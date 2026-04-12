Αναδρομικά έως 9.568 ευρώ: Ποιοι πληρώνονται και ποιοι ακολουθούν

Νέες πληρωμές αναδρομικών έως 9.568 ευρώ προχωρούν για συνταξιούχους με διορθώσεις, κρατήσεις και εκκρεμείς επανυπολογισμούς.

Αναδρομικά ποσά που φτάνουν έως και τα 9.568 ευρώ μπαίνουν σε τροχιά πληρωμών για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς προχωρούν οι διαδικασίες εκκαθάρισης από τον ΕΦΚΑ. Οι καταβολές αφορούν διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και προκύπτουν από διορθώσεις, επανυπολογισμούς και επιστροφές κρατήσεων.

Οι πληρωμές σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο εξελίσσονται σταδιακά, με ένα πρώτο κύμα να έχει ήδη ολοκληρωθεί και νέα φάση να ακολουθεί το επόμενο διάστημα. Στο επίκεντρο βρίσκονται περιπτώσεις με λάθη στους υπολογισμούς, παράλληλη ασφάλιση, αλλά και κρατήσεις που κρίθηκαν μη σύννομες.

Ποιοι έχουν ήδη λάβει αναδρομικά

Ήδη έχουν καταβληθεί ποσά σε χιλιάδες συνταξιούχους που εντοπίστηκαν με λάθη στους επανυπολογισμούς των συντάξεών τους. Οι διορθώσεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις με ελλιπή στοιχεία ασφάλισης ή αποδοχών.

Τα ποσά που δόθηκαν προκύπτουν από διαφορές που εντοπίστηκαν μετά το 2019 και σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικά, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και το ύψος της σύνταξης.

Ποιοι είναι οι επόμενοι δικαιούχοι

Στην επόμενη φάση πληρωμών εντάσσονται δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι με εκκρεμείς επανυπολογισμούς, καθώς και όσοι έχουν δικαιωθεί για επιστροφές από κρατήσεις, όπως η ΕΑΣ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταβολές σε συντάξεις χηρείας, όπου έχουν εντοπιστεί αποκλίσεις στον υπολογισμό των ποσών, οδηγώντας σε πρόσθετες πληρωμές.

Τα ποσά των αναδρομικών ανά κατηγορία

Τα αναδρομικά διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία σύνταξης, τα έτη ασφάλισης και το είδος της διόρθωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσά ξεπερνούν τα 9.000 ευρώ.

Ακολουθούν ενδεικτικά τα ποσά που προκύπτουν από τις διορθώσεις και τις επιστροφές:

Κατηγορία Αναδρομικά (ευρώ) Διορθώσεις επανυπολογισμού 1.200 – 8.000 Παράλληλη ασφάλιση 1.500 – 6.500 Συντάξεις χηρείας 800 – 7.700 Επιστροφές ΕΑΣ 2.000 – 9.568

Αναδρομικά από κρατήσεις και δικαστικές αποφάσεις

Σημαντικό μέρος των πληρωμών αφορά επιστροφές κρατήσεων που επιβλήθηκαν σε κύριες συντάξεις και κρίθηκαν αργότερα ότι πρέπει να επιστραφούν. Οι επιστροφές αυτές καλύπτουν περιόδους έως και 23 μηνών.

Οι δικαιούχοι σε αυτή την κατηγορία είναι κυρίως συνταξιούχοι που έχουν κινηθεί νομικά, γεγονός που οδηγεί και στα υψηλότερα ποσά.

Μήνες επιστροφής Εύρος ποσών (ευρώ) 12 μήνες 1.000 – 3.500 18 μήνες 2.000 – 6.000 23 μήνες 3.500 – 9.568

Πότε θα γίνουν οι επόμενες πληρωμές

Οι επόμενες καταβολές τοποθετούνται χρονικά μετά το Πάσχα, με στόχο να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο μέρος των εκκρεμοτήτων μέσα στους επόμενους μήνες.

Πώς επηρεάζονται οι παλαιοί συνταξιούχοι από την παράλληλη ασφάλιση

Η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά, ανάλογα με την εκκαθάριση των φακέλων και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Με πληροφορίες από τον Ελεύθερο Τύπο