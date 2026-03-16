Δείτε τις πληρωμές από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ έως 20 Μαρτίου

Πίνακας περιεχομένων

Πληρωμές συνολικού ύψους 77.263.470,40 ευρώ προγραμματίζονται από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για την περίοδο από 16 έως 20 Μαρτίου, με δικαιούχους 87.257 πολίτες.

Πληρωμές συνολικού ύψους 77.263.470,40 ευρώ προγραμματίζονται από ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ για την περίοδο από 16 έως 20 Μαρτίου, με δικαιούχους 87.257 πολίτες. Τα ποσά θα καταβληθούν στο πλαίσιο των τακτικών καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καλύπτοντας επιδόματα, παροχές κοινωνικής ασφάλισης και προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων, επιδόματα ανεργίας, παροχές μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και εφάπαξ παροχές. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των ποσών κατευθύνεται σε δράσεις στήριξης της απασχόλησης και σε προγράμματα ενίσχυσης εργαζομένων και ανέργων.

Κατά την περίοδο 16 έως 20 Μαρτίου, θα καταβληθούν συνολικά 77.263.470,40 ευρώ σε 87.257 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 16 Μαρτίου θα καταβληθούν 213.470,40 ευρώ σε 157 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.

Στις 19 Μαρτίου θα καταβληθούν 13.050.000 ευρώ σε 28.100 δικαιούχους για πληρωμή επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων.

Από 16 έως 20 Μαρτίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

