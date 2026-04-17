Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου για τον βανδαλισμό σχολείου και την κλοπή χιλιάδων ευρώ

Σοκάρει την κοινωνία της Γλυφάδας η υπόθεση βανδαλισμού σχολείου και παράλληλα προκαλεί οργή και έντονο προβληματισμό, καθώς η λεηλασία του σχολικού συγκροτήματος έγινε από ανήλικους δράστες, με τη μητέρα ενός εξ αυτών να οδηγείται στον εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Το περιστατικό έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς δεν πρόκειται μόνο για φθορές σε δημόσιο χώρο, αλλά για οργανωμένη παραβίαση σχολικής μονάδας, κλοπή σημαντικού χρηματικού ποσού και αφαίρεση πολύτιμου εξοπλισμού, την ώρα που ο δήμος και η διεύθυνση του σχολείου ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά.

Η εικόνα που προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ιδιαίτερα βαριά, καθώς οι δράστες δεν περιορίστηκαν σε απλές καταστροφές, αλλά φέρονται να παραβίασαν την κεντρική πύλη, να εισέβαλαν σε καίριους χώρους του σχολείου και να προκάλεσαν σοβαρό πλήγμα στη λειτουργία της μονάδας.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι δράστες μπήκαν στο σχολικό συγκρότημα παραβιάζοντας την κεντρική πύλη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο γραφείο του διευθυντή. Από εκεί αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή και το οποίο, κατά πληροφορίες, φτάνει περίπου τις 8.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο στοιχείο δίνει στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς τα χρήματα αυτά αφορούσαν μαθητές και οικογένειες που είχαν καταβάλει ποσά για έναν εκπαιδευτικό σκοπό και βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που κανείς δεν περίμενε. Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γεγονός που πλήττει άμεσα τη λειτουργία του σχολείου, σε ένα περιβάλλον που ο τεχνολογικός εξοπλισμός αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν σταματά στην κλοπή χρημάτων και εξοπλισμού. Στο εσωτερικό του σχολείου καταγράφηκαν εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και αντικείμενα, με τη δημοτική Αρχή να κάνει λόγο για εκτεταμένους βανδαλισμούς. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, «παραβίασαν το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου αφαίρεσαν σημαντικό χρηματικό ποσό, ενώ από την αίθουσα των καθηγητών σήκωσαν συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πλήττοντας καίρια τις υποδομές του σχολείου. Πέρα από την κλοπή, οι άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς». Η συγκεκριμένη περιγραφή δείχνει ότι οι συνέπειες του χτυπήματος δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά και ουσιαστικές για την καθημερινή λειτουργία του σχολείου, το οποίο καλείται μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αποκαταστήσει τις ζημιές και να επανέλθει στην κανονικότητα.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με νέες νομικές κινήσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διευθύντρια του σχολείου φέρεται έτοιμη να καταθέσει αγωγή για το ποσό των 8.000 ευρώ, ενώ και ο Δήμος Γλυφάδας προχωρεί σε δικές του ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών στο συγκρότημα. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η υπόθεση δεν θα μείνει σε ένα απλό αστυνομικό συμβάν, αλλά θα ακολουθήσει πλήρης νομική και οικονομική διεκδίκηση απέναντι στους υπεύθυνους.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτούν και οι δηλώσεις του δημάρχου Γλυφάδας, Γιώργου Παπανικολάου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι ο δήμος θα κινηθεί μέχρι τέλους, τόσο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης όσο και για τη μετακύλιση του κόστους στους υπεύθυνους. «Θα αξιοποιήσουμε τις κάμερες της περιοχής, μαρτυρίες περιοίκων και περαστικών, θα συνεργαστούμε με την Αστυνομία και τις αρμόδιες Αρχές και στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας. Παράλληλα, τόνισε: «Όλες τις ζημιές και τις φθορές και τις απώλειες θα τις αποκαταστήσουμε. Από αύριο κιόλας, ώστε να είναι όλα έτοιμα την προσεχή Δευτέρα που ανοίγουν τα σχολεία. Παράλληλα θα κάνουμε αγωγές και μηνύσεις. Και ο λογαριασμός θα πάει στο τέλος στους ενόχους και εφόσον είναι ανήλικοι, στους γονείς ή κηδεμόνες τους».

Η τοποθέτηση αυτή αποτυπώνει και τη βασική πολιτική διάσταση της υπόθεσης. Δεν τίθεται μόνο ζήτημα τιμωρίας των δραστών, αλλά και ζήτημα λογοδοσίας των οικογενειών όταν πρόκειται για ανήλικους. Ο δήμος δείχνει αποφασισμένος να μην αφήσει το κόστος στους δημότες και στο σχολείο, αλλά να το διεκδικήσει από εκείνους που ευθύνονται. Την ίδια ώρα, η άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης στόχο έχει να διασφαλίσει ότι το σχολείο θα ανοίξει κανονικά την ερχόμενη Δευτέρα, χωρίς να μεταφερθεί το βάρος της υπόθεσης στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς. Έτσι, η Γλυφάδα καλείται τώρα να διαχειριστεί όχι μόνο το σοκ της επίθεσης, αλλά και το ευρύτερο ερώτημα για τα όρια της ανήλικης παραβατικότητας και την ευθύνη που τελικά επιστρέφει στο σπίτι.