευση αναγράφεται ρητά η ανάγκη συμπαράστασης, δικαιούνται αύξηση στη σύνταξή τους. Αντίθετα, για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου (χηρείας), το επίδομα καταβάλλεται μόνο εφόσον ο θανών είχε πρωτοασφαλιστεί πριν από το 1993, ενώ στον πρώην ΟΓΑ εφαρμόζονται ειδικές ρυθμίσεις ανά ασφαλιστικό κλάδο.

ΔΕΙΤΕ Επίδομα – έκπληξη για smartphone: Το ύψος της ενίσχυσης και τα κριτήρια για να το λάβετε

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους γήρατος, κατά κανόνα δεν προβλέπεται προσαύξηση, με εξαίρεση τους τυφλούς συνταξιούχους. Παράλληλα, ασφαλισμένοι που συνεχίζουν να εργάζονται ή δεν έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης δεν δικαιούνται το επίδομα, ακόμη κι αν διαθέτουν θετική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ.

Το ποσό του επιδόματος το 2026

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται με βάση τον χρόνο πρώτης ασφάλισης. Η διάκριση μεταξύ «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων παραμένει καθοριστική για τον υπολογισμό της παροχής.

Για όσους είχαν πρώτη ασφάλιση πριν από το 1993, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 50%, με ανώτατο όριο προσαύξησης για το 2026 τα 671,40 ευρώ. Για τους ασφαλισμένους μετά το 1993, το ποσό είναι σταθερό και ανέρχεται σε 201,71 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης.

Τι ισχύει σε περιπτώσεις παραπληγίας ή τετραπληγίας

Ειδικό καθεστώς ισχύει για όσους, πέρα από την ανάγκη συμπαράστασης, αντιμετωπίζουν παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται η χορήγηση Εξωιδρυματικού Επιδόματος.

ΔΕΙΤΕ Επίδομα Παιδιού 2026: Τα ποσά ανά παιδί και εισοδηματική κατηγορία

Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η πλήρης καταβολή και των δύο παροχών ταυτόχρονα. Ο δικαιούχος λαμβάνει την ευνοϊκότερη επιλογή, η οποία σήμερα μπορεί να φτάνει έως και τα 846 ευρώ, ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης.

Η ψηφιακή διαδικασία βήμα προς βήμα

Η διαδικασία για τη χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται πλέον εξ ολοκλήρου ψηφιακά. Το πρώτο στάδιο είναι η υποβολή αίτησης στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, προκειμένου να εξεταστεί ο ενδιαφερόμενος από τα ΚΕΠΑ και να εκδοθεί η σχετική απόφαση πιστοποίησης.

Μετά την έκδοση της απόφασης, απαιτείται δεύτερη αίτηση στον e-ΕΦΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας συνταξιοδότησης. Καθοριστικής σημασίας είναι η τήρηση της προθεσμίας: η αίτηση στον Φορέα πρέπει να κατατεθεί εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ.

Εφόσον η προθεσμία τηρηθεί, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για πιστοποίηση αναπηρίας. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος απώλειας αναδρομικών ποσών.

Η ανάγκη για συνεχή υποστήριξη λόγω σοβαρής επιδείνωσης της υγείας καθιστά κρίσιμο τον έλεγχο της ημερομηνίας πρώτης ασφάλισης και την άμεση ενεργοποίηση της ψηφιακής διαδικασίας. Η έγκαιρη κίνηση των δικαιούχων μπορεί να διασφαλίσει μια ουσιαστική οικονομική ανάσα, που συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαβίωση τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.