Η παράλληλη ασφάλιση πριν το 2016 παραμένει εκτός υπολογισμού για χιλιάδες συνταξιούχους, με το ΕΝΔΙΣΥ να ζητά άμεση εφαρμογή του νόμου.

Η παράλληλη ασφάλιση επανέρχεται στο προσκήνιο, με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων να απευθύνεται στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητώντας την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για τον υπολογισμό της στις συντάξεις. Το ζήτημα αφορά συνταξιούχους που αποχώρησαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αξιοποιηθεί ο σχετικός ασφαλιστικός χρόνος στο ποσό που λαμβάνουν.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, πρόκειται για μία εκκρεμότητα που παραμένει άλυτη, παρά το γεγονός ότι ο επανυπολογισμός των συντάξεων για τους παλαιούς συνταξιούχους το 2019 προέβλεπε εξέταση ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων παράλληλης ασφάλισης.

Πώς επηρεάζονται οι παλαιοί συνταξιούχοι από την παράλληλη ασφάλιση

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε όσους έλαβαν σύνταξη πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, γνωστού ως «Νόμος Κατρούγκαλου». Οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι, αν και είχαν καταβάλει εισφορές για παράλληλη ασφάλιση, δεν έχουν δει μέχρι σήμερα αυτόν τον χρόνο να αποτυπώνεται στο συνταξιοδοτικό τους ποσό.

Το ΕΝΔΙΣΥ εκτιμά ότι η εκκρεμότητα αφορά περίπου 200.000 άτομα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συντάξεις που έχουν ήδη υποστεί σημαντικές μειώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Παρά τις προβλέψεις για συνολικό επανυπολογισμό, η παράλληλη ασφάλιση εξακολουθεί να μην λαμβάνεται υπόψη.

Εμπόδια στη διαδικασία και ευθύνες του φορέα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στάση του ασφαλιστικού φορέα, καθώς, όπως υποστηρίζεται, σε πολλές περιπτώσεις δεν γινόταν δεκτή ούτε η υποβολή του παράλληλου χρόνου κατά την αίτηση συνταξιοδότησης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγράφεται καν ως απορριπτέο στοιχείο στην απόφαση σύνταξης.

Το Δίκτυο Συνταξιούχων χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτη την πρακτική αυτή, σημειώνοντας ότι οι ασφαλισμένοι κατέβαλαν εισφορές χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Παράλληλα, καλεί όσους διαθέτουν χρόνο παράλληλης ασφάλισης πριν τις 13 Μαΐου 2016 να υποβάλουν σχετική αίτηση στον e-ΕΦΚΑ μέσω του δικτύου.

Προηγούμενη εμπειρία και διεκδικήσεις

Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο ζήτημα είχε προκύψει και για συντάξεις που εκδόθηκαν μετά την 13η Μαΐου 2016. Τότε, το ΕΝΔΙΣΥ είχε προχωρήσει το 2019 σε μηνυτήρια αναφορά κατά του διοικητή του e-ΕΦΚΑ.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε, το 2020, στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να δικαιωθούν χιλιάδες συνταξιούχοι που είχαν καταβάλει εισφορές μέσω παράλληλης ασφάλισης.

Παρά τις εξελίξεις αυτές, το ζήτημα για τους παλαιούς συνταξιούχους παραμένει ανοιχτό. Όπως υπογραμμίζεται, εξακολουθεί να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν και μετά τον νόμο, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται ενιαία η νομοθεσία.

Το ΕΝΔΙΣΥ απευθύνει σαφές αίτημα για άμεση επίλυση της εκκρεμότητας, ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος και για τις συντάξεις πριν το 2016, ώστε να αποδοθεί στους δικαιούχους το όφελος που αντιστοιχεί στις εισφορές που κατέβαλαν.

Δείτε εδώ την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό:

ΘΕΜΑ: Προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης σύνταξης προ της δημοσίευσης του ν.(4387/2016) λόγω παράλληλης ασφάλισης. ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ!

Αξιότιμε Πρωθυπουργέ,

Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες οχλήσεις του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων , ως προς το γεγονός της μη εφαρμογής της προσαύξησης στις ήδη καταβαλλόμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου συντάξεις, λόγω παράλληλου χρόνου ασφάλισης , που είχε διανύσει ο συνταξιούχος και για τον όποιον δεν είχε λάβει έως και σήμερα την εκ του νόμου προβλεπόμενη προσαύξηση.

Τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ καθώς και το εποπτεύων υπουργείο αρνείται πεισματικά- αδικαιολόγητα – αυθαίρετα και χωρίς ουδένα νομικό έρεισμα , να πράξει τα δέοντα!

Οι Έλληνες Συνταξιούχοι, που έχουν λάβει σύνταξη πριν τις 13/05/2016, βρισκόμενοι σε δεινή θέση καταγγέλλουν μέσω του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων , το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει όσοι έχουν πληρώσει διπλές παράλληλες ασφαλιστικές εισφορές (χιλιάδων ευρώ) επί σειρά ετών! Οι οποίες εισφορές δεν έχουν υπολογιστεί ως ανταποδοτικές στη σύνταξή τους ( ως παράλληλος ασφαλιστικός χρόνος έως και σήμερα).

Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων έχει καταθέσει καταγγελτικές επιστολές στους εκάστοτε Υπουργούς Εργασίας από το 2019 και μετά.

Έχει καταθέσει επίσης, εξώδικα μελών του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, κατά του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αρ. έκθεσης εξωδίκου( 932/2021), Αρ. έκθεσης εξωδίκου (2104/20240 , Αρ. έκθεσης εξωδίκου (2292/2024).

Δόθηκαν απαντήσεις στα εξώδικα από τον e-ΕΦΚΑ από την Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων , αναφέρονται μεταξύ άλλων ότι: << Η υπηρεσία μας με σειρά εγγράφων, έχει ζητήσει και αναμένει από το εποπτεύων υπουργείο οδηγίες ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης αιτήσεων συνταξιούχων πριν 13/5/2016 που ζητούν να αξιοποιηθεί ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης που δεν λήφθηκε υπόψη κατά την συνταξιοδότηση>> . Οι απαντήσεις στα εξώδικα δόθηκαν 1/02/2024 και 13/05/2024. Είδη έχουν παρέλθει 2 σχεδόν έτη από την εν λόγω απάντηση και ακόμα αναμένουμε ουσιαστική επίλυση του ζητήματος.

Είναι ανεπίτρεπτο να σε υποχρεώνει Εθνικός Ασφαλιστικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης να καταβάλεις εισφορές , επί της ουσίας με κανένα αντίκρισμα στη σύνταξή σου!

Επισημαίνουμε ότι:

Οι συντάξεις οι οποίες έχουν απονεμηθεί πριν τις 13/5/2016 έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές επί σειρά ετών λόγω των μνημονιακών νόμων( 4093/2012 , 4051/2012 ) καθώς και τους ν. (3863,3865/2010).

Θα ήταν παρήγορο για αυτούς τους συνταξιούχους να εφαρμοστεί ο νόμος με τον επανυπολογισμό των συντάξεων, να δοθεί η προσαύξηση στις συντάξεις τους από τον 10/2019(χρόνος επανυπολογισμού συντάξεων) και να λάβουν στη σύνταξή τους αυτά που επί της ουσίας έχουν πληρώσει .

Ο 4387/2016 είναι ο μοναδικός νόμος που μετά από πάρα πολλά χρόνια πληρωμένων- κλεμμένων εισφορών από κυβερνήσεις διά μέσου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αναγνωρίζει τον διπλό ασφαλιστικό χρόνο σε διαφορετικά ταμεία ως παράλληλο και ανταποδίδει τις εισφορές παρόλο που εδώ και έξι χρόνια o e– ΕΦΚΑ καθυστερεί και δεν εφαρμόζει τον νόμο για συνταξιούχους πριν τις 13/5/2016.

Η ευθύνη όμως βαραίνει εσάς κ. Πρωθυπουργέ και την Κυβέρνηση σας.

Όσοι είχαν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 13/5/2016 , ημερομηνία εφαρμογής του νόμου και είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης και για εκείνους ο e-ΕΦΚΑ δεν είχε εφαρμόσει τον νόμο έως το 2020. Αναγκαστήκαμε ως Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων να καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος κατά του τότε διοικητή του e-ΕΦΚΑ .

Η μηνυτήρια αναφορά ήταν η αιτία που ανάγκασε την διοίκηση του e-ΕΦΚΑ να εφαρμόσει τον νόμο και να δώσει τα χρήματα που αντιστοιχούσαν ως προσαύξηση στη σύνταξη των δικαιούχων μετά τις 13/5/2016.

Απαιτούμε να μας απαντήσει ο e-ΕΦΚΑ σε ποιο ευρωπαϊκό κράτος πληρώνονται διπλές εισφορές ( παράλληλες ) και δεν ανταποδίδονται στις συντάξεις !

Καταγγέλλουμε τους ιθύνοντες για την ωμή καταστρατήγηση του νόμου και για την αδιαφορία που επιδεικνύουν έως σήμερα σε μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων που έχουν παράλληλες ασφαλιστικές εισφορές πριν τις 13/5/2016.

Απαιτούμε σήμερα την εφαρμογή του νόμου( 4387/2016) για την παράλληλη ασφάλιση σε όλους τους συνταξιούχους που διαθέτουν παράλληλο χρόνο ασφάλισης χωρίς διαχωρισμούς σε παλιούς και νέους συνταξιούχους.