ΔΥΠΑ Κοινωνικός Τουρισμός 2026 2027: Πήρε ΦΕΚ η ΚΥΑ για τους συνταξιούχους – Τι αναφέρει για δικαιούχους και ποσά

Σε λίγες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ) της περιόδου 2026-2027, καθώς δημοσιεύθηκε η σχετική ΚΥΑ (11204/21.04.2026) στο ΦΕΚ.

Το πρόγραμμα ΔΥΠΑ διαρκεί 13 μήνες και ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελούμενων είναι 25.000. Επίσης επισημαίνεται πως η συνολική δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 3.000.000,00 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο και η ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

Οι δικαιούχοι /ωφελούμενοι

1. Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 ορίζονται συνταξιούχοι του e ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 3863/2010.

Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται:

α) Τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026,

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας,

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας, η οποία βεβαιώνεται από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της προϋπόθεσης ενεργού ασφαλιστικής ικανότητας των περ. β’ και γ’ είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Για τους σκοπούς της παρούσας ως τέκνο νοείται κάθε φυσικό, νομιμοποιηθέν ή νομίμως αναγνωρισθέν ή υιοθετημένο τέκνο και γενικά κάθε τέκνο του οποίου οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

4. Σε περιπτώσεις συζύγων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι της παροχής κατά την έννοια της παρ. 1 του παρόντος, ο ένας δύναται να εκληφθεί ως ωφελούμενος του άλλου, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

5. Δεν θεωρούνται δικαιούχοι – ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027:

α) Οι δικαιούχοι – ωφελούμενοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

β) Οι επιλεγέντες δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού που τους επεβλήθη κύρωση μη συμμετοχής στο πρόγραμμα περιόδου 2026-2027.

6. Οι πληροφορίες για την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής των ως άνω παραγράφων αναζητούνται αυτεπαγγέλτως μέσω πληροφορικών συστημάτων (e ΕΦΚΑ- ΟΠΣ της ΔΥΠΑ) και διαλειτουργικότητας με τους αρμόδιους φορείς. Για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, επισυνάπτονται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίζει.

2. Οι διανυκτερεύσεις

Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

α) Των νήσων Λέρου, Λέσβου, Χίου, Κω, Σάμου και Ρόδου όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις, και

β) των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, των Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις.

3.Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού-Ύψος επιδότησης -Ιδιωτική συμμετοχή δικαιούχων

1. Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ενσωματώνει:

α) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα και

β) μια συγκεκριμένη οικονομική αξία για τη συσχετιζόμενη με τη διαμονή στα συγκεκριμένα καταλύματα της περίπτωσης α’ ακτοπλοϊκή μετάβαση – επιστροφή. Σκοπός της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού είναι η ανταλλαγή της μέσω της ηλεκτρονικής ενεργοποίησής της στην πρώτη περίπτωση με υπηρεσίες διαμονής και στη δεύτερη με υπηρεσίες ακτοπλοϊκής μετακίνησης προς τους δικαιούχους ωφελουμένους από τους παρόχους του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

2. α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων του για τη διαμονή τους σε τουριστικά καταλύματα, είναι ανάλογο με τη διάρκεια της διαμονής, την περιοχή, τον τύπο, την περίοδο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος

β. Οι τιμές επιδότησης για τα καταλύματα των περιοχών των Πινάκων 1 και 2 προσαυξάνονται κατά 20% για διανυκτερεύσεις που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Αύγουστο του 2026 και κατά τις περιόδους από 15.12.2026 έως 14.01.2027 και από 23.04.2027 έως 09.05.2027.

3. Οι δικαιούχοι για τη διαμονή τους στα καταλύματα όλης της χώρας, πλην όσων βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος.

Στα καταλύματα που βρίσκονται στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου- Λίμνης – Αγ. Άννας της Π.Ε. Ευβοίας, στις Π.Ε. Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Έβρου καθώς και στις νήσους Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω για την καταβολή και τα όρια ιδιωτικής συμμετοχής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της παρούσας.

4. α. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής δικαιούχων – ωφελουμένων για την ακτοπλοϊκή μετάβαση στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος ανέρχεται:

i) Στο 50% για τον γενικό πληθυσμό,

ii) στο 100% για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%,της προβλεπόμενης τιμής οικονομικής θέσης της αντίστοιχης δρομολογιακής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώνεται κατόπιν τυχόν έκπτωσης που παρέχεται από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους.

β. Το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής των δικαιούχων- ωφελουμένων ανέρχεται για τον γενικό πληθυσμό στο 25% της προβλεπόμενης χωρίς έκπτωση τιμής οικονομικής θέσης κατά την αντίστοιχη δρομολογιακή περίοδο και στο 50% αυτής, όταν προσφέρεται με έκπτωση από τους παρόχους στο πλαίσιο της ευρύτερης τιμολογιακής πολιτικής τους. Για τα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω η συμμετοχή του δικαιούχου/ ωφελουμένου είναι υποχρεωτικά μηδενική.

Τα ποσοστά έκπτωσης, επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω, ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος περιόδου 2026-2027. Στην περίπτωση αύξησης των ποσοστών έκπτωσης των παρόχων, τα ποσά επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τα αντίστοιχα ως άνω ποσοστά, τα οποία συναθροιζόμενα με το ποσοστό έκπτωσης του παρόχου δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 100% της τιμής.

5. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» με βάση το είδος της οικονομικής αξίας που ενσωματώνει κατά την παρ. 1 του παρόντος διακρίνεται σε δύο άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους επιμέρους Επιταγές, στην Επιταγή Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα και στην Επιταγή Ακτοπλοϊκής Μετακίνησης (μετάβασης – επιστροφής), έχει δε τη μορφή ενός διαφορετικού ηλεκτρονικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ και ισχύει αποκλειστικά για τους σκοπούς του συγκεκριμένου προγράμματος από την έναρξη και μέχρι τη λήξη αυτού.

6. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων από τα αντίστοιχα Μητρώα της ΔΥΠΑ, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

4. Η διαδικασία επιλογής δικαιούχων

1. Η ΔΥΠΑ επεξεργάζεται τις αιτήσεις και προβαίνει στη μοριοδότηση των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 5 του άρθρου 2 της παρούσας, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος.

2. Τα κριτήρια μοριοδότησης και ο αριθμός μορίων ανά κριτήριο έχουν ως εξής:

α. Ιδιότητα Δικαιούχου ΑμεΑ σε ποσοστό 50% και άνω: 50 μόρια.

β. Ιδιότητα μονογονέα: 10 μόρια.

γ. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (ηλικίας έως 18 ετών): 15 μόρια για κάθε τέκνο.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των κριτηρίων α’ έως γ’ είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη Δημόσια Πρόσκληση.

δ. Ύψος ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, ανεξαρτήτως από την πηγή προέλευσής του, πραγματικού και τεκμαρτού, του φορολογικού έτους 2024, ως εξής:

i) Έως 10.000,99: 30 μόρια,

ii) από 10.001,00 έως 20.000,99 ευρώ: 20 μόρια,

iii) από 20.001,00 έως 30.000,00 ευρώ: 10 μόρια.

ε. Νέος Δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού περιόδων 2024-2025 και 2025-2026 της ΔΥΠΑ: 20 μόρια.

3. Οι πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους αρμόδιους φορείς.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, οι πληροφορίες αναζητούνται από σχετικά δικαιολογητικά, όπως η Δημόσια Πρόσκληση ορίσει.

4. Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου, όπως αυτή αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση, οι οποίοι επιλέγονται για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μαζί με τα ωφελούμενα μέλη τους, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής της πολυτεκνικής ιδιότητας είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους και τους δικαιούχους – ωφελούμενους της παρ. 4 του παρόντος του προβλεπόμενου αριθμού της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας.

5. Η μοριοδότηση

Οι επιλεγόμενοι κατά τη διαδικασία μοριοδότησης κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται:

α. Ο Κωδικός Αριθμός της αίτησης συμμετοχής τους, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

β. τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ωφελούμενων μελών ανά δικαιούχο,

γ. τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια μοριοδότησης της παρ. 2 του παρόντος, ο συνολικός αριθμός μορίων, η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων.

Ο αριθμός κατάταξης των ωφελουμένων είναι ίδιος με τον αριθμό κατάταξης των δικαιούχων,

δ. ένδειξη για την έκδοση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για τους επιλεγόμενους δικαιούχους και τους ωφελούμενους αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.

Για τους υποψήφιους που δεν πληρούν ή που δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2, όπως αυτές εξειδικεύονται από τη Δημόσια Πρόσκληση, συντάσσεται προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, με αναφορά του λόγου αποκλεισμού τους.

Πολύτεκνοι δικαιούχοι, επιλεγόμενοι σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος κατατάσσονται σε προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της παρ. 6 πλην αυτών της περ. γ’.

Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων- Ωφελουμένων, αλλά θα συμπεριληφθούν σε ξεχωριστό Μητρώο αποκλειομένων μελών.

Τα προσωρινά Μητρώα Δικαιούχων-Ωφελουμένων και οι προσωρινοί Πίνακες Αποκλειομένων αιτούντων και μελών αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής προς τη ΔΥΠΑ μίας και μόνο ηλεκτρονικής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων Δικαιούχων-Ωφελουμένων και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός προθεσμίας που ορίζεται με απόφαση της Διοικήτριας της Δ.ΥΠ.Α.

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. της ΔΥΠΑ, καταρτίζονται:

α) τα Οριστικά Μητρώα Δικαιούχων – Ωφελουμένων και

β) οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων. Τα Οριστικά Μητρώα Δικαιούχων – Ωφελουμένων και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων αναρτώνται στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

13. Τα προσωρινά και οριστικά Μητρώα Δικαιούχων – Ωφελουμένων και οι προσωρινοί και οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ.