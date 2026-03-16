Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Τι αλλάζει – Δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές και αυξημένες επιδοτήσεις

Ο Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026–2027 ξεκινά την 1η Μαΐου 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός προγράμματος που προβλέπει σημαντική συμμετοχή δικαιούχων και προϋπολογισμό που αναμένεται να φτάσει τα 50 εκατ. ευρώ. Μέσα από τη δράση θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και ανέργους να πραγματοποιήσουν διακοπές με χαμηλό κόστος.

Οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τουριστικά καταλύματα που είναι ενταγμένα στο Μητρώο Παρόχων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι θα έχουν προηγουμένως έρθει σε συνεννόηση με τον πάροχο της επιλογής τους. Μέσω του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα διαμονής έως και έξι διανυκτερεύσεων με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Περιοχές με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή και περισσότερες διανυκτερεύσεις

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδικές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, στις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιούν διαμονή χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος η διάρκεια της επιδοτούμενης διαμονής μπορεί να φτάσει έως και τις δέκα διανυκτερεύσεις.

Ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής προβλέπεται σε άλλες περιοχές που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα με ειδική μέριμνα. Συγκεκριμένα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, στον Έβρο και στη Θεσσαλία – εκτός των Σποράδων – οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και δώδεκα διανυκτερεύσεις χωρίς ιδιωτική συμμετοχή.

Αυξημένες επιδοτήσεις σε συγκεκριμένες περιόδους

Η επιδότηση που παρέχεται μέσω των vouchers διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο διαμονής. Για ορισμένες χρονικές περιόδους προβλέπεται προσαύξηση της οικονομικής ενίσχυσης που λαμβάνουν οι πάροχοι.

Συγκεκριμένα, οι τιμές επιδότησης αναμένεται να αυξηθούν κατά 20% για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ενισχυθεί η συμμετοχή των καταλυμάτων στο πρόγραμμα και να διευκολυνθεί η διαμονή των δικαιούχων ακόμη και σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Οι βασικές αλλαγές στο φετινό πρόγραμμα

Ο Κοινωνικός Τουρισμός της περιόδου 2026–2027 εισάγει ορισμένες σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προγράμματα των προηγούμενων ετών. Μία από τις βασικότερες αφορά την ημερομηνία έναρξης, καθώς το πρόγραμμα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στις αρχές Μαΐου.

Η αλλαγή αυτή έχει στόχο να μειώσει την πίεση που παρατηρείται στα τουριστικά καταλύματα κατά τους μήνες υψηλής ζήτησης, όπως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να οργανώσουν τις διακοπές τους και κατά την περίοδο της άνοιξης και των αργιών του Πάσχα σε πιο προσιτές τιμές. Μέχρι σήμερα το πρόγραμμα συνήθως ξεκινούσε τον Ιούνιο.

Προτεραιότητα σε πολύτεκνες οικογένειες

Μία ακόμη σημαντική αλλαγή αφορά την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών. Στο νέο πρόγραμμα οι οικογένειες με πολλά παιδιά θα ενταχθούν στην ίδια κατηγορία υψηλής προτεραιότητας με τα Άτομα με Αναπηρία.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην οικονομική ελάφρυνση των πολύτεκνων νοικοκυριών και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στις διακοπές. Παράλληλα επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι οι οικογένειες αυτές θα μπορούν να αξιοποιούν το πρόγραμμα ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Νέα κατηγορία δικαιούχων και παροχές μητρότητας

Στο πρόγραμμα εντάσσονται πλέον πλήρως και οι ανάδοχες μητέρες. Η συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων θα λαμβάνει την επιταγή του Κοινωνικού Τουρισμού και παράλληλα θα αντιμετωπίζεται ισότιμα με τις φυσικές και θετές μητέρες σε όλες τις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Οι ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας θα χορηγούνται πλέον σε φυσικές μητέρες, θετές μητέρες, ανάδοχες μητέρες αλλά και σε μητέρες μέσω παρένθετης κύησης, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής των σχετικών μέτρων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι του προγράμματος αναμένεται να είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μία από αυτές είναι η συμπλήρωση 50 ημερών εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Εναλλακτικά, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν λάβει από τη ΔΥΠΑ 50 ημέρες ειδικής άδειας για την προστασία της μητρότητας ή όσοι έχουν επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τουλάχιστον δύο μήνες, δηλαδή για 50 ημερήσια επιδόματα.

Παράλληλα, δικαιούχοι μπορούν να είναι και όσοι συγκεντρώνουν συνολικά 50 ημέρες από συνδυασμό εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας, ενώ στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν και άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων.