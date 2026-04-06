Fuel Pass: Έτσι θα λάβετε την επιδότηση για τα καύσιμα – Διευκρινίσεις από το υπουργείο

Fuel Pass: Πού χρησιμοποιείται, ποια τα βασικά κριτήρια και πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι.

Το Fuel Pass ενεργοποιείται με τη δυνατότητα χρήσης της επιδότησης σε πρατήρια καυσίμων, ταξί και μέσα μεταφοράς, δίνοντας οικονομική ανάσα στους δικαιούχους. Η ενίσχυση μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα μετά την έγκριση της αίτησης, καλύπτοντας βασικές μετακινήσεις.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανοίγει το απόγευμα, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα κατά τον έλεγχο των στοιχείων.

Τα βασικά κριτήρια για την αίτηση

Για να εγκριθεί η αίτηση, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με το όχημα. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι δηλωμένο στο όνομα του αιτούντος.

Παράλληλα, απαιτείται να είναι ασφαλισμένο και να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Τα στοιχεία αυτά ελέγχονται κατά τη διαδικασία υποβολής, καθορίζοντας την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης.

Πώς γίνεται η διαδικασία και η πληρωμή

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς, με το σύστημα να ελέγχει άμεσα τα στοιχεία και να ενημερώνει για την έγκριση. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως απλή και γρήγορη.

Μετά την ολοκλήρωση, η πίστωση της επιδότησης πραγματοποιείται εντός 48 ωρών. Όσοι υποβάλουν αίτηση νωρίς έχουν περισσότερες πιθανότητες να λάβουν τα χρήματα πριν το Πάσχα.

Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται τις πρώτες ημέρες οδηγούν σε πληρωμές πριν τις γιορτές, ενώ όσες κατατεθούν από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά θα εξοφληθούν μετά το Πάσχα, λόγω τραπεζικής αργίας.

Η χρονική στιγμή της αίτησης επηρεάζει άμεσα την ημερομηνία καταβολής, με τους δικαιούχους να καλούνται να κινηθούν έγκαιρα για ταχύτερη πληρωμή.

Τα ποσά της επιδότησης

Η ενίσχυση καταβάλλεται σε δύο δόσεις, με ποσά για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Όσοι επιλέξουν την ψηφιακή κάρτα λαμβάνουν υψηλότερο ποσό σε σχέση με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Επιπλέον προσαυξήσεις ισχύουν για κατοίκους νησιωτικών περιοχών, ενώ δικαιούχοι είναι και οι ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών με αντίστοιχα ποσά.

Ποιοι δικαιούνται το Fuel Pass

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ εξαιρούνται τα νομικά πρόσωπα. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας οχήματος, το επίδομα καταβάλλεται σε έναν από τους ιδιοκτήτες.

Συνολικά, η επιδότηση καλύπτει περίπου το 80% των οχημάτων που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες, ενισχύοντας σημαντικό μέρος των πολιτών.