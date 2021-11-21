Προσλήψεις αναπληρωτών: Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ( Μάκη ) Λάππα Σχολικό Νοσηλευτή –ΠΕ25, προσλήφθηκαν 48 σχολικοί νοσηλευτές σε όλη την Ελλάδα
Αναλυτικότερα, τη Παρασκευή 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού( ΕΕΠ ) και Ειδικού Βοηθητικού προσωπικού ( ΕΒΠ) . Συνολικά προσλήφθηκαν 326 αναπληρωτές ( ΕΕΠ και ΕΒΠ ) .
Προσλήφθηκαν 48 σχολικοί νοσηλευτές σε όλη την Ελλάδα .
Στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ανάληψη υπηρεσίας .
Μπορείτε να δείτε στο πίνακα τα ονόματα και τους νομούς όπου έχουν προσληφθεί .
|Α/Α ΡΟΗΣ
|ΤΥΠΟΣ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΚΛΑΔΟΣ
|ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
|1
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΕΥΘΥΜΙΟΥ
|ΖΗΝΟΒΙΑ
|ΠΕ25
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.)
|2
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΣΥΒΡΙΔΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΕ25
|ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Δ.Ε.)
|3
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΠΕ25
|ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)
|4
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΟΣΧΟΥ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΠΕ25
|ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)
|5
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΟΡΦΑΝΙΩΤΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΕ25
|ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.)
|6
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΧΙΟΥ (Π.Ε.)
|7
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΡΕΤΗ
|ΠΕ25
|ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)
|8
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΣΙΑΜΟΡΕΛΗ
|ΑΝΝΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
|ΠΕ25
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Δ.Ε.)
|9
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΠΑΛΑΣΚΑ
|ΛΑΜΠΡΙΝΗ
|ΠΕ25
|ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)
|10
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
|ΠΕ25
|ΔΡΑΜΑΣ (Δ.Ε.)
|11
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΖΕΡΒΑ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΕ25
|ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)
|12
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗ
|ΕΛΕΝΗ
|ΠΕ25
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Π.Ε.)
|13
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΟΛΙΟΥ
|ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Π.Ε.)
|14
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)
|15
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΓΕΩΡΓΑΚΗ
|ΒΑΙΑ
|ΠΕ25
|ΠΙΕΡΙΑΣ (Π.Ε.)
|16
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΤΣΙΚΜΗ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΠΕ25
|ΠΙΕΡΙΑΣ (Δ.Ε.)
|17
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ
|ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
|ΠΕ25
|ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Π.Ε.)
|18
|ΕΑΕ
|ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|19
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΑΛΤΑΣΟΓΛΟΥ
|ΑΡΓΥΡΩ
|ΠΕ25
|ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)
|20
|ΕΑΕ
|ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε.)
|21
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ
|ΜΑΡΙΑΝΘΗ
|ΠΕ25
|ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)
|22
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ
|ΘΕΟΔΩΡΑ
|ΠΕ25
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Π.Ε.)
|23
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
|ΑΛΙΚΗ
|ΠΕ25
|ΣΕΡΡΩΝ (Π.Ε.)
|24
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΤΣΕΚΑ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|25
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΔΙΓΚΑ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΠΕ25
|ΣΕΡΡΩΝ (Δ.Ε.)
|26
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|27
|ΕΑΕ
|ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|28
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ
|ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
|ΠΕ25
|Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)
|29
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΔΑΝΙΔΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|30
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
|ΚΛΕΑΝΘΗΣ
|ΠΕ25
|Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|31
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΖΕΙΜΠΕΚΗ
|ΖΩΗ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|32
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ
|ΠΕ25
|Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|33
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΛΟΥΒΑΚΗ
|ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΧΙΟΥ (Δ.Ε.)
|34
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΑΡΒΑΤΑΗ
|ΒΑΛΜΙΡΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|35
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΑΓΓΕΙΡΗ
|ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|36
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ
|ΕΥΔΟΞΙΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΕ25
|Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|37
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΙΧΑΛΗ
|ΓΕΩΡΓΙΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|38
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΙΧΑΛΑΚΗ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΕ25
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Π.Ε.)
|39
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΤΣΙΜΕΡΙΚΑ
|ΜΑΡΙΑ
|ΠΕ25
|Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Δ.Ε.)
|40
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΜΠΑΜΠΑΙΤΗ
|ΕΙΡΗΝΗ
|ΠΕ25
|ΞΑΝΘΗΣ (Π.Ε.)
|41
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΔΟΥΛΤΣΙΝΟΥ
|ΑΝΝΑ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|42
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΩΦΙΑΔΗΣ
|ΣΤΑΥΡΟΣ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|43
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΛΕΚΚΑ
|ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΠΕ25
|ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Π.Ε.)
|44
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΣΟΛΔΑΤΟΥ
|ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|45
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΓΑΛΕΑ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|46
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΙΚΗ
|ΠΕ25
|ΚΟΖΑΝΗΣ (Π.Ε.)
|47
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|ΠΕ25
|Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Ε.)
|48
|ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ
|ΚΟΥΤΟΥΛΑ
|ΣΟΦΙΑ
|ΠΕ25
|ΑΧΑΪΑΣ (Π.Ε.)