Πρεμιέρα για το Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό και οι αλλαγές στα ποσά

Πίνακας περιεχομένων

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass, με ενισχύσεις για καύσιμα Απριλίου και Μαΐου και καταβολή χρημάτων εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση.

Το Fuel Pass τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, με την πλατφόρμα αιτήσεων να ανοίγει στις 17:00 και να παραμένει διαθέσιμη έως τις 30 του μήνα. Το μέτρο αφορά την ενίσχυση για το αυξημένο κόστος καυσίμων κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία αναμένεται να κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς, καθώς η καταβολή των ποσών γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έγκριση της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επιλέξουν τον τρόπο λήψης της ενίσχυσης, ενώ παράλληλα προβλέπεται και εξυπηρέτηση μέσω ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Fuel Pass

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα και ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βασικό κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα που δηλώθηκε για το 2024. Τα όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Συγκεκριμένα, για τους άγαμους το εισοδηματικό όριο φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους ανέρχεται έως τις 35.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Τα ποσά της ενίσχυσης και οι επιλογές πληρωμής

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν είτε την έκδοση ψηφιακής κάρτας είτε την κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με τη διαφορά ότι η ψηφιακή κάρτα αποδίδει μεγαλύτερη ενίσχυση. Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος του οχήματος και τη γεωγραφική περιοχή.

Για τα αυτοκίνητα, στη νησιωτική Ελλάδα προβλέπονται 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 50 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα ποσά διαμορφώνονται στα 50 και 40 ευρώ αντίστοιχα. Για τις μοτοσικλέτες, η ενίσχυση φτάνει τα 35 ευρώ ή 30 ευρώ στα νησιά και 30 ευρώ ή 25 ευρώ στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο σύστημα, επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και επιλέγει τον τρόπο πληρωμής, είτε με δήλωση IBAN είτε με αίτημα για έκδοση ψηφιακής κάρτας.

Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος για την ασφάλιση του οχήματος και την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Εναλλακτικά, για όσους δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την αίτηση ψηφιακά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των ΚΕΠ.

Πότε καταβάλλονται τα χρήματα του Fuel Pass

Μετά την έγκριση της αίτησης, τα ποσά καταβάλλονται εντός δύο εργάσιμων ημερών, γεγονός που επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία ενίσχυσης των δικαιούχων. Η επιλογή της ψηφιακής κάρτας δίνει άμεση δυνατότητα χρήσης χωρίς καθυστερήσεις.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε πρατήρια καυσίμων, αλλά και για πληρωμές σε ταξί ή μέσα μαζικής μεταφοράς. Παραμένει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026, καλύπτοντας το χρονικό διάστημα χρήσης που προβλέπεται από το μέτρο.

Η επιλογή μεταξύ ψηφιακής κάρτας και τραπεζικής κατάθεσης επηρεάζει όχι μόνο το ύψος της ενίσχυσης αλλά και τον τρόπο χρήσης της. Ιδιαίτερη σημασία έχει η τεχνολογία της συσκευής που διαθέτει ο δικαιούχος, καθώς η ψηφιακή κάρτα απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να λειτουργήσει.

Η χρήση της ψηφιακής κάρτας και οι τεχνικές προϋποθέσεις

Η ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass αξιοποιείται μέσω smartphone και επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών σε πρατήρια καυσίμων, ταξί και μέσα μεταφοράς. Για να είναι εφικτή η χρήση της, είναι απαραίτητο το κινητό τηλέφωνο να διαθέτει τεχνολογία NFC (Near Field Communication).

Παράλληλα, απαιτείται η δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω POS, ώστε η πληρωμή να πραγματοποιείται απευθείας με τη χρήση της κάρτας. Σε περίπτωση που η συσκευή δεν υποστηρίζει NFC, η συγκεκριμένη μορφή ενίσχυσης δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, γεγονός που καθιστά απαραίτητο τον σχετικό έλεγχο πριν την επιλογή.

Εναλλακτική επιλογή χωρίς NFC και οι διαφορές στο ποσό

Για όσους δεν διαθέτουν συμβατή συσκευή, η εναλλακτική είναι η πίστωση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Ωστόσο, αυτή η επιλογή συνοδεύεται από μειωμένη ενίσχυση, καθώς το ποσό που καταβάλλεται είναι χαμηλότερο κατά 5 έως 10 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία.

Η διαφορά αυτή καθιστά την ψηφιακή κάρτα πιο συμφέρουσα επιλογή για όσους μπορούν να την χρησιμοποιήσουν, ενώ η κατάθεση αποτελεί λύση για περιπτώσεις όπου η τεχνολογία δεν το επιτρέπει.

Για ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην ηπειρωτική Ελλάδα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας για το δίμηνο, ενώ μειώνεται στα 40 ευρώ σε περίπτωση κατάθεσης. Στις νησιωτικές περιοχές, το ποσό αυξάνεται στα 60 ευρώ με κάρτα και 50 ευρώ χωρίς αυτή.

Αντίστοιχα, για τις μοτοσικλέτες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) για την ηπειρωτική χώρα και στα 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) για τις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες όπως το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και άλλες περιοχές.