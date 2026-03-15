Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ 2026 2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, προθεσμίες και αλλαγές

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026 – 2027 ανοίγει την 1η Μαΐου, (δηλαδή έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα), με αλλαγές για τα voucher.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε πολύτεκνους και ΑμεΑ. Το πρόγραμμα προβλέπει 300.000 επιταγές (vouchers) με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό ανά δικαιούχο και ωφελούμενο και δίνει τη δυνατότητα για έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που περιλαμβάνεται στο «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν απευθείας συνεννόησης με τον πάροχο και με χαμηλή ιδιωτική συμμετοχή.

Για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ, δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, καθώς τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα. Απαραίτητα είναι μόνο οι κωδικοί TaxisNet, ενεργό ΑΜΚΑ για εσάς και τα μέλη, η εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση 2023 και ενεργό δελτίο ανεργίας, αν ισχύει.

Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ 2026-2027: Οι τρεις κομβικές αλλαγές

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού περιλαμβάνει τρεις κομβικές αλλαγές που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Προτεραιότητα σε Πολύτεκνους: Για πρώτη φορά, οι πολύτεκνες οικογένειες θα απολαμβάνουν αυξημένα πλεονεκτήματα και μοριοδότηση, ενισχύοντας τη στήριξη στις μεγάλες οικογένειες πέραν των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Διεύρυνση για ανάδοχες μητέρες: Σε μια σημαντική κοινωνική τομή, οι ανάδοχες μητέρες εντάσσονται πλέον πλήρως στις συμπληρωματικές παροχές προστασίας μητρότητας της ΔΥΠΑ.

Επιμήκυνση περιόδου: Η έναρξη από τον Μάιο επιτρέπει στους δικαιούχους να εκμεταλλευτούν τις αργίες της άνοιξης και τις αρχές του καλοκαιριού, μειώνοντας την πίεση στα καταλύματα κατά τους μήνες αιχμής (Ιούλιο-Αύγουστο).

Μία ακόμη θεσμική τομή αφορά τα επιδόματα μητρότητας. Για πρώτη φορά στις συμπληρωματικές παροχές μητρότητας και στις ειδικές παροχές προστασίας μητρότητας εντάσσονται πλέον, εκτός από τις φυσικές και θετές μητέρες, καθώς και τις μητέρες που έχουν αποκτήσει τέκνα μέσω παρένθετης κύησης και οι ανάδοχες μητέρες.

Κοινωνικός Τουρισμός της ΔΥΠΑ 2026-2027 και δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι και άνεργοι που πληρούν συγκεκριμένα ασφαλιστικά ή επιδοματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, απαιτούνται:

• 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ή

• 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, ή

• επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα), ή

• συνδυαστικά 50 ημέρες από τις παραπάνω κατηγορίες.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα εντάσσονται εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ειδικές περιοχές

Πέραν των 6 διανυκτερεύσεων με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, προβλέπονται σημαντικά κίνητρα για συγκεκριμένες περιοχές. Στη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο παρέχονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένο είναι το καθεστώς για τους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και για τη Θεσσαλία (πλην Σποράδων), όπου οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Παράλληλα, τα ποσά επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους Χριστουγέννων και Πάσχα. Η προσαύξηση αυτή ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων), ενισχύοντας περιοχές που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με φυσικές καταστροφές ή οικονομικές πιέσεις.