Προγράμματα ΔΥΠΑ: Ερωτηματικά για την κατάρτιση και τους όρους χρηματοδότησης

Αναγνώστες και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη δομή νέων προγραμμάτων κατάρτισης της ΔΥΠΑ.

Μάλιστα, ζητούν να διερευνηθεί κατά πόσο υποβαθμίζεται ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων, αν επηρεάζεται η ποιότητα της κατάρτισης των ωφελούμενων και αν είναι συμβατό με τους όρους χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα πρόγραμμα 150 ωρών να περιλαμβάνει μόλις μία ώρα σύγχρονης εκπαίδευσης με εκπαιδευτή και τις υπόλοιπες 149 ώρες ασύγχρονης παρακολούθησης εκπαιδευτικού υλικού.

Τα ερωτήματα αυτά διατυπώνονται από αναγνώστες που επικοινώνησαν με το ipaidia.gr.

Το ζήτημα αφορά προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ για εργαζομένους και ανέργους τα τελευταία χρόνια. Τα προγράμματα εντάσσονται στη Δράση 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations)» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού Next Generation EU.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναγνώστες που επικοινώνησαν με το ipaidia.gr, μέχρι και το 2025 τα προγράμματα αυτά υλοποιούνταν με τη μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ώρες κατάρτισης κατανέμονταν κυρίως σε σύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή σε ζωντανά μαθήματα με εκπαιδευτή ενηλίκων, ενώ μικρότερο μέρος των ωρών αφορούσε ασύγχρονη εκπαίδευση, μέσω παρακολούθησης εκπαιδευτικού υλικού από τους καταρτιζόμενους.

Στα πρόσφατα προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους, διάρκειας 150 ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, οι ίδιοι αναγνώστες επισημαίνουν ότι η κατανομή των ωρών εμφανίζεται διαφοροποιημένη. Όπως αναφέρουν, προβλέπεται μία ώρα σύγχρονης εκπαίδευσης και 149 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή παρακολούθησης εκπαιδευτικού υλικού χωρίς ζωντανή διδασκαλία.

Το συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης, όπως σημειώνουν στα μηνύματά τους, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων στα προγράμματα κατάρτισης. Στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων δραστηριοποιούνται χιλιάδες εκπαιδευτές, είτε ως κύρια επαγγελματική απασχόληση είτε ως συμπληρωματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, στα μηνύματα που έλαβε το ipaidia.gr τίθενται και ζητήματα που αφορούν την ίδια τη διαδικασία της κατάρτισης των ωφελούμενων. Συγκεκριμένα, οι αναγνώστες διερωτώνται κατά πόσο η περιορισμένη παρουσία σύγχρονης διδασκαλίας επηρεάζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη δυνατότητα ουσιαστικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους.

Επιπλέον, τίθενται ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η συγκεκριμένη δομή των προγραμμάτων είναι συμβατή με τους στόχους και τους όρους χρηματοδότησης των δράσεων που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τους ίδιους αναγνώστες, τα ζητήματα που ζητούν να διερευνηθούν αφορούν μεταξύ άλλων το κατά πόσο η περιορισμένη σύγχρονη διδασκαλία συνάδει με τις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, αν τηρούνται οι όροι χρηματοδότησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων, καθώς και ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για τους εκπαιδευτές ενηλίκων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάρτισης.

Το θέμα, όπως επισημαίνουν στα μηνύματά τους οι αναγνώστες, αφορά τόσο τους εκπαιδευτές ενηλίκων όσο και τους ίδιους τους ωφελούμενους των προγραμμάτων κατάρτισης και ζητούν να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση των ζητημάτων που θέτουν.