e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Δείτε τις πληρωμές έως 13 Μαρτίου

Κατά την περίοδο από 9 έως 13 Μαρτίου προγραμματίζεται η καταβολή σημαντικών ποσών προς χιλιάδες δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών που πραγματοποιούν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Οι πληρωμές αφορούν εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, καθώς και προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς εργασίας.

Συνολικά θα διατεθούν 70.400.000 ευρώ σε περίπου 73.000 δικαιούχους, με τα ποσά να κατανέμονται μέσω των προγραμματισμένων καταβολών των δύο φορέων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την ενίσχυση εργαζομένων, ανέργων και ασφαλισμένων.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Από 9 έως και 13 Μαρτίου θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

