ΕΕ: Προειδοποίηση για παρατεταμένο ενεργειακό σοκ και σενάρια επιβολής δελτίου στα καύσιμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ακόμη και ακραία μέτρα για την ενέργεια, καθώς προετοιμάζεται για παρατεταμένη κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η ενέργεια στην Ευρώπη εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο τραπέζι βρίσκονται ακόμη και σενάρια περιορισμών στη διάθεση καυσίμων, σε μια προσπάθεια προετοιμασίας για ενδεχόμενες σοβαρές διαταραχές.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί φαίνεται να προσανατολίζονται σε πιο αυστηρή στάση, καθώς εκτιμάται ότι η κρίση δεν θα είναι προσωρινή, αλλά ενδέχεται να έχει μακροχρόνια χαρακτηριστικά με σημαντικές επιπτώσεις στις τιμές και την επάρκεια.

Προειδοποίηση για παρατεταμένη κρίση

Την εκτίμηση ότι η ενεργειακή αναταραχή θα έχει διάρκεια εξέφρασε ο Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προετοιμασίας των κρατών-μελών.

Σοκ με τα καύσιμα: «Καίνε» αμόλυβδη και diesel πριν τη μεγάλη έξοδο του Πάσχα

Όπως ανέφερε, οι τιμές της ενέργειας αναμένεται να παραμείνουν υψηλές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ για ορισμένα κρίσιμα προϊόντα δεν αποκλείεται περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Τα μέτρα που εξετάζονται

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού, εξετάζεται η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για τη διαχείριση της κρίσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αποδέσμευση επιπλέον ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Μέχρι πόσο μπορούν να αυξηθούν οι τιμές σε καύσιμα και τρόφιμα;

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και πιο αυστηρά μέτρα, όπως η πιθανή επιβολή δελτίου σε καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του ντίζελ και των καυσίμων αεροσκαφών, ως μέσο αντιμετώπισης ακραίων σεναρίων.

Πιο αυστηρή στάση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς

Σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν, η γλώσσα που χρησιμοποιούν πλέον οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι σαφώς πιο αυστηρή σε σχέση με τα πρώτα στάδια της κρίσης.

Η εκτίμηση που κυριαρχεί στις Βρυξέλλες είναι ότι πρόκειται για μια κατάσταση με διάρκεια, γεγονός που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενες πιέσεις.

Δεν υπάρχει ακόμη κρίση εφοδιασμού

Παρά τις ανησυχίες, επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντιμετωπίζει προς το παρόν πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού σε ενέργεια.

Ωστόσο, η Κομισιόν προχωρά στον σχεδιασμό πολιτικών για να αντιμετωπίσει τις μακροχρόνιες και διαρθρωτικές επιπτώσεις της κρίσης, ενισχύοντας την ετοιμότητα των χωρών.

Προετοιμασία για τα χειρότερα ενδεχόμενα

Η στρατηγική που διαμορφώνεται βασίζεται στην προληπτική δράση και στην ετοιμότητα για δύσκολα σενάρια, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε, η προετοιμασία θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθούν πιο σοβαρές συνέπειες, εφόσον η κρίση επιδεινωθεί.