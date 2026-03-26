ΔΥΠΑ: Διαθέσιμες 1.000 θέσεις εργασίας – Δείτε πού

Η 53η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στο Ηράκλειο Κρήτης συγκεντρώνει δεκάδες επιχειρήσεις και περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας σε ένα ολοήμερο γεγονός απασχόλησης.

Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ φέρνει στο προσκήνιο νέες προοπτικές απασχόλησης στο Ηράκλειο Κρήτης, με δεκάδες επιχειρήσεις να αναζητούν προσωπικό μέσα από μια οργανωμένη δράση που απευθύνεται σε υποψήφιους κάθε ειδικότητας. Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων που επιδιώκουν άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel, με διάρκεια από τις 10:00 έως τις 18:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας χωρίς κανένα κόστος.

Πάνω από 1.000 θέσεις από 35 επιχειρήσεις

Συνολικά 35 επιχειρήσεις συμμετέχουν στην 53η «Ημέρα Καριέρας», διαθέτοντας περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Οι εταιρείες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, δημιουργώντας πολλαπλές επιλογές για τους υποψήφιους.

Οι τομείς που εκπροσωπούνται περιλαμβάνουν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τον κλάδο των τροφίμων, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισμό, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με υδραυλικά είδη θέρμανσης και είδη υγιεινής. Παράλληλα, συμμετέχουν επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών, παραγωγής γεωργικών λιπασμάτων και φαρμάκων, ελαιουργίας, εκπαίδευσης και logistics.

Μεγάλη γκάμα ειδικοτήτων και επιπέδων εκπαίδευσης

Οι διαθέσιμες θέσεις απευθύνονται σε υποψηφίους με διαφορετικό επίπεδο κατάρτισης και εμπειρίας. Μεταξύ των ειδικοτήτων περιλαμβάνονται μηχανικοί περιβάλλοντος, περιβαλλοντολόγοι, χημικοί μηχανικοί και τεχνολόγοι τροφίμων.

Επιπλέον, ζητούνται ηλεκτρολόγοι, χημικοί, υδραυλικοί, τεχνικοί δικτύων και επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής. Παράλληλα, υπάρχουν θέσεις για συμβούλους εξυπηρέτησης πελατών, πωλητές, ταμίες, υπαλλήλους γραφείου και λογιστές, αλλά και για επαγγέλματα όπως κρεοπώλες, μάγειρες και ζαχαροπλάστες.

Άμεση επαφή με εργοδότες και συνεντεύξεις

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν το βιογραφικό τους απευθείας στις επιχειρήσεις και να προχωρήσουν σε αρχικές συνεντεύξεις επί τόπου. Η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα για άμεση αξιολόγηση και πιθανή επαγγελματική ευκαιρία.

Η επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με τους εργοδότες επιτρέπει στους υποψήφιους να παρουσιάσουν τις δεξιότητές τους και να διεκδικήσουν θέσεις που ανταποκρίνονται στο επαγγελματικό τους προφίλ.

Πληροφορίες συμμετοχής και δράσεις

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και εξασφαλίζει την ομαλή συμμετοχή στην εκδήλωση.

Παράλληλα, παρέχονται επιπλέον πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ και τις σχετικές πρωτοβουλίες, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για περαιτέρω ευκαιρίες απασχόλησης και υποστήριξης στην αγορά εργασίας.