ΑΛΛΑΖΕΙ ξανά ο καιρός: Έρχονται βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας

Ο καιρός αλλάζει αισθητά την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, με πτώση θερμοκρασίας, ισχυρούς ανέμους και έντονη αστάθεια.

Ο καιρός την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου διαμορφώνεται σε έντονα ανοιξιάτικο μοτίβο, με συνεχείς μεταβολές και φαινόμενα που εναλλάσσονται μέσα σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Η εικόνα που επικρατεί δεν θυμίζει σταθερότητα, καθώς η αστάθεια θα κυριαρχήσει σε πολλές περιοχές της χώρας.

Παρά τα διαστήματα με ηλιοφάνεια, οι συνθήκες δεν θα διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα, με νέες διαταραχές να επηρεάζουν τον καιρό και να φέρνουν βροχές και καταιγίδες. Η γενικότερη τάση δείχνει ότι η άνοιξη συνεχίζει με έντονες εναλλαγές.

Πότε εντείνεται η κακοκαιρία

Η επιδείνωση του καιρού γίνεται πιο αισθητή από τα μέσα της εβδομάδας, καθώς μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή κινείται από τα βόρεια προς τα νότια. Η μεταβολή αυτή θα φέρει αυξημένες νεφώσεις και τοπικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές.

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα εκδηλώνονται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας. Η αστάθεια θα είναι πιο έντονη όσο προχωρά η εβδομάδα.

Καλοκαίρι 2026: Τι λένε τα μερομήνια για τον καιρό

Οι πιο απαιτητικές ημέρες για τον καιρό

Η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν τα καιρικά φαινόμενα θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια. Ιδιαίτερα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, οι βροχοπτώσεις θα είναι πιο εκτεταμένες.

Στις ίδιες περιοχές, δεν αποκλείονται και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα, όπου η αστάθεια θα είναι εντονότερη. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν τις συγκεκριμένες ημέρες τις πιο δύσκολες της εβδομάδας.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία και οι άνεμοι

Σημαντική θα είναι η μεταβολή στη θερμοκρασία, η οποία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση. Οι τιμές που μέχρι τώρα έφταναν ή και ξεπερνούσαν τους 25 βαθμούς Κελσίου θα υποχωρήσουν αισθητά.

Στα πεδινά, η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 15 βαθμούς, ενώ στα ορεινά θα φτάσει περίπου στους 10 βαθμούς. Στη νότια νησιωτική χώρα, η πτώση θα είναι πιο περιορισμένη, με τις τιμές να παραμένουν σε υψηλότερα επίπεδα.

Την ίδια ώρα, θα αλλάξει και το σκηνικό των ανέμων, καθώς οι νότιοι θα δώσουν τη θέση τους σε ενισχυμένους βόρειους. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως τα 8, κυρίως στο Αιγαίο.

Σταδιακή βελτίωση αλλά με αστάθεια

Από το βράδυ της Πέμπτης, ο καιρός θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, αρχικά στις κεντρικές και βόρειες περιοχές και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, η σταθεροποίηση δεν θα είναι πλήρης.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί, κυρίως κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, με τοπικά φαινόμενα να παραμένουν στο προσκήνιο. Η εξέλιξη του καιρού θα ξεκαθαρίσει περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, καθώς θα υπάρχουν πιο σαφή δεδομένα για την ένταση και τη διάρκεια των φαινομένων.

Καθαρή ατμόσφαιρα χωρίς σκόνη

Ένα θετικό στοιχείο της περιόδου είναι η απουσία αφρικανικής σκόνης, κάτι που συμβάλλει σε καλύτερη ποιότητα αέρα. Οι συνθήκες αυτές διαφοροποιούν την εικόνα σε σχέση με προηγούμενα διαστήματα.

Επιπλέον, δεν αναμένονται λασποβροχές, γεγονός που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, παρά την παρουσία των βροχοπτώσεων.