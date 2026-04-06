Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Fuel Pass: Τι πρέπει να ξέρετε – Οδηγίες για την ψηφιακή κάρτα

Fuel Pass και Δώρο Πάσχα καταβάλλονται τη Μεγάλη Εβδομάδα, με κρίσιμες προθεσμίες και προϋποθέσεις για την έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων.

Το Fuel Pass και το Δώρο Πάσχα βρίσκονται στο επίκεντρο των πληρωμών της Μεγάλης Εβδομάδας, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν ενίσχυση πριν τις εορτές. Οι καταβολές αυτές αποτελούν βασική οικονομική ανάσα, ωστόσο συνδέονται με συγκεκριμένες ημερομηνίες και προϋποθέσεις που καθορίζουν πότε θα δουν χρήματα οι πολίτες.

Η διαδικασία δεν είναι ίδια για όλους, καθώς η έγκαιρη υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass και η υποχρέωση των εργοδοτών για το Δώρο Πάσχα διαμορφώνουν διαφορετικά χρονοδιαγράμματα πληρωμών. Παράλληλα, η παύση λειτουργίας των τραπεζών για τέσσερις ημέρες επηρεάζει άμεσα τον χρόνο καταβολής.

Πότε γίνονται οι πληρωμές και ποιος επηρεάζεται

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα προγραμματίζεται για τη Μεγάλη Τετάρτη, με δυνατότητα ωστόσο να δοθεί και νωρίτερα από τον εργοδότη. Το ποσό καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ και φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Fuel Pass: Οι ημερομηνίες αιτήσεων και οι εξαιρέσεις στις πληρωμές

Την ίδια περίοδο ενεργοποιείται και το Fuel Pass, με την πλατφόρμα αιτήσεων να ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα. Όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα ή Τρίτη θα πληρωθούν μέσα σε 48 ώρες, ενώ όσοι καθυστερήσουν και υποβάλουν αίτηση μετά τη Μεγάλη Τετάρτη θα δουν τα χρήματα μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Ποιοι δικαιούνται Δώρο Πάσχα και πώς υπολογίζεται

Δικαιούχοι του Δώρου Πάσχα είναι όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως αν εργάζονται με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου και είτε πρόκειται για πλήρη είτε για μερική απασχόληση. Το ποσό εξαρτάται από τον τρόπο αμοιβής, δηλαδή αν ο εργαζόμενος λαμβάνει μισθό ή ημερομίσθιο.

Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου. Όσοι εργάστηκαν χωρίς διακοπή σε αυτό το διάστημα λαμβάνουν μισό μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τις ημέρες εργασίας.

Fuel Pass 2026: Διευκρινίσεις για τις πληρωμές και τις αιτήσεις

Στον υπολογισμό περιλαμβάνονται και οι τακτικές αποδοχές, όπως επιδόματα και παροχές, ενώ συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας μέσω ειδικού συντελεστή. Αντίθετα, δεν προσμετρώνται ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας, άδειας χωρίς αποδοχές ή απεργίας.

Οι προϋποθέσεις για το Fuel Pass και η διαδικασία

Για τη λήψη του Fuel Pass απαιτείται ο δικαιούχος να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια, τα οποία διαμορφώνονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Παράλληλα, πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης οχήματος σε κυκλοφορία, ασφαλισμένου και χωρίς οφειλές τελών.

Η αίτηση γίνεται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr με χρήση κωδικών Taxisnet. Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και επιλέγει τον τρόπο καταβολής: είτε μέσω ψηφιακής κάρτας με μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού με μικρότερη ενίσχυση.

Το σύστημα ελέγχει αυτόματα τα στοιχεία του αιτούντος μέσω διασύνδεσης με τα μητρώα της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση, η ενίσχυση αποδίδεται στον δικαιούχο.

Πώς χρησιμοποιείται η ενίσχυση και τι ισχύει για τις συναλλαγές

Η ψηφιακή κάρτα του Fuel Pass χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συγκεκριμένες συναλλαγές, όπως αγορά καυσίμων, χρήση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πληρωμές σε ταξί. Δεν επιτρέπεται η ανάληψη μετρητών ούτε η μεταφορά χρημάτων σε τρίτους.

Ταυτόχρονα, οι τραπεζικές συναλλαγές επηρεάζονται από το εορταστικό ωράριο. Τα τραπεζικά καταστήματα παραμένουν κλειστά από τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 13 Απριλίου, με επαναλειτουργία την Τρίτη 14 Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι πολίτες εξυπηρετούνται μέσω ΑΤΜ, e-banking και mobile banking, ενώ οι πληρωμές με κάρτες συνεχίζονται κανονικά. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις σε ορισμένες διατραπεζικές συναλλαγές λόγω των αργιών.

Τι μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι σε περίπτωση μη πληρωμής

Σε περίπτωση που το Δώρο Πάσχα δεν καταβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν νομικά. Μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας ώστε να κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη του εργοδότη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης προσφυγής στο αστυνομικό τμήμα για την ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, παρέχεται η επιλογή καταγγελίας μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή διαδικτυακά, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα.