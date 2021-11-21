: Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ( Μάκη ) Λάππα Σχολικό Νοσηλευτή –ΠΕ25, προσλήφθηκαν 48 σε όλη την Ελλάδα

Αναλυτικότερα, τη Παρασκευή 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού( ΕΕΠ ) και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού ( ΕΒΠ) . Συνολικά προσλήφθηκαν 326 ( ΕΕΠ και ΕΒΠ ) .

Προσλήφθηκαν 48 σχολικοί νοσηλευτές σε όλη την Ελλάδα .

Στη διεύθυνση έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ανάληψη υπηρεσίας .

Μπορείτε να δείτε στο πίνακα τα ονόματα και τους νομούς όπου έχουν προσληφθεί .

 

Α/Α ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΕ25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)
2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΒΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)
3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ25 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)
4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΟΣΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ25 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)
5 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ25 ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)
6 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ25 Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.)
7 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΠΕ25 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)
8 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ ΑΝΝΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΠΕ25 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)
9 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΕ25 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)
10 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ25 ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)
11 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΖΕΡΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ25 ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)
12 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ25 ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.)
13 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΟΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΕ25 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)
14 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ25 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)
15 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΙΑ ΠΕ25 ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.)
16 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΣΙΚΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ25 ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)
17 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΕ25 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.)
18 ΕΑΕ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
19 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΛΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΠΕ25 ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)
20 ΕΑΕ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)
21 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ25 ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)
22 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ25 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)
23 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕ25 ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)
24 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΣΕΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
25 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ25 ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)
26 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
27 ΕΑΕ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ25 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
28 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΕ25 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)
29 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
30 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕ25 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΖΩΗ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
32 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΠΕ25 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
33 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΛΟΥΒΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ25 Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
34 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΡΒΑΤΑΗ ΒΑΛΜΙΡΑ ΠΕ25 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
35 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΑΓΓΕΙΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
36 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ25 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
37 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ25 Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
38 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ25 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.)
39 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΣΙΜΕΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ25 Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)
40 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΜΠΑΜΠΑΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ25 ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)
41 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
42 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΩΦΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
43 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΛΕΚΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ25 ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)
44 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
45 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΑΛΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
46 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ25 ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.)
47 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ25 Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
48 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ25 ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)

 

 

 

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